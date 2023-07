Les grandes entités à but non lucratif devraient garder un œil sur Evanston – Shaw Local

Cela pourrait être quelque chose, ou cela pourrait être rien, mais en ce moment, le tourbillon de facteurs qui se préparent à Evanston est définitivement une situation qui mérite d’être surveillée.

La Northwestern University est en mode de gestion de crise après avoir licencié ses entraîneurs de football et de baseball au milieu de rapports faisant état de problèmes graves au sein de chaque programme. Ce serait un problème pour n’importe quelle école, mais le moment est particulièrement difficile étant donné les tentatives d’obtenir l’approbation pour la rénovation d’un stade de football de 800 millions de dollars.

Une bande de citadins s’est déjà opposée au projet, donc l’exposition d’un ventre miteux est une munition bienvenue à cet effort. Mais la confluence met en lumière une tendance de longue date des projecteurs communautaires sur le statut d’exonération fiscale d’un campus dont les 240 acres occupent près de 5% du total de 7,8 miles carrés d’Evanston.

En mars 2000, selon Liz Austin dans The Daily Northwestern, « 83,5% des résidents votants d’Evanston ont soutenu le référendum consultatif du conseil municipal proposant que NU paie sa » juste part « du coût des services municipaux que la ville fournit à l’université. » Selon le même article, « l’âpre débat sur la question de savoir si l’université devrait faire plus pour assurer la sécurité financière de la ville » remonte à plus d’un siècle.

L’école soutient depuis longtemps qu’elle ajoute de la valeur en termes de taxes et de frais dont elle n’est pas exonérée, d’emplois qu’elle fournit et d’achats auprès d’entreprises locales. C’est un argument logique. Il serait discordant pour moi d’écrire à plusieurs reprises sur les avantages accessoires qu’un hôpital offre à une communauté – comme souvent noté en déplorant le sort de St. Margaret’s à Spring Valley – et de prétendre que NU obtient un tour gratuit.

Mais la dotation de Northwestern dépasse 16 milliards de dollars. Il dispose d’un budget annuel de 200 millions de dollars pour la seule aide financière, ce qui est assez important lorsqu’on estime qu’une année de vie et d’études sur le campus coûte 87 804 dollars. Ces totaux sont la raison pour laquelle les gens demandent à NU de ressembler davantage à Yale, qui en novembre 2021 s’est engagé 52 millions de dollars sur six ans à la ville de New Haven, dans le Connecticut, en plus des 83 millions de dollars déjà engagés volontairement au cours de la même période.

Certains responsables suggèrent que NU s’engage dans un paiement tenant lieu d’impôt – PILOT – un concept récemment affilié à un autre projet de stade de football, les tentatives des Bears de Chicago de dépenser 5 milliards de dollars pour rénover 326 acres englobant l’ancienne piste équestre d’Arlington Heights. Northwestern est froid à cet effort, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de sa capacité à tenir la révolution à distance plus de deux décennies après un référendum écrasant.

La dynamique NU-Evanston est unique dans l’Illinois, en particulier lors de l’ajout d’ingrédients supplémentaires comme le scandale actuel. Mais chaque évaluateur peut indiquer quel pourcentage de sa juridiction est exonéré d’impôt et estimer la valeur foncière de ces propriétés. Si les coûts commencent à l’emporter sur les avantages, ces conversations deviennent inévitables.

