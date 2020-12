Un document divulgué a secoué la capitale de l’Union européenne, Bruxelles, en octobre, exposant de manière minutieuse les plans détaillés de Google pour saper une nouvelle législation qui pourrait gravement nuire à son activité de publicité numérique. Des «alliés universitaires» soulèveraient des questions sur les nouvelles règles. Google tenterait d’éroder le soutien au sein de la Commission européenne pour compliquer le processus d’élaboration des politiques. Et la société essaierait de semer un différend commercial transatlantique en enrôlant des responsables américains contre la politique européenne, selon une copie revue par le New York Times et confirmée par Google. Pour de nombreux responsables à Bruxelles, le document a confirmé ce qu’ils soupçonnaient depuis longtemps: Google et d’autres géants américains de la technologie sont engagés dans une vaste campagne de lobbying pour arrêter une réglementation plus stricte à leur encontre. Alors que l’Union européenne est devenue le leader mondial de la réglementation technologique, ces entreprises se sont de plus en plus concentrées sur Bruxelles dans l’espoir d’étouffer des règles encore plus strictes avant qu’elles ne se propagent. Les législateurs et régulateurs américains sont déjà devenus beaucoup plus agressifs. La semaine dernière, des responsables fédéraux et étatiques ont accusé Facebook d’écraser illégalement la concurrence. En octobre, le ministère de la Justice a accusé Google de protéger illégalement son monopole sur les recherches.

En Europe, les entreprises dépensent plus que jamais, embauchant d’anciens fonctionnaires, des cabinets d’avocats et des cabinets de conseil bien connectés. Ils ont financé des dizaines de groupes de réflexion et d’associations professionnelles, doté de postes universitaires dans les meilleures universités du continent et aidé à publier des recherches favorables à l’industrie par d’autres entreprises. Au premier semestre 2020, Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft ont déclaré dépenser un total de 19 millions d’euros, soit environ 23 millions de dollars, soit l’équivalent de ce qu’ils avaient déclaré pour l’ensemble de 2019 et contre 6,8 millions d’euros en 2014, selon Transparency International, un groupe qui surveille le lobbying de l’UE. Les dépenses contribuent à assurer l’accès; les entreprises et leurs alliés ont rapporté des centaines de réunions avec des fonctionnaires de la Commission européenne et du Parlement européen. «Les budgets sont vraiment inégalés – nous n’avons jamais vu ce genre d’argent dépensé directement par les entreprises», a déclaré Margarida Silva, chercheuse au Corporate Europe Observatory, un groupe qui suit le lobbying à Bruxelles. Les totaux sont probablement beaucoup plus élevés, a-t-elle noté, car les règles de divulgation ne couvrent pas toutes les dépenses consacrées aux cabinets d’avocats, aux partenariats universitaires et aux activités dans les différents pays. Alors que les dépenses sont inférieures à celles des États-Unis, l’industrie de l’influence croissante inquiète les responsables de l’Union européenne qui estiment que la Big Tech contribue à une Washingtonisation de Bruxelles, donnant à l’argent et aux connexions un avantage sur l’intérêt public.

«C’est une tendance qui dure depuis des années – une professionnalisation du secteur du lobbying à Bruxelles», a déclaré Max Bank, enquêteur chez LobbyControl, un groupe basé en Allemagne qui étudie l’influence des entreprises.