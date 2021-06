Les grandes entreprises technologiques repoussent de nouveaux projets de loi antitrust, Tim Cook a appelé le président Pelosi pour s’y opposer

Il y a plus d’une semaine, les législateurs américains ont annoncé d’énormes projets de loi bipartites visant d’énormes entreprises technologiques. De nombreux points de vente ont signalé qu’Apple, Amazon, Facebook et Google étaient directement visés par le nouvel ensemble de projets de loi qui imposeraient davantage de restrictions aux tactiques monopolistiques des entreprises telles que l’acquisition de concurrents. Naturellement, ces sociétés sont largement contre les nouveaux projets de loi et ont commencé à mener leurs campagnes de lobbying contre les projets de loi. Ce qui suit est un extrait de New York Times

Des dirigeants, des lobbyistes et plus d’une douzaine de groupes de réflexion et de groupes de défense payés par des entreprises technologiques ont envahi les bureaux du Capitole, appelé et envoyé des courriers électroniques aux législateurs et à leurs membres du personnel, et écrit des lettres affirmant qu’il y aurait des conséquences désastreuses pour l’industrie et le pays si les idées devenir loi »,

le NYT a rapporté que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait personnellement appelé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès à repousser les projets de loi. Cook a averti Pelosi que les factures étaient « précipitées » et, si elles étaient adoptées, elles « nuireraient aux consommateurs en perturbant les services qui alimentent l’iPhone lucratif d’Apple » selon le NYT, citant cinq personnes qui étaient au courant des conversations. Selon l’une des personnes, Pelosi a demandé à Cook « d’identifier des objections politiques spécifiques aux mesures », le président Pelosi aurait repoussé Cook lorsqu’il a demandé si les factures pouvaient être encore retardées.

CNBC rapporte que le vice-président des affaires gouvernementales de Google, Mark Isakowitz, prévient que les projets de loi « exigeraient [Google] se dégrader [its] services et empêcher [it] d’offrir des fonctionnalités importantes utilisées par des centaines de millions d’Américains. Izakowits prévient également que les projets de loi pourraient « soulever de graves problèmes de confidentialité et de sécurité » et qu’ils « endommageraient la façon dont les petites entreprises communiquent avec les consommateurs ».

Pendant ce temps, le vice-président des politiques publiques d’Amazon a mis en garde contre les « impacts négatifs importants » auxquels les consommateurs d’Amazon seraient confrontés, ainsi que les petites et moyennes entreprises qui vendent sur la plate-forme. Un porte-parole de Facebook a déclaré CNBC que les projets de loi antitrust sont destinés à « promouvoir la concurrence et protéger les consommateurs, et non à punir les entreprises américaines prospères ». Le porte-parole de Facebook a également tenté d’expliquer que les projets de loi sapent « la concurrence au sein du secteur technologique, y compris la concurrence d’entreprises étrangères telles que TikTok, WeChat et Alibaba ». Il convient de noter que ce sont toutes des entreprises chinoises.

Les nouveaux projets de loi représentent la modernisation des lois antitrust conçues pour empêcher les entreprises de se livrer à des comportements monopolistiques. Ces lois antitrust sont très obsolètes et devraient être mises à jour pour les temps modernes où la technologie, la collecte de données et la vente au détail numérique font tous partie intégrante de la société.

Voici un aperçu de chacun des cinq projets de loi :

Loi sur la fin des monopoles de plate-forme : Il serait illégal pour une plate-forme comptant plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par mois et une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars de posséder ou d’exploiter une entreprise présentant un conflit d’intérêts. Ce projet de loi signifierait qu’Amazon ne serait pas autorisé à vendre des produits de marque comme Amazon Basics.

Il serait illégal pour une plate-forme comptant plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par mois et une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars de posséder ou d’exploiter une entreprise présentant un conflit d’intérêts. Ce projet de loi signifierait qu’Amazon ne serait pas autorisé à vendre des produits de marque comme Amazon Basics. Loi américaine sur le choix et l’innovation en ligne : interdirait à une plate-forme d’adopter un comportement discriminatoire tel qu’Apple favorisant ses propres services de musique, de télévision et de podcast par rapport à ses concurrents.

: interdirait à une plate-forme d’adopter un comportement discriminatoire tel qu’Apple favorisant ses propres services de musique, de télévision et de podcast par rapport à ses concurrents. Loi sur la concurrence et les opportunités des plateformes : : ferait en sorte que les plateformes dominantes cherchant à acquérir d’autres sociétés devraient prouver que leurs acquisitions sont légales plutôt que le gouvernement n’ait à prouver que leurs acquisitions réduiraient la concurrence. Ce projet de loi rendrait plus difficile la réalisation d’acquisitions de grande envergure telles que T-Mobile et Sprint.

: ferait en sorte que les plateformes dominantes cherchant à acquérir d’autres sociétés devraient prouver que leurs acquisitions sont légales plutôt que le gouvernement n’ait à prouver que leurs acquisitions réduiraient la concurrence. Ce projet de loi rendrait plus difficile la réalisation d’acquisitions de grande envergure telles que T-Mobile et Sprint. Loi sur l’augmentation de la compatibilité et de la concurrence en permettant la commutation de services (ACCESS) : Cela obligerait les plates-formes dominantes à adhérer à une norme de portabilité et d’interopérabilité des données, ce qui permettrait aux consommateurs de transférer plus facilement leurs données vers d’autres plates-formes.

: Cela obligerait les plates-formes dominantes à adhérer à une norme de portabilité et d’interopérabilité des données, ce qui permettrait aux consommateurs de transférer plus facilement leurs données vers d’autres plates-formes. Loi sur la modernisation des frais de dossier de fusion: Cela augmenterait simplement les frais que les entreprises doivent payer pour conseiller la FTC et la division antitrust du ministère de la Justice en cas de fusions importantes afin de collecter des fonds pour les deux agences.

Les projets de loi doivent encore être votés par la commission judiciaire avant d’arriver à la Chambre des représentants. Le Sénat devrait également approuver les projets de loi avant qu’ils ne puissent être signés par le président Biden.

Source 1 • Source 2 • Source 3