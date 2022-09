Les grandes questions auxquelles répondre avant la Coupe du monde

Rarement un entraîneur a été confronté à la situation simultanée de relégation d’une compétition tout en étant considéré parmi les favoris pour une autre. C’est là que l’Angleterre se retrouve dans son dernier rassemblement avant le début de la finale de la Coupe du monde en novembre, une curieuse juxtaposition d’essayer de sauver une campagne défaillante de l’UEFA Nations League tout en se préparant pour le plus grand spectacle sur Terre.

Bien sûr, la Ligue des Nations est insignifiante par rapport à ce qui est à venir au Qatar, mais la position de l’Angleterre au bas du groupe 3 de la Ligue A laisse entrevoir un niveau de performance constamment décevant qui soulève des questions auxquelles Gareth Southgate doit trouver des réponses maintenant.

Le nadir est sans aucun doute venu à la mi-juin lorsque l’Angleterre a subi sa pire défaite à domicile en 97 ans, une défaite 4-0 contre la Hongrie devant une foule de Molineux peu impressionnée, dont des milliers ont chanté “tu ne sais pas ce que tu fais”. ” et ” tu te fais virer demain matin ” à Southgate sous le choc.

Il est venu avec une composition très modifiée à la fin d’une longue saison, avec de nombreux joueurs visiblement épuisés, mais le jugement du public a été absolu et brutal. Après que 28 joueurs se soient réunis lundi à St George’s Park pour les prochains matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne, le milieu de terrain Jack Grealish a qualifié cette réaction de “très dure” pour un entraîneur qui a supervisé des progrès constants et indéniables au cours de ses près de six années à la tête.

L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 avant de perdre les éliminatoires pour la troisième place face à la Belgique, a terminé troisième de la première Ligue des Nations en 2019 et finaliste de la finale retardée de l’Euro 2020 l’an dernier.

Quatrième, troisième, deuxième. La prochaine étape est claire. Mais pour que Southgate livre le premier trophée du pays en 56 ans, il y a plusieurs problèmes à résoudre pendant cette pause internationale alors que les joueurs se bousculent pour une place dans sa dernière équipe de 26 joueurs.

L’Angleterre est confrontée à d’importantes questions tactiques et stratégiques avant la Coupe du monde au Qatar. (Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images)

Qui joue au milieu de terrain central ?

C’est sans doute l’essence de l’énigme anglaise. L’axe central du milieu de terrain de Kalvin Phillips et Declan Rice a donné à l’Angleterre la stabilité et la protection nécessaires pour se lancer dans une course vers la finale de l’Euro 2020 l’an dernier. Cependant, ni l’un ni l’autre n’est un passeur dynamique particulier du ballon et ils ne peuvent pas contrôler les matchs à la manière, disons, de l’Italien Jorginho ou de Marco Verratti. Ces deux joueurs ont remporté la finale de l’Angleterre à Wembley et c’est un problème familier : en demi-finale de la Ligue des Nations en 2019, c’était Frenkie De Jong des Pays-Bas, en 2018 c’était le Croate Luka Modric, en 2012 c’était l’Italien Andrea Pirlo.

Il y a souvent eu un maître des passes prêt à exposer l’incapacité de l’Angleterre à garder le ballon dans les grands matchs à élimination directe. Phillips est incertain pour le tournoi avec un problème à l’épaule qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Jude Bellingham continue d’émerger avec d’énormes promesses au Borussia Dortmund et la clameur pour son inclusion au Qatar augmentera s’il se comporte bien contre l’Italie et l’Allemagne. C’est une grosse demande pour un joueur de 19 ans avec seulement six départs en Angleterre à son actif, mais son émergence représenterait une véritable évolution dans l’équipe depuis l’été dernier.

Southgate est-il assez audacieux ?

La prudence inhérente de Southgate est compréhensible. Conscient que l’Angleterre ne possède tout simplement pas une présence métronomique au milieu de terrain comme Modric ou De Jong, Southgate a construit une équipe compacte accentuant l’importance de l’unité et de la diligence sans le ballon. Cela a conduit à des accusations de conservatisme excessif, compte tenu de la richesse des options offensives à sa disposition.

Southgate a raison, ou bien sûr, que toute équipe supérieure a besoin d’équilibre et qu’il ne peut pas lancer six attaquants pour n’importe quel match, mais il y a un sentiment que le frein pourrait être appliqué un peu moins rigoureusement pour libérer le plein potentiel de l’Angleterre. Il est difficile de reprocher à un entraîneur qui a failli, lors d’une séance de tirs au but, d’avoir réussi un tournoi pour la première fois en plus de cinq décennies, mais les performances ont été décevantes pendant un certain temps et ces matchs de la Ligue des Nations sont l’occasion de changer l’aiguille. Choisir pas moins de 12 défenseurs dans sa dernière équipe a soulevé quelques sourcils dans ce contexte.

Grands joueurs hors de forme ou blessés

Harry Maguire a de la chance d’être dans cette équipe d’Angleterre. Il n’a réussi que grâce à la loyauté durable de Southgate envers un joueur dont le déclin à Manchester United a été brutal et brutal. Maguire est la cheville ouvrière défensive de l’Angleterre et avec des matchs en nombre insuffisant à Old Trafford, il doit saisir sa chance de renforcer cette position la semaine prochaine.

Southgate n’a jamais été entièrement convaincu par Trent Alexander-Arnold, un point de vue qu’il peut plus facilement accepter compte tenu de la profondeur des options d’arrière droit et d’arrière droit à sa disposition. Alexander-Arnold est un talent phénoménal en possession, mais ses performances à Liverpool ont été constamment émaillées d’erreurs défensives. Jordan Pickford est juste devant Aaron Ramsdale dans la course pour être le n ° 1 anglais, mais le premier est absent cette fois avec un problème à la cuisse. En l’absence de matchs d’échauffement juste avant le début du tournoi, la chance de cimenter cette compréhension entre le gardien de but et la défense revient à Ramsdale.

Grealish, un autre qui n’a pas encore entièrement conquis Southgate, a été franc sur son manque de forme jusqu’à présent cette saison, mais a été sélectionné devant Jadon Sancho et devrait être un meilleur joueur pour la tutelle d’un an de Pep Guardiola. L’arrière gauche est un autre poste à décider avec Luke Shaw, qui a excellé l’été dernier, aux prises avec la forme et les blessures, tandis que Ben Chilwell de Chelsea revient dans l’équipe pour la première fois depuis novembre après une opération au genou.

jouer 1:00 Ivan Toney partage sa fierté après avoir été appelé dans l’équipe senior d’Angleterre pour les matches de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne.

D’où viennent les objectifs ?

Harry Kane serait la réponse courte ici et étant donné qu’il a eu un meilleur mois d’août que beaucoup auparavant à Tottenham, peu parieraient contre lui en tirant au Qatar. Mais l’Angleterre n’a pas marqué en jeu ouvert lors de ses quatre derniers matches, depuis la victoire 3-0 de mars contre la Côte d’Ivoire, et n’a pas la cohésion dont elle a fait preuve sous Southgate. Aucune équipe n’a marqué plus que les 39 buts de l’Angleterre lors des éliminatoires de la Coupe du monde, mais 24 d’entre eux ont été marqués en quatre matches contre les vairons de Saint-Marin et d’Andorre.

Raheem Sterling a été un joueur essentiel pour Southgate au cours des 18 derniers mois et est un partant cloué aux côtés de Kane, mais la troisième position offensive, si l’Angleterre joue une variante de 3-4-3 (plus de celle ci-dessous), est en place pour attrape avec les options Grealish, Phil Foden, Bukayo Saka et Jarrod Bowen dans cette dernière équipe. Le rôle de remplaçant de Kane est également incertain, Ivan Toney de Brentford ayant la possibilité de revendiquer tardivement, bien que Tammy Abraham de Roma estimera que c’est sa position de perdre.

Quelle formation est la plus efficace ?

C’est au crédit de Southgate qu’il a injecté une plus grande polyvalence tactique en Angleterre pendant son mandat, à tel point qu’il y a maintenant un débat fébrile sur la meilleure façon de s’aligner. Il a privilégié une défense à trois, que ce soit en 3-4-3 ou en 3-5-2, dans de nombreux grands matches, pour donner à l’Angleterre une assise plus solide, passant à un 4-2-3-1 ou 4. -3-3 contre des adversaires contre lesquels ils s’attendent à avoir plus de balle, en général.

Cependant, l’Angleterre a utilisé un arrière à quatre en Allemagne il y a trois mois. C’était une décision qui ressemblait à un manager montrant sa volonté de prendre des risques, mais son équipe était donc plus poreuse défensivement. La polyvalence est très utile, mais l’identification du meilleur système pour les joueurs anglais l’est tout autant et ces deux matches offrent la dernière chance d’expérimenter dans un format compétitif.