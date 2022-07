Les grands clubs brésiliens adoptent différentes approches pour signer des noms de renom pendant la fenêtre de transfert

Depuis deux décennies maintenant, la ligue brésilienne a débuté en avril ou mai et s’est poursuivie jusqu’au début décembre – avec une fin légèrement plus tôt cette année en raison de la prochaine Coupe du monde qui débutera fin novembre. Et au milieu de l’action se trouve l’ouverture de la fenêtre de transfert mondiale, lorsque la grande majorité des affaires sont terminées – et les clubs brésiliens perdraient leurs étoiles.

Les entraîneurs au Brésil sont toujours nerveux. La crainte demeure qu’ils pourraient perdre un membre important de l’équipe, surtout si cela se produit juste au bout de la fenêtre, alors qu’il reste peu de temps pour acheter un remplaçant. Mais les temps ont changé. La fenêtre de transfert de milieu d’année – est devenue un gain net pour la ligue brésilienne.

– Vickery: La motivation derrière le déménagement d’Arsenal de Gabriel Jesus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cette année, par exemple, Flamengo fait venir l’ailier Everton Soares, le héros de la victoire du Brésil en Copa America en 2019, et est sur le point de signer officiellement le légendaire milieu de terrain chilien Arturo Vidal. C’est une excellente illustration de deux des types de joueurs qui se rendent au Brésil. Des vétérans sud-américains – pas nécessairement brésiliens – qui cherchent à mettre fin à leur carrière sur leur continent d’origine après de longs et fructueux séjours en Europe. Et des Brésiliens d’une vingtaine d’années qui n’ont pas pu s’installer en Europe. Vidal, de l’Internazionale, entre dans la première catégorie et Everton, de Benfica, la seconde.



1 Connexe

Les doubles vainqueurs nationaux Atletico Mineiro sont également allés faire du shopping. De France vient le défenseur central Jemerson, qui était en lice pour la dernière Coupe du monde. L’attaquant Alan Kardec a été amené de Chine, ainsi que l’ailier argentin Cristian Pavon. Palmeiras, champion de la Copa Libertadores, est également allé en Argentine, avec les attaquants Miguel Merentiel et Jose Manuel Lopez.

Tout cela est financé par un savoir-faire commercial supplémentaire, alors que les clubs brésiliens en apprennent davantage sur la manière de tirer parti de leur énorme base de soutien. Et avec l’ouverture des clubs à de nouvelles formes de propriété, y compris des capitaux étrangers, leur pouvoir d’achat devrait augmenter.

Et un autre changement sur le marché renforce également la ligue. Il y a quelques années, lorsque le Brésil s’est lancé dans le format mai-décembre, par exemple, les clubs européens sont venus chercher les plus grandes stars du Brésil. Ce n’est plus le cas. Ils ne s’intéressent plus particulièrement aux meilleurs joueurs. Ils veulent les meilleures perspectives, les plus jeunes seront les meilleures. L’idée ici est que plus tôt ils pourront faire traverser l’Atlantique aux jeunes, plus il sera facile de les aider à s’adapter à la vie et au football en Europe.

On pense qu’au cours des 15 dernières années, un gouffre s’est ouvert, que le football européen de haut niveau est beaucoup plus rapide et plus compact qu’en Amérique du Sud, avec moins de temps sur le ballon. Une adaptation précoce est préférable. Il y a des risques, peut-être plus pour l’être humain que pour le footballeur. L’âge de 18 à 22 ans peut être difficile. Il n’est pas toujours facile de vivre les changements de la fin de l’adolescence chez soi, encore moins à des milliers de kilomètres dans une culture différente. Mais si le déménagement ne fonctionne pas, le joueur peut toujours être transféré au Brésil, par exemple.

Ces derniers temps, Flamengo est le meilleur exemple de cette tendance, développant Vinicius Junior (Real Madrid), Lucas Paqueta (Lyon) et Reiner (Borussia Dortmund via Real Madrid) et utilisant les bénéfices pour financer une équipe de profondeur, de qualité et d’expérience.

Et le football brésilien règne désormais en maître en Amérique du Sud. Les deux dernières finales de la Copa Libertadores ont été des affaires entièrement brésiliennes, et cette année, le Brésil fournit cinq des huit dernières – ainsi que la moitié des quarts de finale de la Copa Sudamericana.

Les stars sud-américaines Luis Suarez et Arturo Vidal sont sur le point de rentrer chez elles. Marcelo Hernandez/Getty Images

Cela ne veut pas dire que le Brésil peut attirer qui il veut et que tous les problèmes de son football national ont été résolus. Loin de là – et Luis Suarez peut servir d’exemple intéressant.

L’attaquant vétéran uruguayen est sans club après l’expiration de son contrat à l’Atletico Madrid. Il semble qu’il était légèrement intéressé à rejoindre River Plate of Argentina. Mais cela, semble-t-il, était conditionnel à leur participation aux huit derniers des Libertadores. Ils ont échoué la semaine dernière et l’intérêt de Suarez s’est refroidi. L’ancien homme de Liverpool et de Barcelone a également admis plus tôt cette semaine qu’il avait reçu “cinq ou six” offres d’équipes de la Major League Soccer.

Et les équipes du Brésil ? Le mot du camp de Suarez était qu’il n’était pas intéressé. Il y a plusieurs explications possibles à cette position. La vie d’un footballeur au Brésil peut être ardue. Les fans n’hésitent pas à se retourner contre leur propre équipe – pas seulement avec des mots, mais avec la menace (et de plus en plus la réalité) de la violence. Les matchs peuvent se dérouler à des températures extrêmement élevées. Il y a beaucoup de voyages — le pays est immense. Et il y a trop de jeux. La question d’un calendrier organisé n’a jamais été correctement abordée, et les joueurs en paient le prix.

Pour un vétéran qui cherche à rester affûté dans la préparation de la Coupe du monde, un déménagement au Brésil représente un risque. La fenêtre de transfert de milieu d’année est devenue un gain net pour le football brésilien, mais dans l’ensemble, elle continue de fonctionner en dessous de son potentiel.