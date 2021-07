Les grandes technologies pourraient contrôler nos esprits avec des puces cérébrales d’ici dix ans à moins qu’il n’y ait de nouvelles « lois neuronales », avertissent les scientifiques

Les GRANDES entreprises technologiques pourraient finir par se mêler de nos esprits et manipuler nos décisions et nos points de vue d’ici dix ans, ont averti les principaux scientifiques du cerveau.

Un groupe de neuroscientifiques américains de haut niveau exige une réglementation avant que la technologie ne passe à l’étape suivante – les puces cérébrales remplaçant potentiellement les téléphones intelligents comme principal accès à Internet.

Big Tech se bat pour garder une longueur d’avance sur les innovations technologiques en matière de contrôle du cerveau, mais les militants disent que des réglementations doivent être introduites pour s’assurer que les humains gardent le contrôle de leur pensée

Il est à craindre que si non réglementée cette nouvelle technologie spectaculaire – qui pourrait être commercialisée au cours de la prochaine décennie – ne la transforme en » marionnettes « .

La prédiction qui reflète l’intrigue de films hollywoodiens tels que Inception, dans lequel Leonardo DiCaprio incarne un voleur qui vole des informations en infiltrant le subconscient de ses cibles.

Mais Rafael Yuste, professeur de neurosciences à l’Université Columbia de New York et organisateur du Morningside Group de scientifiques et d’éthiciens, a déclaré que cette dystopie n’était plus de la science-fiction et pourrait bientôt devenir une sinistre réalité.

Il a déclaré à The Sun Online que les géants de la technologie investissent des sommes colossales dans une course pour développer la prochaine génération d’appareils qui remplaceront les smartphones et connecteront notre cerveau à Internet.

Facebook est occupé à fusionner les cerveaux avec les ordinateurs.

Pendant ce temps, la société Neuralink d’Elon Musk a expérimenté la technologie d’interfaçage avec l’esprit des singes.

Les médias sociaux et les moteurs de recherche ont déjà été critiqués pour avoir prétendument utilisé des systèmes de moteur de recherche biaisés qui contrôlent les informations que nous lisons et voyons.

Ils pourraient violer l’essence de ce qui nous rend humains… le contenu de notre esprit est notre identité Rafael Yuste

Les entreprises ont également été critiquées pour avoir récolté nos données et les avoir ensuite utilisées pour nous vendre des choses.

Maintenant, il craignait qu’ils puissent aller plus loin, avec des algorithmes utilisés par la technologie de nouvelle génération qui pourraient détourner par inadvertance notre cerveau.

Au lieu que les humains contrôlent cette technologie étonnante, pourrait-elle finir par nous contrôler ?

Le professeur Yuste a déclaré qu’en agissant ainsi, un individu risquait de confondre ses propres pensées et opinions avec ce qui était introduit dans son cerveau.

Le Facebook de Mark Zuckerberg a des laboratoires top-secrets qui travailleraient sur un nouveau type d’interface qui vous permet de communiquer avec les autres avec votre esprit Crédit : AFP

La société Neuralink, soutenue par Elon Musk, a créé des « fils » flexibles qui peuvent être implantés dans un cerveau et pourraient un jour vous permettre de contrôler votre smartphone, mais on craint que l’appareil ne finisse par vous contrôler Crédit : AFP

Le professeur Yuste a déclaré: « Nous pensons qu’il s’agit d’une préoccupation très grave. Ils pourraient violer l’essence de ce qui nous rend humains. Le contenu de notre esprit est notre identité.

« Nous parlons de construire des humains hybrides avec des interfaces de technologie cérébrale vers le net. »

La menace pour l’humanité est si grave, affirme le Morningside Group, qu’ils demandent qu’un ensemble de « neuro-droits » soit ajouté à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies.

Les militants visent à protéger le cerveau contre les abus des nouvelles technologies qui pourraient récolter nos pensées et influencer notre façon de penser.

« Aurait [attacks] venir sous la forme de nouvelles informations introduites dans le cerveau ? », a-t-il ajouté.

Dans l’un des laboratoires top secret de Facebook, le géant des médias sociaux travaillerait sur un nouveau type d’interface.

En 2017, Mark Zuckerberg a déclaré: « Cela inclut le travail autour des interfaces cérébrales directes qui vont, éventuellement, un jour, vous permettre de communiquer en utilisant uniquement votre esprit. »

Pendant ce temps, la société Neuralink soutenue par Elon Musk a créé des « fils » flexibles qui peuvent être implantés dans un cerveau et pourraient un jour vous permettre de contrôler votre smartphone ou votre ordinateur avec juste vos pensées.

Musk veut commencer les tests chez l’homme d’ici cette année.

Jusqu’à présent, des singes ont été utilisés pour les expériences, avec des images émergentes montrant un joueur jouant au Pong avec son esprit.

Cela marque potentiellement un pas de géant pour la société californienne, qui vise à avoir un implant prêt à la vente dans un avenir proche.

L’implant a à peu près la taille d’un cadran de montre

Fondée en 2016, Neuralink développe des puces cérébrales implantables qui sont insérées dans des régions de l’esprit qui contrôlent les mouvements.

La société affirme que la technologie aidera un jour les personnes paralysées à contrôler les smartphones et les ordinateurs avec leur activité cérébrale.

Mais d’autres craignent que Big Tech ne finisse par se mêler de l’essence de qui nous sommes.

Jusqu’à présent, le Chili est le seul pays au monde à dévoiler une nouvelle loi « de création » qui protégera les gens contre les technologies de contrôle mental.

Le professeur Yuste a déclaré: « Notre argument de base est qu’il ne s’agit pas seulement des données que vous avez dans votre téléphone, il s’agit du contenu de votre esprit qui pourrait être accessible et manipulé.

Pager est un macaque de neuf ans avec des implants Neuralink soutenus par Elon Musk de chaque côté de son cerveau Crédits : neuralink

Les scientifiques peuvent interagir avec l’implant du singe à l’aide d’un iPhone Crédit : Neuralink

« Lorsque vous entendez de la propagande ou lisez votre fil d’actualité, ou entendez l’opinion de quelqu’un, vous savez toujours que cela vous est extérieur.

« Cela vous vient à travers vos sens, et vous digérez cette information et vous pouvez l’accepter ou non – mais vous savez toujours qu’elle est externe. »

Mais il craint que dans les années à venir, la nouvelle technologie signifie que les gens ne seront pas en mesure de distinguer leurs pensées.

« Nous pensons que ce n’est pas juste une autre technologie sur le bloc, c’est beaucoup plus sérieux car cela va au cœur de qui nous sommes », a-t-il déclaré.

Partout dans le monde, les gouvernements se précipitent pour développer une technologie cérébrale qui pourrait débloquer des moyens de guérir d’horribles maladies et affections qui affligent de nombreuses personnes ou leurs proches.

Mais le professeur Yuste dit que la principale crainte est que sans réglementation, la technologie de contrôle du cerveau pourrait être utilisée à mauvais escient par des entreprises qui ne sont pas responsables.

Il a déclaré : « Aux États-Unis, l’industrie technologique a investi six fois plus d’argent que le gouvernement fédéral américain dans la recherche sur le cerveau.

Facebook et Neuralink ont ​​été approchés pour un commentaire.