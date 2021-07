Les grandes entreprises technologiques cibleront les milices de droite et les «manifestes des attaquants» via la même base de données utilisée pour identifier les terroristes – RT USA News

Une organisation conjointe de « contre-terrorisme » formée par des sociétés Big Tech comme Facebook et Microsoft commencera à cibler de manière plus agressive les milices de droite et les manifestes sur leurs plateformes.

Le Forum Internet mondial de lutte contre le terrorisme (GIFCT) s’est principalement concentré sur les vidéos et les images diffusées par des groupes terroristes identifiés par les Nations Unies, dont les talibans. Le groupe étendra la portée du matériel qu’il cible dans les prochains mois, selon un rapport de Reuters. Le nouveau matériel signalé comprendra « manifestations des attaquants » souvent liés au suprémacisme blanc, ainsi qu’à des groupes de milices de droite et néo-nazis qui constitueraient une menace.



Des groupes de droite qui ont gagné en popularité ces dernières années, comme les Proud Boys et Three Percenters, ont déjà été identifiés dans le système. Facebook, Twitter, YouTube et autres font partie de ce groupe Big Tech. Le partage d’informations entre les entreprises leur permet de voir quel contenu est interdit et, à son tour, ils peuvent interdire un contenu similaire sur leur plate-forme. Le GIFCT a fait l’objet d’un examen minutieux dans le passé et a été accusé de promouvoir la censure, une accusation qui a suscité un regain d’intérêt grâce à la dernière annonce. « Les républicains n’ont rien fait pour empêcher que cela se produise. Ils sont rachetés par les grandes technologies. Faites-vous encore attention ? » a tweeté le journaliste conservateur Jack Posobiec. Je soutiendrai tout républicain dont la promesse de campagne est de : Crush Silicon ValleyVoir les tyrans de la technologie conduits avant nous&Entendre les lamentations des gauchistes https://t.co/ysQHqVDIJF – Jim Hanson (@JimHansonDC) 26 juillet 2021 « Une réussite excessive dans ce domaine vous amène à violer les droits de quelqu’un sur Internet à s’engager dans la libre expression » le directeur exécutif du groupe Nicholas Rasmussen a admis à Reuters. Il a toutefois insisté sur le fait que les menaces d’extrémisme d’extrême droite sont « exiger de l’attention en ce moment. » Les actions du GIFCT ne sont pas non plus le seul exemple de Big Tech réprimant les publications d’utilisateurs ou de législateurs les poussant à le faire de manière plus agressive. L’ADL (Anti-Defamation League) a annoncé lundi son partenariat avec PayPal « combattre l’extrémisme et la haine » en recherchant conjointement « comment les extrémistes tirent parti des plateformes financières pour financer des activités criminelles ». Le @ADL C’est un groupe très politisé : complètement libéral et aligné sur le DNC, juste un peu plus pro-israélien dans leur orientation mais sinon aucune différence. C’est encore une autre union entre le libéralisme de l’establishment et les Big Tech pour contrôler et censurer Internet. https://t.co/UI5OrBYB1e – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 26 juillet 2021 L’administration Biden n’a pas tardé à critiquer des plateformes comme Facebook pour ne pas en faire assez pour lutter contre la « désinformation » diffusée sur les vaccinations contre le Covid-19. Les responsables ont même identifié 12 personnes sur la plate-forme qui, selon eux, sont à l’origine de la prétendue « désinformation » sur les vaccins. Les sénateurs Amy Klobuchar (D-Minnesota) et Ben Ray Luján (D-Nouveau-Mexique) ont présenté une législation qui pourrait tenir les sociétés de médias sociaux légalement responsables de « désinformation liée à la santé » en cours de publication sur leurs plateformes. Des experts principalement conservateurs se sont opposés à ces mesures, arguant que l’administration et les grandes entreprises technologiques censurent les discours pour des raisons politiques. L’ancien président Donald Trump a été l’un des critiques les plus virulents des sociétés de médias sociaux, des critiques qui se sont intensifiées après son interdiction générale à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Plus tôt ce mois-ci, le républicain a annoncé qu’il s’était joint à une action en justice contre Facebook, Twitter et Google, qui cherche à mettre « une fin à l’interdiction de l’ombre, un arrêt au silence et un arrêt à la liste noire. »



