Les grandes stars britanniques de Bake Off confirment le retour épique de l’émission après la sortie de Matt Lucas sur Channel 4

Les stars de BELOVED Bake Off ont confirmé leur retour dans l’émission de Channel 4 après le départ de Matt Lucas.

La programmation spéciale du Nouvel An du Great British Bake Off a maintenant été officiellement confirmée – avec Lottie Bedlow et Chigs Parmer parmi les concurrents qui reviennent sous la tente.

Lottie, 33 ans de la série 2020 et finaliste 2021 Chigs, 41 ans seront rejoints par Manon Legrève et Antony Amourdoux de la série 2018.

Lottie a annoncé la nouvelle de sa participation via des histoires Instagram quelques heures seulement après l’annonce du départ du présentateur Matt Lucas.

À côté d’une photo d’elle dans la célèbre tente, Lottie a écrit : « Non, je ne suis pas la nouvelle présentatrice de Bake Off… mais je suis de retour dans la tente pour le spécial NY ! (si @ channel4 écoute, je prendrai à 100% le travail d’hébergement). “

Chigs a également partagé une photo du quatuor ensemble sur Instagram et a écrit : « Devinez qui est de retour dans la tente pour The Great New Year’s Bake Off. Avoir l’opportunité d’être dans la tente Bake Off une fois est un rêve devenu réalité, mais y cuisiner deux fois.

Tandis que, Manon a écrit : « Wow c’était une expérience d’être de retour dans la tente après 4 ans ! Mais quel plaisir j’ai eu, et c’était incroyable de revoir l’équipe. Maintenant, vous allez devoir deviner si j’ai bien fait pour Paul & @prueleith !”

Antony a ajouté: «Pour un dernier hourra dans la très convoitée British Tent w. Des boulangers fabuleux.

Matt a annoncé son départ en tant que co-animateur de Bake Off plus tôt cette semaine, laissant les fans dévastés.

Révélant sur les réseaux sociaux qu’il quittait la série, le comédien a écrit : “Ça a été une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés, mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off aux côtés de mes autres projets.

Il a ensuite adressé ses “remerciements et sa gratitude les plus chaleureux” à ses coéquipiers Noel Fielding, Prue Leith et Paul Hollywood, ajoutant: “Je souhaite à celui qui reprend tout le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans sachant déjà qui a gagné.

Suite à la nouvelle, l’émission a partagé son propre message d’adieu pour lui sur Twitter.

“Nous avons adoré que Matt Lucas illumine notre tente au cours des trois dernières années, en particulier lorsque les rires et les sourires étaient si nécessaires”, lit-on dans le message.

“Nous apprécions tout ce qu’il a fait pour Patisserie, du travail dans les bulles Covid au soutien des boulangers. Ce fut un plaisir – merci Matt.

L’émission spéciale sera diffusée le jour de l’An à 19h40 sur Channel 4. The Great British Bake Off est diffusée sur Channel 4 au Royaume-Uni.

