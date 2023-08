Les « grandes gueules » de l’USWNT critiquées par la star néerlandaise Beerensteyn

L’attaquante néerlandaise Lineth Beerensteyn a eu une réaction brutale lorsqu’elle a entendu pour la première fois que les États-Unis avaient été exclus de la Coupe du monde : « Oui, au revoir ».

Les efforts de l’USWNT pour remporter trois victoires consécutives en Coupe du monde ont été interrompus dimanche par la Suède, éliminée du tournoi après que la septième tentative décisive de Lina Hurtig lors d’une séance de tirs au but ait été jugée avoir franchi la ligne de but de quelques millimètres après avoir initialement semblé avoir été sauvée. par Alyssa Naeher.

La défaite a couronné un mois à oublier pour les États-Unis – les éliminant avant les demi-finales pour la première fois, prolongeant leur parcours sans victoire au tournoi à un record de trois matchs et, grâce à Zećira Mušovićla meilleure performance au sol de, prolongeant une sécheresse de score Down Under à 238 minutes, également la plus longue de leur histoire sur cette étape.

Cette série de matchs sans victoire a commencé en phase de groupes lors d’un match nul 1-1 avec les Pays-Bas, qui deviendraient plus tard en tête du groupe et se qualifieraient pour un quart de finale contre l’Espagne après avoir battu l’Afrique du Sud en huitièmes de finale. Beerensteyn avait toujours du respect pour les réalisations de l’équipe lorsqu’on l’interrogeait sur leur élimination, elle avait peu de sympathie.

« Dès le premier instant où j’ai entendu qu’ils étaient sortis, j’étais comme ‘Oui! Au revoir! » l’attaquant de la Juventus a déclaré aux journalistes jeudi. « Dès le début du tournoi, ils avaient vraiment de grandes gueules et parlaient déjà de la finale.

« Je pensais qu’il fallait d’abord le montrer sur le terrain avant de parler [big]. Je ne suis pas impoli de cette façon, j’ai toujours beaucoup de respect pour eux, mais maintenant ils sont hors du tournoi, et pour moi, c’est un soulagement, et pour eux, c’est quelque chose qu’ils devront prendre avec eux à l’avenir.

« Ne commencez pas à parler de quelque chose qui est loin. J’espère qu’ils en tireront des leçons. »

Lineth Beerensteyn a parlé ouvertement de la sortie de l’USWNT. Photo de Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Avec l’entraîneur Vlatko Andonovski qui ne restera probablement pas l’entraîneur de l’équipe à l’avenir et des vétérans tels que Megan Rapinoe et Julie Ertz annonçant déjà leur retraite, d’autres devraient suivre, l’USWNT devrait traverser une période de renouvellement dans les années à venir.

Des joueuses telles que Sophia Smith (23 ans), Trinity Rodman (21 ans), Alyssa Thompson (18 ans), Naomi Girma (23 ans) et Catarina Macario (23 ans) – qui n’était pas disponible pour la sélection dans l’équipe de la Coupe du monde après avoir déchiré son LCA en dernier June – sera à l’avant-garde de ce mouvement, même si un sentiment d’urgence sera nécessaire pour s’assurer que la marée montante du football féminin mondial n’enveloppe pas le programme.

« Ils ont prouvé aujourd’hui qu’ils sont toujours une équipe incroyable », a déclaré la fidèle suédoise Magdalena Eriksson après avoir éliminé les États-Unis. « Ils sont définitivement l’équipe la plus difficile que nous ayons affrontée jusqu’à présent dans le tournoi.

« Ils ont des joueurs incroyables. Les jeunes m’ont vraiment impressionné aujourd’hui. Je pense que Girma et Smith ont eu un match incroyable. L’avenir est donc prometteur.

« Vous avez aussi Macario et [Mallory] Swanson qui sont blessés. L’avenir est donc encore prometteur pour les États-Unis.

« Ils sont toujours une puissance énorme dans le football féminin et ils le resteront pendant longtemps. »