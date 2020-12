BRUXELLES: Les grandes entreprises technologiques telles que Google et Facebook seront passibles d’amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires si elles ne font pas plus pour lutter contre les contenus illégaux et en révéler davantage sur la publicité sur leurs plateformes en vertu du projet de règles de l’Union européenne.

La ligne dure de l’UE, qui doit être annoncée la semaine prochaine, s’inscrit dans un contexte de surveillance réglementaire croissante dans le monde entier des géants de la technologie et de leur contrôle des données et de l’accès à leurs plates-formes.

Le directeur numérique de l’UE, Thierry Breton, qui a souligné que les grandes entreprises devraient assumer plus de responsabilités, présentera le 15 décembre le projet de règles connu sous le nom de loi sur les services numériques (DSA).

Le document de la Commission sur l’AVD vu par Reuters définit les très grandes plates-formes en ligne comme celles comptant plus de 45 millions d’utilisateurs, soit 10% de la population de l’UE.

Des obligations supplémentaires imposées aux très grandes plateformes sont nécessaires pour répondre aux préoccupations de politique publique et aux risques systémiques posés par leurs services, indique le document.

Les géants de la technologie devront faire plus pour lutter contre les contenus illégaux tels que les discours de haine et les abus sexuels sur des enfants, l’utilisation abusive de leurs plates-formes qui empiète sur les droits fondamentaux et la manipulation intentionnelle des plates-formes, comme l’utilisation de robots pour influencer les élections et la santé publique.

Les entreprises seront tenues de publier les détails de leurs annonceurs en ligne et d’afficher les paramètres utilisés par leurs algorithmes pour suggérer et classer les informations. Des auditeurs indépendants contrôleront la conformité, les pays de l’UE appliquent les règles.

Facebook a refusé de commenter avant la publication du document de l’UE. Google a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter à ce stade.

Le projet de règles pourrait prendre un an ou plus pour entrer en vigueur car il doit tenir compte des commentaires des pays de l’UE et du Parlement européen, qui devraient tous deux faire face à un lobbying intense.