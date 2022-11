Les grandes courses de l’Arizona ne sont toujours pas appelées alors que le décompte lent continue

PHOENIX (AP) – Le plus grand comté de l’Arizona pourrait bientôt commencer à rapporter les résultats des bulletins de vote déposés dans les bureaux de vote le jour du scrutin, fournissant des indices sur la capacité des républicains à dépasser les démocrates dans des courses critiques pour le Sénat et le gouverneur américains.

Avec un demi-million de bulletins restant à compter vendredi, le candidat républicain au Sénat Blake Masters devrait en remporter plus de 60% pour vaincre le démocrate sortant Mark Kelly. Dans la course au gouverneur, la républicaine Kari Lake aurait besoin de gagner un peu plus de la moitié pour dépasser la démocrate Katie Hobbs.

Au début de vendredi après-midi, Kelly menait Masters de 5,6 points de pourcentage, tandis que Hobbs devançait Lake de seulement 1,4 point.

Les républicains, convaincus que les bulletins de vote restants les favorisent fortement, ont fait pression sur les responsables électoraux du comté de Maricopa, qui comprend la majorité des électeurs de l’Arizona, pour accélérer le décompte. Le président du conseil de surveillance du comté, Bill Gates, un républicain, a déclaré que l’équipe travaille aussi vite que possible, mais qu’il faut du temps pour suivre les étapes détaillées requises par la loi de l’Arizona.

Les responsables du comté ont déclaré qu’ils avaient été inondés de beaucoup plus de bulletins de vote anticipés déposés le jour du scrutin qu’ils n’avaient jamais eu à traiter auparavant.

Le dépouillement de ces bulletins prend du temps car les responsables doivent vérifier que chacun provient d’un électeur légitime, un processus qui n’a pu commencer que mercredi.

Le comté de Pima de la région de Tucson avait également un nombre important de votes à compter. Ensemble, les deux comtés urbains de l’État représentent 90% des bulletins de vote restants, selon les données du secrétaire d’État.

L’une ou l’autre des parties pourrait prendre le contrôle du Sénat américain en remportant l’Arizona et soit le concours exceptionnel du Sénat du Nevada, qui est resté trop tôt pour appeler vendredi, soit le second tour du mois prochain en Géorgie.

Les démocrates pensent qu’il est possible que les bulletins de vote restants en Arizona soient beaucoup moins favorables au GOP et permettront à certains ou à tous leurs candidats de conserver leur avance.

Vendredi après-midi, les démocrates menaient le concours du secrétaire d’État de 5 points et la course du procureur général d’un peu moins d’un point. Dans deux des concours de la Chambre non appelés de l’État, les candidats étaient séparés par 2 points ou moins. Dans un troisième, le titulaire démocrate Greg Stanton avait une avance beaucoup plus confortable de 14 points.

___

Jonathan J. Cooper, Associated Press