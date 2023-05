Les grandes révélations de Google I/O : Pixel Fold, Pixel 7A, Android 14, AI et plus

En plus de la tant attendue Pliage de pixelsle premier téléphone pliable de Google, à sa E/S Google Conférence des développeurs 2023, la société a présenté d’autres nouveaux appareils – le téléphone Pixel 7A et une tablette Pixel remaniée destinée au contrôle de la maison intelligente. Google a également fourni des mises à jour sur son travail avec l’IA (et son concurrent pour ChatGPTc’est Chatbot IA Barde), réalité augmentée, conférence holographique Project Starline et plus encore.



Mises à jour de l’IA et de la recherche

L’IA générative est la grande poussée de cette année – si importante que Google a utilisé « IA » plus de 140 fois dans son discours d’ouverture de deux heures. Par exemple, Help Me Write de Gmail créera automatiquement des e-mails basés sur des invites, incorporant le texte des conversations précédentes (entre autres). Un nouvel éditeur magique dans Photos vous permet de traiter les éléments comme des objets sans avoir à les sélectionner pour les repositionner, et peut remplir automatiquement les arrière-plans. Cela arrivera plus tard cette année.



Pour les développeurs, PaLM 2 est la mise à jour de Google de ses grands modèles de traitement du langage, qui est mieux formé sur plus de langues, ainsi que sur les mathématiques et les sciences, et a amélioré la compréhension des concepts de sécurité et médicaux. Google travaille à la construction d’un filigrane pour les images qui dure grâce à des modifications de base et à l’intégration de métadonnées dans ses images générées. L’entreprise travaille déjà sur Gemini, la prochaine génération de son LLM.

Son chatbot Bard a ajouté la capacité de codage (en d’autres termes, la création de code basé sur une invite) plus tôt cette année, ainsi que la création d’explications d’extraits de code à la volée. Bientôt, il pourra exporter et exécuter du code Python. Et lancez-le en mode sombre ! Il pourra également ajouter ces réponses à Gmail et Docs.



L’invite sera intégrée à Docs. Par exemple, vous pouvez saisir une invite dans Sheets pour vous aider à organiser les informations de votre entreprise ou générer une image à partir de Slides. Lors de la collaboration avec Bard, il pourra utiliser les services Google et renverra des images en réponse aux invites de Bard. Et les invites du rail latéral peuvent renvoyer le contenu d’un document pour affiner les résultats. Toutes ces intégrations seront disponibles plus tard cette année dans un nouveau produit appelé Duet AI for Workspace.

Il sera en mesure de rationaliser la recherche en renvoyant les résultats rassemblés sous plusieurs formats (texte ou tableaux, par exemple). La société a cité un tas de partenaires, notamment Adobe Firefly — comme la création d’images avec Firefly basées sur les invites de Bard. Google ouvre la liste d’attente Bard à plus de régions et de langues (japonais et coréen maintenant). Des aperçus de beaucoup d’entre eux seront disponibles via Laboratoires.



La recherche aura également des instantanés, qui sont un raffinement de l’affichage des résultats de recherche existants, avec des résultats plus consolidés et (espérons-le) meilleurs, comme des guides d’achat à la volée ou suggérant des itinéraires de voyage. Ils sont appelés « expériences génératives de recherche » ou SGE, et seront également disponibles dans les laboratoires.

Tailwind est une expérience générant des « blocs-notes », comme un bloc-notes avec des notes d’étude qu’il construit à partir de documents sur Google Drive ainsi que la recherche – il est également prévisualisable avec Labs.

Google/Capture d’écran par CNET



Google a également parlé des inconvénients de l’IA et de la manière dont il tente de les atténuer. Par exemple, il y aura deux nouvelles façons d’évaluer la véracité des images. L’un fournira des images similaires utilisées ailleurs pour le contexte et utilisera Google Lens pour fournir des informations supplémentaires. Pour aider à prévenir les deepfakes, il restreindra l’accès à son traducteur universel ainsi qu’au support de filigrane susmentionné.

Android 14

La prochaine version du système d’exploitation pour téléphones et tablettes de Google a été testée en version bêta en février avec une autre mise à jour d’aperçu le mois dernier et, comme d’habitude, ne sera pas disponible tant que Google n’aura pas expédié ses téléphones. La mise à jour ajoute une meilleure compatibilité pour les appareils à écran plus grand – pliables et tablettes – ainsi que des rafraîchissements standard pour augmenter la vitesse, la durée de vie de la batterie et le fonctionnement. Comme Apple l’a fait avec l’iPhone 14 et l’iOS 16, Google ajoute également la prise en charge de la connectivité par satellite.

WhatsApp arrive sur Wear OS pour les porteurs de montres. Localiser mon appareil ajoutera la prise en charge de plus d’appareils, comme les écouteurs et les tablettes.

Vous pourrez recevoir des alertes sur les trackers inconnus fonctionnant sur votre téléphone, plus Google et Apple se sont associés pour créer une norme pour que cela fonctionne à la fois sur iOS et Android (afin que vous puissiez dire, par exemple, si quelqu’un a mis un AirTag dans votre sac même si vous avez un téléphone Android).

Jide Akinrinade/Crumpe



Android pourra personnaliser divers aspects de votre expérience. Magic Compose crée des messages avec différents styles, des widgets d’écran de verrouillage personnalisables, la possibilité d’utiliser des émoticônes pour créer un fond d’écran, créer des représentations 3D de photos 2D – fond d’écran cinématographique – et (comme vous vous en doutez), des fonds d’écran génératifs créés par l’IA (à venir cet automne).

Certains téléphones Pixel auront accès à Magic Editor plus tard cette année, et les téléphones Pixel de Google seront les premiers à bénéficier de nombreuses fonctionnalités d’IA dont il est question ailleurs.

John Kim/Crumpe Enfin réel, le Google Pixel Fold dont on parle depuis longtemps dispose d’un écran externe de 5,8 pouces et d’un écran intérieur pliable de 7,6 pouces, de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il coûtera 1 799 $ (1 749 £), mais vous pouvez précommander maintenant et l’obtenir le mois prochain. De plus, si vous précommandez, vous obtenez gratuitement une Pixel Watch. Il possède une triple caméra arrière et vous permettra d’utiliser un côté comme base lors de la prise de vue. Il existe un mode interprète à double écran, qui affiche une traduction sur le côté faisant face à la personne à qui vous parlez. De nouvelles fonctionnalités Android ciblant spécifiquement les appareils à grand écran comme le Fold, y compris l’animation de fond d’écran activée par la charnière, le réglage automatique lorsqu’une application passe du petit écran au grand écran (Continuity), un clavier divisé, un écran divisé et plus encore. Lorsqu’il est ouvert, il peut se diviser en un viseur selfie et utiliser la caméra « arrière » pour le selfie. En savoir plus: Pratique avec le Google Pixel Fold



James Martin/Crumpe La version abaissée du Pixel 7 bénéficie d’un écran de rafraîchissement à 90 Hz pour des graphismes et un défilement plus fluides, une charge sans fil et un déverrouillage du visage par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6A. Il a quelques mises à niveau de composants, comme la puce Tensor G2 du Pixel 7 (pour l’accélération de l’IA), mais conserve l’écran de 6,1 pouces. Il a aussi un meilleur appareil photo qu’avant. Les prix commencent à 499 $ (449 £, 749 AU $) et sont expédiés aujourd’hui – une nouvelle couleur corail est exclusive au 7A. En savoir plus: Test Google Pixel 7A



