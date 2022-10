Les grandes entreprises continuent de quitter Chicago. Que se passe-t-il?

New York

Tyson Foods est la dernière entreprise à fermer ses bureaux de Chicago, rejoignant notamment Boeing, Caterpillar et Citadel.

Le producteur de volaille a déclaré mercredi qu’il réunissait ses employés à son siège mondial dans l’Arkansas, entraînant la fermeture de trois bureaux, dont le centre-ville de Chicago, Downers Grove, Illinois et Dakota Dunes dans le Dakota du Sud. Environ 1 000 employés travaillent dans les trois bureaux et commenceront à déménager au début de l’année prochaine.

« Réunir nos talentueux membres de l’équipe d’entreprise et nos entreprises sous un même toit ouvre de plus grandes possibilités de partager des points de vue et des idées, tout en nous permettant d’agir rapidement pour résoudre les problèmes et fournir les solutions de produits innovantes que nos clients méritent et apprécient », a déclaré le PDG Donnie King. dans une version.

La décision de Tyson porte un autre coup à l’image de Chicago. McDonald’s, qui y a son siège social, a critiqué la ville pour crime. Le PDG Chris Kempczinski a récemment déclaré que le crime “s’infiltre dans tous les coins de notre ville” et il a déclaré qu’on lui demandait fréquemment “que se passe-t-il à Chicago?”

«Nous avons des crimes violents qui se produisent dans nos restaurants… nous constatons des problèmes d’itinérance dans nos restaurants. Nous avons des surdoses de drogue qui se produisent dans nos restaurants », a-t-il déclaré le mois dernier au Economic Club of Chicago. “Nous voyons donc dans nos restaurants, chaque jour, ce qui se passe dans la société en général.”

Il a déclaré qu’il était difficile de recruter des personnes pour travailler au siège de l’entreprise, notant: “L’une des choses que j’entends de nos employés [is] … “Je ne suis pas sûr que ce soit sûr de venir au centre-ville.”

McDonald’s a déclaré qu’il restait à Chicago, mais d’autres entreprises qui quittent la ville ont été moins ouvertes sur leurs raisons. Dans un e-mail à CNN, Tyson a déclaré que le déménagement de Chicago n’était pas lié à la criminalité.

Boeing (BA) a déclaré en mai qu’il quittait Chicago pour Washington, DC. La société n’a pas blâmé le crime. Les analystes ont déclaré que le changement signalait qu’il avait perdu la course commerciale au profit d’Airbus et voulait être considéré principalement comme un entrepreneur de la défense et de l’espace. Boeing (BA) était basé à Seattle depuis sa fondation en 1916 jusqu’en 2001.

Caterpillar et Citadel ont également récemment annoncé des déménagements de Chicago vers différents endroits en dehors de l’Illinois.

Cependant, Kellogg a déclaré en juin que ses nouvelles sociétés de céréales et d’aliments à base de plantes auront leur siège à Chicago.

Tyson a eu une année difficile à cause de l’inflation. Il a récemment déclaré que «la demande de poulet est extrêmement forte», tandis que la demande pour ses coupes de bœuf à prix plus élevé s’est adoucie. Le prix de vente moyen du poulet a augmenté au cours de son dernier trimestre, tandis que le prix moyen du bœuf et du porc a chuté, les consommateurs rechignant à certaines réductions de prix.

La demande des consommateurs pour la viande est restée forte, a déclaré Tyson, mais les consommateurs passent d’une viande à l’autre en raison de l’inflation. La société prévoit de lancer de nouvelles options à bas prix et également d’ajouter de nouveaux emballages plus grands pour les consommateurs à la recherche de valeur. Les actions de Tyson sont en baisse d’environ 25% pour l’année.

– Nathaniel Meyersohn de CNN Business a contribué à ce rapport.