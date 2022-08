Les grandes compagnies pétrolières devraient-elles payer les coûts du changement climatique ? 69 % des Britanno-Colombiens disent oui

L’idée de poursuivre les grandes compagnies pétrolières gagne en popularité en Colombie-Britannique — et non, ce n’est pas à cause des prix élevés de l’essence.

Une nouvelle enquête de Stratcom Strategic Communications a révélé que 69 % des résidents soutiennent les poursuites contre les grandes pétrolières pour les tenir responsables des coûts du changement climatique.

C’est une idée promue par West Coast Environmental Law, un organisme à but non lucratif basé à Vancouver qui se consacre à la protection de l’environnement par des voies légales. L’organisation a récemment convaincu la ville de Vancouver de se joindre à sa campagne «Sue Big Oil», votant pour allouer environ un dollar par résident à un futur recours collectif.

Le soutien à une poursuite contre les compagnies pétrolières est le plus fort parmi les électeurs verts à 84 %, mais l’idée est également populaire parmi les électeurs néo-démocrates et libéraux de la Colombie-Britannique à 76 % et 61 % respectivement. Le soutien était légèrement inférieur chez les répondants ruraux à 60 % que chez les répondants urbains à 70 % et les répondants suburbains à 70 %.

Plus de la moitié des Britanno-Colombiens interrogés ont déclaré que le changement climatique avait déjà un impact négatif sur eux ou sur quelqu’un qu’ils connaissent. Ce groupe était le plus susceptible de soutenir une action en justice contre les grandes pétrolières. Alors que 55% ont déclaré que le changement climatique les impactait maintenant, seulement 4% des répondants ont déclaré ne pas croire au changement climatique.

«Après une année de vagues de chaleur, d’inondations et d’incendies de forêt alimentés par la pollution par les combustibles fossiles, de plus en plus de Britanno-Colombiens reconnaissent les véritables coûts de la crise climatique et la nécessité de poursuivre les grandes sociétés pétrolières», a déclaré Andrew Gage, avocat du West Coast Environmental Law. . “Tout comme les poursuites contre les industries de l’amiante et du tabac, nous pouvons tenir l’industrie pétrolière responsable de décennies de tromperie pour nous maintenir accrochés aux combustibles fossiles et pour vendre des produits dont ils savaient qu’ils nuiraient à nos communautés.”

L’enquête a été menée auprès de 807 résidents adultes de la Colombie-Britannique du 7 au 12 juillet 2022 dans le cadre de l’enquête omnibus trimestrielle de Stratcom (BC Syndicated Polling) et a été statistiquement pondérée pour correspondre au sexe, à l’âge, à la région et à la proportion de langue maternelle chinoise selon le Recensement de 2021. Les sondages en ligne ne signalent pas de marge d’erreur, mais un échantillon probabiliste de taille similaire aurait une marge d’erreur de +/- 3,4 %, 19 fois sur 20.

