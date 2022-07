Les grandes promesses de la nouvelle puce Smartwatch Snapdragon W5+ de Qualcomm

Tous les deux ans, Qualcomm présente un nouveau (ou devrais-je dire “nouveau”) chipset portable qui alimentera une nouvelle gamme de montres intelligentes, dont beaucoup exécutent Wear OS. À l’époque des puces Snapdragon Wear 2100 et 3100, je pense qu’il est prudent de dire que Wear OS est pratiquement mort, car aucun des deux ne pouvait répondre au moment ou aux besoins des appareils portables modernes, même en 2016. Nous avons ensuite eu le Wear 4100/4100+ ligne en 2020, mais le moment a principalement conduit les fabricants de montres intelligentes à ne pas l’adopter.

Aujourd’hui, Qualcomm annonce sa nouvelle puce qui, selon eux, sera réellement diriger la prochaine vague de montres intelligentes, non seulement parce qu’elles sont nouvelles, mais parce qu’il s’agit de leur “saut le plus avancé à ce jour” dans l’espace. S’il vous plaît, les amis, bienvenue dans le Snapdragon W5 et W5+ Gen 1deux puces qui arrivent avec des affirmations assez audacieuses.

Le W5 + et le W5 sont tous deux des processeurs haut de gamme que vous verrez dans les montres Wear OS dans un proche avenir, mais il y a une différence notable ici. Le W5+ est le haut de gamme des deux car il intègre un nouveau co-processeur pour gérer des charges plus légères. Il effectuera probablement la majorité des tâches non intensives tout au long d’une journée, et il pourra également exécuter RTOS aux côtés (ou au-dessus ?) de Wear OS, dans une nouvelle tournure sur l’avenir des smartwatches.

Dans cet esprit, voici ce que vous devez savoir sur le Snapdragon W5+.

Le Snapdragon W5 + est construit sur un processus de 4 nm avec un processeur quadricœur (A53) associé à un nouveau coprocesseur de 22 nm. Cette combinaison, en grande partie à cause de toutes les tâches que le nouveau coprocesseur peut gérer, conduit à de grandes revendications d’une durée de vie de la batterie 50% plus longue. Maintenant, dans l’ensemble, Qualcomm annonce une durée de vie de la batterie 50% plus longue par rapport à une montre exécutant une puce Wear 4100+, mais ci-dessous, vous pouvez voir la répartition en fonction des tâches. Il y a de grands sauts dans des choses comme le défilement de l’affichage, la diffusion de musique via Bluetooth et l’affichage permanent.

Pour une montre plus petite et avant-gardiste avec une batterie de 300 mAh, Qualcomm s’attend à ce que vous obteniez plus de 15 heures d’utilisation supplémentaire. Pour une montre de 450 mAh, ils pensent que vous obtiendrez au moins 18 heures et plus, ainsi que 24 heures supplémentaires sur une grosse montre de sport avec une batterie de 600 mAh. Si ces chiffres sont exacts, une montre Qualcomm W5 + pourrait vraiment voir 2-3 jours d’autonomie.

Étant donné que la durée de vie de la batterie n’est pas tout, Qualcomm déclare également que les montres avec le W5+ verront des performances 2x, des ensembles de fonctionnalités 2x “plus riches” et une taille de puce permettant des conceptions de montres globales 30% plus petites. Il prend en charge Bluetooth 5.3 (oui, c’est nouveau !), une RAM LPDDR4 plus rapide, dispose d’un GPU plus puissant, d’un haut-parleur intégré pour la première fois et se met à niveau pratiquement partout ailleurs. Il y a même un nouveau noyau d’apprentissage automatique U55 qui aidera à prendre en charge tous les éléments de détection intelligents, comme la reconnaissance d’activité, le suivi du rythme cardiaque et du sommeil, l’ECG, la SpO2, etc.

Voici comment le Snapdragon W5+ se compare au Snapdragon Wear 4100+.

Dans un peu de bizarrerie, Qualcomm a souligné que le W5 + et son co-processeur permettront au RTOS de fonctionner (d’une manière ou d’une autre) aux côtés de Wear OS. RTOS (ou “système d’exploitation en temps réel”), pour ceux qui ne sont pas familiers, est le type de système d’exploitation que nous voyons sur les montres “intelligentes” qui ont souvent un accent sur la santé et des quantités minimales d’intelligence. Pensez à des appareils comme la montre OnePlus ou ceux fabriqués par Amazfit et Xiaomi.

Lorsqu’on lui a demandé comment RTOS et Wear OS fonctionneraient ensemble, Qualcomm a semblé reconnaître que Google était cool avec ce couplage, mais ils n’ont pas vraiment identifié d’exemples de la façon dont cela pourrait fonctionner. Je suppose qu’une entreprise comme Mobvoi utilisera RTOS sur quelque chose comme un TicWatch Pro 4 qui pourrait avoir sa configuration à double affichage. Vous auriez Wear OS alimentant presque tout, mais lorsque la montre passe à l’affichage secondaire du papier électronique, RTOS prendrait le relais pour offrir plus d’informations. C’est logique?

En parlant de Mobvoi, Qualcomm a annoncé aujourd’hui que Mobvoi sera l’un des premiers à utiliser le Snapdragon W5+ dans une prochaine montre qui sera lancée cet automne. OPPO lancera également une montre exécutant le Snapdragon W5. Si aucune de ces sociétés ne vous passionne, Qualcomm a déclaré qu’il y avait 25 conceptions de clients en cours de développement, alors attendez-vous à encore plus.

Je veux être excité. S’il te plaît, dis-moi que c’est normal d’être excité.