Les grandes entreprises vantent les mérites ESG. L’examen est en hausse

Mais voici le hic : les définitions de l’ESG varient souvent et sont difficiles à cerner. Cela, à son tour, peut créer un casse-tête pour les entreprises qui cherchent à se conformer aux réglementations et aux autorités.

Le monde de l’entreprise ne fait pas exception, avec des banques, des producteurs d’énergie et une multitude d’autres grandes entreprises désireuses de vanter leurs mérites en matière de développement durable par le biais de publicités, d’engagements, de campagnes sur les réseaux sociaux et d’une série d’autres initiatives.

Alors que les années 2020 avancent, les discussions sur le changement climatique, l’environnement et les questions liées à l’égalité et à la diversité sont au premier plan dans l’esprit de nombreuses personnes.

Il couvrait “un très large éventail de considérations, des problèmes liés au climat et à la pollution en passant par les pots-de-vin et la corruption, la lutte contre le blanchiment d’argent, la diversité et l’inclusion… la santé et la sécurité, jusqu’à l’esclavage moderne”, a-t-il déclaré.

Ces réglementations étaient, a-t-il dit, “administrées par un ensemble disparate d’organismes”, dont Companies House, le régulateur des pensions, la Financial Conduct Authority, l’Agence pour l’environnement, le Financial Reporting Council et, “dans le respect du droit européen, la Commission européenne”.

“Persil continuera à mener des améliorations environnementales audacieuses dans la catégorie des lessives et à fournir des preuves pour soutenir “résistant aux taches, plus respectueux de la planète” pour les futures campagnes conformément à l’évolution des exigences.”

“Nous reconnaissons que cette décision reflète une évolution récente et importante dans l’approche de l’ASA pour justifier les allégations environnementales et saluons la nouvelle référence que l’ASA établit pour les annonceurs”, a ajouté le porte-parole.

Dans un arrêt circonstancié, l’ASA a conclu que la publicité, qui décrivait le produit d’Unilever comme étant “plus respectueux de notre planète”, était “susceptible d’induire en erreur” et “ne doit plus apparaître sous sa forme actuelle”.

Aujourd’hui, les entreprises qui étiquettent leurs produits ou services comme étant ESG, durables ou similaires voient leurs pratiques commerciales et leurs revendications examinées en détail par les avocats, le public, les organisations environnementales et les régulateurs.

“Bien qu’aucun de ces fonds ne fasse partie de la gamme de fonds “durables” de BNYMIA, nous prenons au sérieux nos responsabilités en matière de réglementation et de conformité et avons mis à jour nos documents dans le cadre de notre engagement à garantir que nos communications aux investisseurs sont précises et complètes”, a ajouté le porte-parole. .

La SEC a déclaré que BNYMIA n’avait ni admis ni nié ses conclusions, mais avait accepté une censure, une ordonnance de cesser et de s’abstenir et le paiement d’une amende totalisant 1,5 million de dollars.

En mai, le régulateur a annoncé qu’il avait inculpé BNYMIA pour “déclarations inexactes et omissions concernant les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lors de la prise de décisions d’investissement pour certains fonds communs de placement qu’il gérait”.

En mars 2021, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé la création d’un groupe de travail sur le climat et l’ESG au sein de la Division de l’application, déclarant qu’il « identifierait de manière proactive les fautes liées à l’ESG ».

“La Société réitère l’engagement qu’elle a pris juste après la rupture du barrage, et qui l’a guidée depuis, dans la réparation et l’indemnisation des dommages causés par l’événement.”

Entre autres choses, la plainte de la SEC allègue que Vale “a régulièrement trompé les gouvernements locaux, les communautés et les investisseurs sur la sécurité du barrage de Brumadinho grâce à ses divulgations environnementales, sociales et de gouvernance”.

“L’effondrement a tué 270 personnes” et “causé des dommages environnementaux et sociaux incommensurables”, a déclaré la SEC.

En juin, le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment et le Center for Climate Change Economics and Policy ont publié la dernière édition d’un rapport examinant les tendances en matière de litiges liés au changement climatique. Il a mis en évidence certains développements clés.

“À l’échelle mondiale, le nombre cumulé de litiges liés au changement climatique a plus que doublé depuis 2015”, indique le rapport.

“Un peu plus de 800 dossiers ont été déposés entre 1986 et 2014, et plus de 1 200 dossiers ont été déposés au cours des huit dernières années, portant le total dans les bases de données à 2 002”, a-t-il ajouté. “Environ un quart d’entre eux ont été déposés entre 2020 et 2022.”

Le rapport a également souligné l’élan croissant sur le front de l’écoblanchiment. “Les litiges de greenwashing liés au climat ou les litiges de” lavage du climat “se multiplient”, a-t-il déclaré, “dans le but de tenir les entreprises ou les États responsables de diverses formes de désinformation sur le climat devant les tribunaux nationaux et d’autres organes”.

Le débat autour de l’écoblanchiment devient de plus en plus féroce, l’accusation étant souvent portée contre des entreprises multinationales disposant de vastes ressources et d’une empreinte carbone importante.

C’est un terme que l’organisation environnementale Greenpeace UK appelle une “tactique de relations publiques” utilisée “pour faire apparaître une entreprise ou un produit respectueux de l’environnement sans réduire de manière significative son impact environnemental”.