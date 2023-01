Les grandes villes chinoises commencent à regarder au-delà de Covid, tandis que les zones rurales se préparent aux infections

Le trafic de passagers du métro à Shanghai revient rapidement aux niveaux observés avant la dernière vague de Covid, selon les données de Wind. Sur la photo, une voiture de métro dans la ville le 4 janvier 2023. Hugo Hu | Getty Images Actualités | Getty Images

BEIJING – La Chine sera probablement en mesure de vivre avec Covid-19 d’ici la fin mars, en fonction de la rapidité avec laquelle les gens sont revenus dans la rue, a déclaré Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie. Les données du métro et des routes montrent que le trafic dans les grandes villes rebondit, a-t-il souligné, indiquant que le pire de la dernière vague de Covid est passé. “Le revirement dramatique de la politique chinoise de Covid depuis la mi-novembre implique une contraction économique plus profonde à court terme mais une réouverture et une reprise plus rapides”, a déclaré Hu dans un rapport mercredi. “L’économie pourrait connaître une forte reprise au printemps.” Au cours des derniers jours, la ville méridionale de Guangzhou et la destination touristique de Sanya ont déclaré avoir dépassé le pic de la vague Covid. Les autorités sanitaires municipales de Chongqing ont déclaré mardi que le nombre de visiteurs quotidiens dans les principales cliniques de fièvre était d’un peu plus de 3 000, en forte baisse par rapport au 16 décembre, lorsque le nombre de patients reçus dépassait les 30 000. La région de niveau provincial compte environ 32 millions d’habitants.

Chongqing était la ville la plus congestionnée de Chine continentale pendant l’heure de pointe de jeudi matin, selon les données de trafic de Baidu. Les chiffres montrent une augmentation du trafic par rapport à il y a une semaine à Pékin, Shanghai, Guangzhou et d’autres grandes villes. Mercredi, la fréquentation du métro à Pékin, Shanghai et Guangzhou avait considérablement augmenté par rapport aux creux des dernières semaines – mais n’avait récupéré qu’environ les deux tiers des niveaux de l’année dernière, selon Wind Information. L’enquête mensuelle de Caixin sur les entreprises de services en décembre a révélé qu’elles étaient les plus optimistes depuis environ un an et demi, selon un communiqué publié jeudi. L’indice désaisonnalisé de l’activité des entreprises est passé à 48 en décembre, en hausse par rapport à un creux de six mois de 46,7 en novembre. Cette lecture inférieure à 50 indique toujours une contraction de l’activité commerciale. L’indice d’une enquête Caixin distincte auprès des fabricants a légèrement baissé à 49 en décembre, contre 49,4 en novembre. Leur optimisme était le plus élevé en dix mois.

Ensuite, les zones rurales plus pauvres

Des chercheurs médicaux de Shanghai ont projeté dans une étude que la dernière vague de Covid traverserait les grandes villes chinoises d’ici la fin de 2022, tandis que les zones rurales – et les provinces plus éloignées du centre et de l’ouest de la Chine – seraient touchées par des infections de la mi-janvier à la fin janvier . “La durée et l’ampleur de l’épidémie à venir pourraient être considérablement accrues par les nombreux voyages pendant la Fête du printemps (21 janvier 2023)”, ont déclaré les chercheurs dans un article publié fin décembre par Frontiers of Medicine, une revue parrainée par le ministère chinois de la Santé. Éducation. En règle générale, des centaines de millions de personnes voyagent pendant les vacances, également connues sous le nom de Nouvel An lunaire. Les chercheurs ont déclaré que les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, dans les régions éloignées de la Chine courent un plus grand risque de maladie grave due à la variante hautement transmissible de l’omicron. Les auteurs s’inquiétaient notamment du manque d’unités de médecine et de soins intensifs dans les campagnes. Même avant la pandémie, le système de santé publique chinois était surchargé. Des personnes de tout le pays se rendaient souvent dans des hôpitaux bondés de la capitale, Pékin, afin d’obtenir de meilleurs soins de santé que dans leur ville natale. L’économiste principale d’Oxford Economics, Louise Loo, est restée prudente quant à un rebond rapide de l’économie chinoise. “Une normalisation de l’activité économique prendra un certain temps, nécessitant entre autres un changement dans la perception du public vis-à-vis de la contraction du Covid et de l’efficacité des vaccins”, a déclaré Loo dans un rapport mercredi. L’entreprise s’attend à ce que le PIB chinois augmente de 4,2 % en 2023.

Risque persistant à long terme