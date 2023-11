Les « grandes sociétés pharmaceutiques » cachent-elles des solutions « miraculeuses » au diabète et à l’obésité ?

CHER DR. ROACH : Veuillez fournir des informations sur cette solution « miraculeuse » au diabète et à l’obésité sur laquelle les grandes sociétés pharmaceutiques auraient étouffé les recherches. Habituellement, quelque chose qui semble trop beau pour être vrai est exactement cela. — LO

RÉPONSE : S’il existait des solutions miracles que l’on pouvait acheter pour résoudre deux des problèmes médicaux les plus répandus dans le monde industrialisé, tout le monde les utiliserait. Malheureusement, de tels miracles n’existent pas. La plupart des personnes atteintes de diabète de type 2 amélioreront considérablement leur poids et leur glycémie grâce à une combinaison d’exercices réguliers modérés à vigoureux et d’un régime alimentaire prudent, tel que recommandé par les médecins, les infirmières enseignantes en diabète ou les nutritionnistes agréés.

Chez les personnes pour lesquelles le régime alimentaire et l’exercice physique sont inadéquats, les médicaments peuvent être d’une grande aide. Les médicaments les plus récents, tels que les agonistes du peptide-1 de type glucagon, aident à perdre du poids, améliorent la glycémie et réduisent le risque de maladie cardiaque et de décès.

Lorsque vous lisez une publicité qui dit que « les grandes sociétés pharmaceutiques » veulent que quelque chose soit étouffé parce que c’est très efficace, il est sage d’être sceptique. Les « Big Pharma » ont leurs défauts, mais elles sont suffisamment intelligentes pour acheter et commercialiser de nouveaux miracles.

CHER DR. GARDON : Mon pneumologue m’a récemment suggéré de prendre de l’oxygène en raison de mes faibles niveaux d’oxygène. Il dit que pour diagnostiquer un problème de tension artérielle pulmonaire, je dois subir ce test hautement spécialisé appelé cathétérisme cardiaque.

Après avoir lu cela en ligne, je me demande s’il n’existe pas un autre test moins intrusif disponible pour déterminer la cause de l’hypertension artérielle dans la région pulmonaire. –JE

RÉPONSE : Tout le monde sait qu’une hypertension artérielle régulière peut être mesurée à travers le bras. Cependant, il existe un tout autre côté du cœur et une circulation séparée de l’oreillette et du ventricule droits vers les poumons. La circulation pulmonaire ne développe pas de problèmes d’hypertension aussi souvent que le côté gauche (systémique), mais cela est de plus en plus reconnu comme un problème. Contrairement à l’hypertension systémique, pour laquelle nous identifions rarement une cause exacte, il est essentiel de connaître la cause sous-jacente de l’hypertension pulmonaire afin de pouvoir la traiter correctement. Il est possible d’avoir de nombreuses causes contributives.

L’hypertension pulmonaire est complexe. Il existe cinq groupes différents de causes sous-jacentes. Si, après tous les tests non invasifs (comme un échocardiogramme), vous êtes suspecté d’appartenir au groupe deux (ceux qui souffrent d’hypertension pulmonaire due à une maladie cardiaque gauche, y compris une insuffisance cardiaque, une maladie valvulaire ou une maladie congénitale), un cathétérisme cardiaque est recommandé.

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles votre pneumologue recommande un cathétérisme cardiaque. Ceci est le plus souvent effectué pour rechercher des blocages dans les artères coronaires, mais peut également fournir d’autres informations, notamment sur les niveaux d’oxygène et les pressions à l’intérieur des cavités cardiaques.

Sans plus d’informations, je ne peux pas vous dire exactement ce que votre pneumologue s’attend à trouver, mais je dirai que les risques d’un cathétérisme cardiaque sont faibles. Ils existent, mais votre pneumologue n’aurait pas recommandé un cathétérisme cardiaque si les examens moins invasifs avaient donné la réponse.

