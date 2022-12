Les grands avertissements n’arrêteront pas le jeu problématique, selon un sondage

SEPT Britanniques sur dix pensent que placer des avertissements sanitaires obligatoires sur les produits de pari comme ceux sur les cigarettes n’arrêterait pas le jeu problématique, selon un sondage.

Interdire les promotions telles que les paris gratuits serait également inefficace pour prévenir de tels problèmes de paris, selon près de la moitié des personnes interrogées pour YouGov.

Les mesures ont été présentées par les militants anti-jeu comme un moyen de sévir pour prévenir les problèmes de jeu.

Les ministres envisagent d’introduire des mises maximales pour les machines à sous en ligne comprises entre 2 et 5 £ et un système de vérification de l’âge afin que les jeunes ne puissent pas participer.

Une étude publiée par le gouvernement l’année dernière a révélé que 24,5 millions de personnes en Angleterre avaient joué en 2018.

Michael Dugher, patron du Betting and Gaming Council, a déclaré: «Les taux de jeu problématique au Royaume-Uni sont faibles et ont chuté, mais le lobby anti-jeu – les prohibitionnistes qui veulent juste interdire les choses – font pression pour des mesures draconiennes qui ne feront que stigmatiser ceux qui apprécient un flutter inoffensif.

«Des mesures comme celles-ci, aussi bien intentionnées soient-elles, ne serviront qu’à conduire les parieurs du secteur réglementé vers le marché noir du jeu dangereux et non réglementé où le nombre de paris a doublé ces dernières années et le montant misé se chiffre en milliards.

“Les interdits anti-jeu sont déterminés à traiter les paris comme du tabac et à traiter les parieurs comme des fumeurs – mais ces deux choses sont des mondes à part et devraient être réglementées de manière totalement différente.”