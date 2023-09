Les grandes percées de Johnny Depp, Sandra Bullock et Tom Cruise dans les années 80

Sandra Bullock, Brad Pitt et Johnny Depp ont tous connu leur grande percée dans les années 1980.

Ils ont ensuite remporté des Golden Globes et des Oscars, jouant dans des films tels que « The Blind Side », « L’étrange histoire de Benjamin Button » et la franchise « Pirates des Caraïbes ».

Voici un aperçu de quelques grandes stars qui ont fait leurs débuts dans les années 80 et où elles se trouvent actuellement.

Brad Pitt

Brad Pitt a fait ses débuts en apparaissant dans des épisodes d’émissions populaires telles que « Another World », « Dallas » et « 21 Jump Street ». Il remportera ensuite deux Oscars, deux Golden Globes, un Emmy Award, deux BAFTA, deux SAG Awards, ainsi que de nombreuses autres nominations.

Il a depuis joué dans « Interview with the Vampire », « Se7en », « Ocean’s Eleven » et ses suites, « Fight Club », « Troy », « L’étrange histoire de Benjamin Button », « 12 Monkeys », « Mr. & Mme Smith », « Inglourious Basterds », « Moneyball » et « 12 Years a Slave ». Pitt est ensuite apparu dans « Fury », « The Big Short », « Ad Astra » et « Once Upon a Time in Hollywood ».

Plus récemment, il a joué dans « La Cité Perdue », « Bullet Train » et « Babylon ».

George Clooney

Le premier rôle majeur de George Clooney était dans « The Facts of Life », gagnant encore plus de reconnaissance en incarnant le Dr Doug Ross dans « ER » et « From Dusk Till Dawn ». Tout au long de sa carrière, il a remporté trois Golden Globes, deux Oscars, quatre SAG Awards, un BAFTA et a remporté de nombreuses autres nominations.

Il a ensuite joué dans « O Brother, Where Art Thou? », « Ocean’s Eleven » et ses suites, « Syriana », « Michael Clayton », « Up in the Air », « Burn After Reading », « Leatherheads », « Les Ides de Mars » et « Les Descendants ». Plus tard, il a joué dans « Tomorrowland », « Gravity » et « Monuments Men ».

Plus récemment, il a joué dans « Money Monster », « Hail, Caesar ! », « Catch-22 », « Midnight Sky » et « Ticket to Paradise ».

Johnny Depp

L’introduction de Johnny Depp à Hollywood s’est faite dans le film d’horreur « A Nightmare on Elm Street ». Depuis, il a été nominé pour 10 Golden Globes, cinq SAG Awards, trois BAFTAS et trois Academy Awards.

Il a ensuite joué dans « Platoon », « Cry-Baby », « 21 Jump Street », « Edward Scissorhands », « What’s Eating Gilbert Grape », « Chocolat » et « Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl » et ses suites. Plus tard, il a joué dans « Finding Neverland », « Charlie et la Chocolaterie », « Alice au pays des merveilles », « Sweeney Todd », « Dark Shadow », « The Lone Ranger », « Into the Woods » et « Murder on the Orient ». Exprimer. »

Plus récemment, il a joué dans « Le Professeur », « Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald », « Puffins » et « Jeanne du Barry ».

Julia Robert

Julia Roberts a fait ses débuts sur scène dans le rôle de Daisy dans « Mystic Pizza », remportant un Oscar, trois Golden Globes, un BAFTA et un SAG Award. Elle s’est fait un nom plus grand en jouant dans « Steel Magnolias », « Pretty Woman » et « Sleeping with the Enemy ».

Roberts a ensuite joué dans « Hook », « Le mariage de mon meilleur ami », « Stepmom », « Notting Hill », « Runaway Bride », « Erin Brockovich », « Ocean’s Eleven », « Ocean’s Twelve », « Charlie Wilson’s War », « Mangez, priez, aimez » et « Saint-Valentin ». Plus tard, elle a joué dans « August : Osage County », « The Normal Heart », « Money Monster » et « Ben Is Back ».

Plus récemment, elle a joué dans « Homecoming », « Gaslit » et « Ticket to Paradise ».

Sandra Bullock

Après avoir joué un petit rôle dans « Hangmen », Sandra Bullock a fait irruption dans l’industrie avec « Demolition Man ». Depuis lors, Bullock a remporté un Oscar, deux SAG Awards et un Golden Globe.

Elle a ensuite joué dans « Speed », « While You Were Sleeping », « A Time to Kill », « Hope Floats », « Premonition », « Practical Magic », « Miss Congeniality », « Crash » et « Miss Congeniality 2 : Armé et fabuleux. » Bullock a ensuite joué dans « The Lake House », « The Proposal », « The Blind Side », « Gravity » et « Our Brand Is Crisis ».

Plus récemment, elle a joué dans « Ocean’s 8 », « Bird Box », « The Unforgivable », « The Lost City » et « Bullet Train ».

Tom Croisière

Tom Cruise a fait ses débuts dans des films comme « Risky Business » et « The Outsiders ». Depuis, il a été nominé pour quatre Oscars et sept Golden Globe Awards.

Il a ensuite joué dans « Top Gun », « Rain Man », « Born on the Fourth of July », « Interview with the Vampire », « Jerry Maguire », « A Few Good Men », « Magnolia », « Eyes Wide Shut ». », « Le Dernier Samouraï » et « Tropic Thunder ». Cruise a commencé à jouer le rôle d’Ethan Hunt dans le « Mission impossible » franchise en 1996, incarnant le personnage dans sept films.

Plus récemment, il a joué dans « Edge of Tomorrow », « Jack Reacher : Never Go Back », « The Mummy », « Top Gun : Maverick » et « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One ».

Patrick Dempsey

Le rôle marquant de Patrick Demspey à Hollywood était dans les films « Can’t Buy Me Love » et « Loverboy ». Il a ensuite joué dans « Run », « Mobsters », « Face the Music » et « With Honors ».

De 2005 à 2021, Dempsey a joué le rôle du neurochirurgien Derek Shepherd dans la série médicale ABC « Grey’s Anatomy ». À cette époque, il a également joué dans « Enchanted », « Freedom Writers », « Made of Honor », « Valentine’s Day » et « Bridget Jones’ Baby ».

Plus récemment, il a joué dans « Devils » et « Disenchanted ».

Drew Barrymore

Drew Barrymore a fait ses débuts en tant qu’enfant actrice dans des films comme « ET the Extra-Terrestrial », « Firestarter » et « Irreconcilable Differences ». Plus tard, elle a joué dans « Batman Forever », « Scream » et « The Wedding Singer ».

Elle a ensuite joué dans « Ever After: A Cinderella Story », « Never Been Kissed », « Donnie Darko », « Charlie’s Angels », « Riding In Cars With Boys » et « 50 First Dates ». Barrymore a ensuite joué dans « He’s Just Not That Into You », « Grey Gardens », « Whip It », « Blended » et « Santa Clarita Diet ».

Barrymore anime son propre talk-show de jour, « The Drew Barrymore Show », depuis 2020, qui a reçu trois nominations aux Daytime Emmy.

Winona ryder

Winona Ryder a débuté à Hollywood dans les films « Beetlejuice » et « Heathers », avant de jouer dans « Edward Scissorhands », « Bram Stoker’s Dracula » et « The Age of Innocence ».

Elle a ensuite joué dans « Little Women », « The Crucible », « Girl, Interrupted », « Autumn In New York », « The Informers », « Star Trek », « Black Swan », « The Dilemma » et « The Iceman ». « . Plus tard, elle est apparue dans « Frankenweenie », « Homefront » et « Destination Wedding ».

Plus récemment, elle a joué dans « The Plot Against America », « Gone in the Night » et « Stranger Things » de Netflix.

Jennifer Gray

Même si ce n’était pas son premier film, Jennifer Gray a fait irruption dans l’industrie avec « Dirty Dancing ». Elle a ensuite joué dans « Ferris Bueller’s Day Off », « Bloodhounds of Broadway », « Wind », « Lover’s Knot », « Red Meat » et « Bounce ».

Gray a ensuite joué dans « It’s Like, You Know… », « Red Belt », « Keith », « In Your Eyes », « John From Cincinnati », « Phineas and Ferb », « Red Oaks » et « Untogether ».

Plus récemment, elle est apparue dans « Grey’s Anatomy », « Bittersweet Symphony ». « Les Connors » et « Dollface ».

Michael J. Fox

Michael J. Fox a remporté trois Emmy Awards pour son rôle marquant dans « Family Ties », avant d’en remporter deux autres, avant de jouer dans « Retour vers le futur » et ses suites, « Doc Hollywood » et « Life with Mikey ». Tout au long de sa carrière, il a remporté 10 nominations aux Golden Globes et 18 nominations aux Emmy.

Il a ensuite joué dans « Coldblooded », « The American President », « Homeward Bound : The Incredible Journey » et sa suite, « Stuart Little » et sa suite, « Spin City », « The Frighteners », « Atlantis : The Empire Perdu », « The Michael J. Fox Show » et « The Good Wife ».

Plus récemment, il est apparu dans « ARCHIE », « Curb Your Enthusiasm », « See You Yesterday » et « The Good Fight ». Depuis, il a pris sa retraite pour se consacrer au plaidoyer et à la Fondation Michael J. Fox, qui vise à trouver un remède à la maladie de Parkinson. Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 1991, à l’âge de 29 ans, mais n’a révélé publiquement sa maladie qu’en 1998.

Keanu Reeves

Keanu Reeves a joué dans plusieurs films avant de percer dans le film de 1989 « L’excellente aventure de Bill et Ted ». Il a ensuite joué dans « Parenthood », « Point Break », « My Own Private Idaho » et « Beaucoup de bruit pour rien ».

Il a ensuite joué dans « Speed », « The Matrix », « Sweet November », « The Matrix Reloaded », « The Matrix Revolutions », « Constantine », « The Lake House » et « The Day the Earth Stood Still ». Il a ensuite joué dans « John Wick » et ses trois suites, « To The Bone », « Siberia », « Toy Story 4 » et « Bill & Ted Face the Music ».

Plus récemment, il a joué dans « The Matrix Resurrections », « DC League of Super Pets » et « John Wick : Chapitre 4 ».

Eddie Murphy

Après avoir fait ses débuts dans « Saturday Night Live », Eddie Murphy a connu un succès immédiat avec les films « 48 Hours », « Trading Places » et « Le Flic de Beverly Hills » et leurs suites. Tout au long de sa carrière, il a été nominé pour six Golden Globes, un Oscar et cinq Emmy Awards.

Il a ensuite joué dans « Coming to America », « Harlem Nights », « Another 48 Hours », « The Nutty Professor » et ses suites, « Mulan », « Dr. Doolittle » et ses suites, « Shrek » et ses suites. , « Le manoir hanté » et « Dreamgirls ». Il a ensuite joué dans « Norbit », « Imagine That » et « A Thousand Words ».

Plus récemment, il a joué dans « Dolemite Is My Name », « Coming 2 America » et « You People ».

Soleil Lune Frye

Soleil Moon Frye a fait ses débuts en tant qu’enfant actrice dans « Punky Brewster », puis a joué dans « Pumpkinhead II: Blood Wings », « Twisted Love », « Motel Blue » et « Wild Horses ».

Pendant trois saisons, elle a joué Roxie King dans « Sabrina the Teenage Witch » et a également exprimé Zoey Howzer dans « The Proud Family » pendant 49 épisodes. Elle est ensuite apparue dans « Bratz », « Planet Sheen », « Robot Chicken » et « Staging Christmas ».

Plus récemment, elle est apparue dans le redémarrage de 2021, « Punky Brewster », « The Cleaner » et « The Proud Family : Louder and Prouder ».