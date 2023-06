Les grandes entreprises américaines acceptent un règlement de 1,2 milliard de dollars sur les «produits chimiques pour toujours»

Trois grands fabricants paieront 1,2 milliard de dollars (~ 23 milliards de rands) pour régler les allégations selon lesquelles ils ont contaminé l’eau aux États-Unis avec des « produits chimiques éternels » nocifs.

Les firmes Chemours, DuPont et Corteva en ont fait l’annonce vendredi.

Il a été découvert que le groupe de produits chimiques connu sous le nom de PFAS cause le cancer et d’autres problèmes de santé.

Trois grands fabricants de produits chimiques ont annoncé vendredi qu’ils paieraient près de 1,2 milliard de dollars pour régler les réclamations selon lesquelles ils auraient contaminé des sources d’eau à travers les États-Unis avec des « produits chimiques éternels » nocifs connus sous le nom de PFAS.

Chemours, DuPont et Corteva ont déclaré dans un communiqué de presse conjoint qu’ils étaient « parvenus à un accord de principe pour résoudre toutes les réclamations d’eau potable liées aux PFAS » pour les zones desservant « la grande majorité de la population des États-Unis ».

Un total de 1,185 milliard de dollars sera versé à un fonds de règlement, Chemours contribuant 592 millions de dollars, DuPont payant 400 millions de dollars et 193 millions de dollars supplémentaires ajoutés par Corteva.

Le groupe de produits chimiques connu sous le nom de PFAS, substances per- et polyfluoroalkyles, s’est avéré causer le cancer et d’autres problèmes de santé, et prend de très longues périodes pour se décomposer.

Ils sont utilisés depuis les années 1940 dans une grande variété de produits industriels et de consommation tels que les poêles antiadhésives, les tapis, les vêtements imperméables, les emballages alimentaires, les cosmétiques et les articles de nettoyage.

En plus de l’accord conclu par le trio d’entreprises, Bloomberg a rapporté que le géant industriel 3M a signé un accord de principe d’une valeur d’au moins 10 milliards de dollars pour régler d’autres poursuites liées aux PFAS intentées par plusieurs villes américaines.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter vendredi soir, 3M n’a pas immédiatement répondu.

L’accord doit être approuvé par un juge.

Plus tôt cette année, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a proposé de nouvelles normes pour limiter les PFAS dans l’eau potable publique, obligeant les services publics à surveiller six des produits chimiques et à réduire leurs niveaux.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a déclaré à l’époque que les nouvelles normes sur l’eau avaient le potentiel de prévenir des milliers de décès et des dizaines de milliers de maladies liées aux PFAS.

« Ces produits chimiques toxiques sont si répandus et si durables dans l’environnement qu’ils ont été trouvés dans les aliments, le sol et l’eau, même dans les coins les plus reculés de notre planète », a-t-il déclaré.

La proposition de l’EPA, qui sera finalisée d’ici la fin de l’année, établirait des normes nationales pour les PFAS dans l’eau potable.

3M a également été la cible de poursuites contre les PFAS en Europe.

En 2022, la société a accepté un règlement de 571 millions d’euros (612 millions de dollars) avec la région belge de Flandre concernant les rejets chimiques de PFAS autour de son usine de Zwijndrecht, près de la ville belge d’Anvers.

Le gouvernement néerlandais a également déclaré la semaine dernière qu’il demanderait une indemnisation à 3M pour les dommages causés par ses produits chimiques dans l’Escaut occidental, qui se jette dans la mer du Nord.

L’année dernière, les autorités néerlandaises ont mis en garde contre la consommation de poisson, de crevettes, de moules et d’autres produits de l’Escaut occidental en raison des niveaux élevés de PFAS.

3M a déclaré en décembre qu’elle cesserait de fabriquer des substances PFAS d’ici la fin de 2025 à la lumière d’une réglementation plus stricte sur les effets nocifs de leur utilisation sur la santé.