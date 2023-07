Les grands clubs surveillent de près la star des Spurs Harry Kane au milieu des rumeurs de transfert d’été: rapport

Meilleur buteur de tous les temps de Tottenham Hotspur, le contrat actuel de Harry Kane avec l’équipe basée à Londres devrait expirer en 2024. Kane ayant encore accepté une prolongation de contrat, plusieurs grands clubs européens auraient exprimé leur intérêt pour l’attaquant anglais avant le prochaine saison. Des clubs comme le Paris Saint-Germain (PSG), le Real Madrid et le Bayern Munich surveilleraient de près l’évolution de Kane sur le marché des transferts.

Manchester United serait actuellement le principal poursuivant de Kane. Un rapport publié par le SPORT a suggéré que le Bayern Munich aurait proposé une offre de 93 millions d’euros pour Kane. Cependant, les responsables de Tottenham sont impatients de jouer le jeu de l’attente car ils n’attendent rien de moins que 120 millions d’euros pour leur star qui aura bientôt 30 ans cette année. Selon le média susmentionné, le président de Tottenham, Daniel Levy, veut attendre que le Real Madrid ou le PSG offrent plus d’argent à Kane. Le joueur de 29 ans avait rejoint Tottenham en 2013.

Avec l’avenir incertain de Kylian Mbappe, le PSG et le Real Madrid ne sont pas non plus complètement concentrés sur l’attaquant anglais. Si l’international français se retrouve dans l’une des deux équipes, l’autre se concentrera sur Kane, le poursuivant comme cible principale pour l’été.

Le désir de Harry Kane de quitter son ancien club est le résultat de l’incapacité de Tottenham à remporter des trophées. Le club a terminé à une huitième position décevante au classement de la Premier League la saison dernière. Kane, cependant, n’a montré aucun signe de ralentissement puisqu’il a inscrit 30 buts et trois passes décisives en 38 matchs pour Tottenham en Premier League. L’international anglais a passé la grande majorité de son club senior à Tottenham, marquant 279 buts pour eux en 428 matchs. L’attaquant anglais a également été phénoménal avec son équipe nationale marquant 58 buts et fournissant 18 passes décisives en 84 matches. Malgré des chiffres individuels aussi incroyables, Kane n’a pas été en mesure de remporter un trophée majeur pour le club basé à Londres. L’attaquant anglais ayant apparemment assez d’échecs et de défaites, un transfert dans un autre club peut certainement être imminent. La saga des transferts Mbappe-Madrid joue également un rôle important dans le choix du sort de Kane.