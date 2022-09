Les grandes compagnies pétrolières dépensent des millions pour paraître «vertes». Leurs investissements racontent une histoire différente, selon un rapport

Le groupe de réflexion a analysé 3 421 éléments de matériel de communication publique pour 2021 dans les cinq entreprises et a constaté que 60 % de leurs messages contenaient au moins une allégation « verte ».

InfluenceMap a ensuite calculé le montant que les entreprises énergétiques s’attendaient à dépenser pour des investissements verts l’année dernière et a constaté qu’en moyenne, seulement 12 % de leurs budgets d’investissement étaient consacrés à ce que les entreprises elles-mêmes considèrent comme des activités à faible émission de carbone ou renouvelables.

Dans certains cas, ces chiffres sont en hausse. Shell, par exemple, indique qu’elle prévoit de consacrer 12 % de ses dépenses en capital aux énergies renouvelables cette année, contre 10 % en 2021. Et la société a noté que l’analyse InfluenceMap ne tient pas compte des investissements en dehors de sa division Renewables and Energy Solutions – – des investissements tels que la recharge des véhicules électriques, les biocarburants et le carburant d’aviation durable, qui, selon les climatologues, sont importants dans l’effort de sevrage des carburants fossiles.

Pourtant, InfluenceMap affirme que le déséquilibre des entreprises entre la messagerie “verte” et l’investissement est frappant.

Cela semble faire partie d’une “campagne systématique pour se présenter comme pro-climat auprès du public”, a déclaré Faye Holder, responsable du programme InfluenceMap, à CNN. “En attendant, ce que nous voyons est un investissement continu dans ce système énergétique non durable – principalement pour les combustibles fossiles.”

InfluenceMap a également estimé que les entreprises dépensent environ 750 millions de dollars chaque année de manière cumulée pour des activités de communication liées au climat, sur la base du nombre d’employés de communication que les entreprises emploient. Le groupe de réflexion a déclaré dans un communiqué que ce chiffre n’inclut pas le coût de la publicité externe ou des agences de relations publiques, de sorte que le montant réel est probablement “considérablement plus élevé”.

“Il semble que ce ne soit qu’une évolution des tactiques utilisées par Big Oil pour tenter de retarder l’action contre le changement climatique”, a déclaré Holder.

Accent excessif sur les messages verts

Les cinq grandes compagnies pétrolières “déforment leurs activités commerciales principales” en “mettant trop l’accent sur les technologies de transition énergétique” et les campagnes vertes dans leurs relations publiques, a déclaré InfluenceMap.

Le rapport a révélé plusieurs types d’allégations «vertes» utilisées par les sociétés pétrolières et gazières dans leurs communications publiques de 2021, dont la plus populaire soulignait leur soutien à l’effort de transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Le deuxième type d’allégation le plus populaire était axé sur le soutien aux réductions d’émissions.

Selon le groupe de réflexion, certaines des affirmations respectueuses de la planète des entreprises présentent le gaz comme une solution climatique. Le gaz naturel, qui émet généralement moins de dioxyde de carbone que le charbon, reste un combustible fossile et est principalement composé de méthane, un contributeur important à la crise climatique.

Parmi les cinq entreprises, Shell présentait le plus grand décalage entre les messages pro-climat et les investissements dans des activités “à faible émission de carbone”, selon InfluenceMap, suivi d’ExxonMobil.

L’analyse a révélé que Shell utilisait des allégations “vertes” dans 70 % des messages, alors que seulement 10 % de ses dépenses étaient consacrées à des investissements à faible émission de carbone. Shell dit s’attendre à ce que ce chiffre passe à 12 % en 2022.

Pendant ce temps, Exxon avait des réclamations vertes dans 65% des messages, contre 8% des dépenses en investissements verts. ExxonMobil a déclaré à CNN qu’il “investit plus de 15 milliards de dollars d’ici 2027 dans des initiatives à faibles émissions” et que la société s’attend à ce que ses investissements verts triplent d’ici 2025.

Le lobbying révèle l’accent mis sur les combustibles fossiles

InfluenceMap a également noté que ces cinq entreprises continuent de faire pression sur les décideurs politiques pour enfermer les combustibles fossiles dans la politique climatique.

“La science est très claire” sur le fait que “l’utilisation des combustibles fossiles doit diminuer de manière significative et rapide”, a déclaré Holder à CNN, citant le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies. “Mais ce que nous voyons de ces entreprises est – en particulier aux États-Unis et des associations industrielles – une véritable poussée pour que le gaz fossile soit inclus et considéré comme une solution” verte “ou à faible émission de carbone.”

Le rapport note qu’InfluenceMap “a trouvé des preuves que chaque entreprise, à l’exception de TotalEnergies, engageait directement les décideurs à plaider en faveur de politiques encourageant le développement de nouveaux pétroles et gaz en 2021-22”.

Quatre des entreprises – BP, Chevron, ExxonMobil et Shell – sont membres du groupe d’associations professionnelles américain American Petroleum Institute (API), que les scientifiques et les défenseurs du climat ont critiqué pour s’être opposé aux réglementations visant à lutter contre le changement climatique.

Le World Resources Institute, qui n’était pas affilié à l’analyse, a précédemment souligné le problème des grandes sociétés pétrolières et gazières utilisant stratégiquement les associations professionnelles, y compris l’API, pour se livrer à l’écoblanchiment – des pratiques publicitaires trompeuses qui donnent aux entreprises l’impression que leurs produits sont plus respectueux du climat qu’ils ne le sont en réalité.

“Nous exhortons toutes les entreprises à réexaminer leur lobbying, leurs dépenses politiques et leur participation aux associations professionnelles afin de s’assurer que leurs actions sont pleinement alignées sur leurs déclarations publiques sur le changement climatique”, a déclaré le WRI dans un communiqué de 2021.

“Les entreprises membres de l’API continuent d’investir dans l’innovation, la recherche et les meilleures pratiques pour réduire davantage les émissions de GES et relever le défi climatique”, a déclaré la vice-présidente principale des communications de l’API, Megan Bloomgren, à CNN dans un communiqué.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de Shell a déclaré que la société “investissait déjà des milliards de dollars dans une énergie à faible émission de carbone”.

“Pour contribuer à modifier le mix énergétique vendu par Shell, nous devons développer rapidement ces nouvelles activités”, a déclaré le porte-parole. “Cela signifie informer nos clients par le biais de la publicité ou des médias sociaux des solutions à faible émission de carbone que nous proposons actuellement ou que nous développons, afin qu’ils puissent passer au moment opportun.”

Un porte-parole d’Exxon a déclaré à CNN que la société vise des émissions nettes nulles dans ses opérations d’ici 2050, et a noté qu’elle avait atteint son objectif de réduction des émissions de 2025 quatre ans plus tôt.

“ExxonMobil investit plus de 15 milliards de dollars d’ici 2027 dans des initiatives à faibles émissions, et nous prévoyons un triplement des investissements d’ici 2025”, a déclaré le porte-parole dans un e-mail. “Cela reflète notre engagement à réduire nos propres émissions et notre confiance dans l’adoption par le marché de solutions à faibles émissions, telles que [carbon capture and storage]l’hydrogène et les biocarburants.”

Un porte-parole de TotalEnergies a déclaré : “Notre politique d’annonces publiques reflète la transformation de TotalEnergies en une entreprise multi-énergies”. TotalEnergies a également noté que le rapport montre qu’il dispose de la plus grande capacité d’énergie renouvelable prévue parmi les compagnies pétrolières analysées.

CNN a également demandé des commentaires à BP et Chevron mais n’a pas reçu de réponse.

“Le monde aura encore besoin de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années”, a ajouté le porte-parole de Shell. “L’investissement dans ceux-ci garantira que nous pouvons fournir l’énergie sur laquelle les gens devront encore compter, tandis que les alternatives à faible émission de carbone seront mises à l’échelle.”

Pourtant, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a noté que les niveaux mondiaux actuels de production de pétrole et de gaz ne répondraient pas aux ambitions climatiques de l’Accord de Paris.

“Les gouvernements du monde prévoient de produire plus du double de la quantité de combustibles fossiles en 2030 que ce qui serait compatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 ° C”, selon le rapport Production Gap du PNUE, ajoutant que “la plupart des grands producteurs de pétrole et de gaz prévoient de augmenter la production jusqu’en 2030 ou au-delà.”

L’Agence internationale de l’énergie a également signalé que les sociétés pétrolières et gazières doivent cesser de forer maintenant si le monde espère empêcher une catastrophe climatique. Les investissements dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles doivent cesser immédiatement, a déclaré l’AIE en 2021, et aucune nouvelle centrale au charbon ne devrait être approuvée.

La flambée des prix de l’énergie

Le rapport InfluenceMap, qui met en évidence les niveaux relativement faibles de dépenses des entreprises en investissements verts, intervient alors que les prix de l’énergie montent en flèche en Europe, tandis que les grandes sociétés pétrolières continuent d’afficher des bénéfices élevés.

Les prix de l’énergie ont augmenté en Europe depuis l’automne dernier, entraînés par une flambée de la demande alors que les pays ont levé les blocages pandémiques. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la baisse subséquente des exportations de pétrole et de gaz naturel de Moscou vers l’Europe en 2022 ont poussé les prix encore plus haut.

Pendant ce temps, une tempête parfaite a généré des bénéfices exceptionnels pour l’industrie pétrolière : les prix du pétrole les plus élevés depuis une décennie, une énorme demande de raffinage du brut afin qu’il puisse être utilisé comme carburant, ainsi que l’attention renouvelée des gouvernements sur la sécurité énergétique.

Exxon a réalisé près de 17,9 milliards de dollars de bénéfices entre avril et juin, soit près de quatre fois ce qu’il a gagné au cours de la même période en 2021. Chevron a enregistré un bénéfice de 11,6 milliards de dollars, tandis que Shell a gagné 11,5 milliards de dollars.

Cette histoire a été mise à jour pour inclure une déclaration de l’American Petroleum Institute.