Les grandes marées arrivent, dans le sud de la Floride. Ils pourraient provoquer des inondations de rues record

Les rues du sud de la Floride pourraient être sous l’eau cette semaine, sans tempête tropicale ni ouragan en vue.

Les prochains jours marqueront l’une des marées les plus hautes de l’année, connue sous le nom de marée royale. Cette marée pourrait être renforcée par des vents du large soufflant davantage d’eau vers le rivage, ainsi que par une bruine de pluie sur un sol déjà détrempé.

« Les prévisions de marée montrent que Miami pourrait connaître des marées hautes record du 16 au 23, alors préparez-vous à une semaine d’inondations de marée autour de chaque marée haute », a prévenu Brian McNoldy, associé de recherche principal à la Rosenstiel School of de l’Université de Miami. Sciences marines, atmosphériques et de la Terre, dans un post sur X.

Les pires inondations sont attendues au cours du week-end, de vendredi à dimanche, lorsque les niveaux d’eau pourraient être jusqu’à 2 pieds plus élevés que la normale. C’est suffisant pour inonder les rues, les quais, les cours – et même certaines maisons très basses.

Les marées royales pourraient apporter 2 pieds d’eau supplémentaires sur la côte sud de la Floride ce week-end.

Les marées de cette année pourraient être aggravées par une rafale de vent venant de l’est, Sammy Hadi, météorologue au bureau de Miami du National Weather Service, noté dans un post sur X.

Certaines villes proposent des ressources pour aider les résidents dont les voitures risquent d’être inondées. Miami Beach, par exemple, ouvre ses parkings aux résidents qualifiés. Miami a déjà commencé à installer des panneaux routiers numériques pour avertir les conducteurs des routes inondées. Les deux villes, ainsi que le comté de Miami-Dade, déploient également des pompes temporaires pour les eaux pluviales dans les zones basses pour aider à éviter les inondations.

Climat amplifié

Les marées royales sont un événement naturel. Les marées sont plus hautes que d’habitude lors d’une pleine lune, qui se produira pendant le week-end. Mais à mesure que les humains continuent de brûler des combustibles fossiles, l’atmosphère se réchauffe et le niveau de la mer augmente. Cela pousse les marées royales encore plus loin vers la côte, s’infiltrant dans les parcs et les routes qui étaient autrefois tout le temps sèches.

Pour lutter contre ce phénomène, les villes et les comtés du sud de la Floride dépensent des centaines de millions de dollars pour surélever les routes et installer des pompes à eaux pluviales permanentes qui chassent l’eau des rues et la renvoient dans les canaux et la baie de Biscayne. Ils installent également des dispositifs qui permettent à l’eau de s’écouler des rues mais ne lui permettent pas de remonter par les égouts.

Il s’agit d’un processus lent et coûteux qui n’a pas abouti très loin le long de la côte sujette aux inondations. Et le temps presse.

Les crues à marée haute se produisent désormais environ trois jours par an, Les données de la NOAA montrent. D’ici 2050, elles pourraient avoir lieu 35 jours par an.

EN SAVOIR PLUS: Les crues de la marée royale offrent un aperçu de l’avenir détrempé et salé de Miami. Peut-on faire quelque chose ?