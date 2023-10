Les grandes compagnies aériennes américaines s’inquiètent des « faux » certificats de sécurité des moteurs – médias — RT World News

L’équipementier aéronautique General Electric a poursuivi en justice un fabricant de pièces détachées, alléguant une fraude généralisée.

De grandes compagnies aériennes américaines, dont United, American, Southwest et Delta, se démènent pour inspecter leurs flottes et potentiellement leurs avions au sol après qu’il est apparu qu’un fournisseur de pièces pour le moteur d’avion commercial le plus utilisé aurait pu commettre une fraude généralisée en matière de certification de sécurité, selon le Wall. Le Street Journal a rapporté.

L’utilisation de documents potentiellement falsifiés par le courtier en pièces détachées basé au Royaume-Uni AOG Technics « met en péril la sécurité des avions et rend impossible aux exploitants qui ont acheté ces pièces de vérifier la navigabilité de leurs moteurs », selon un procès intenté contre l’entreprise par General Electric, son partenaire fabricant de moteurs Safran et leur coentreprise CFM International.

« Toutes les pièces falsifiées doivent être identifiées de toute urgence et les opérateurs concernés avertis. »

AOG aurait fourni des milliers de pièces frauduleusement documentées pour le moteur CFM56, largement utilisé par les compagnies aériennes commerciales. L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne a confirmé à Bloomberg en août que « nombreux » des certificats de sécurité pour les pièces fournies par AOG Technics ont été falsifiés, recherchant le prétendu fabricant dans chaque cas pour découvrir qu’il n’avait pas produit le certificat ou la pièce.

Le régulateur a souligné le mois dernier que « À ce jour, aucun problème n’a été signalé suite à la [suspected] pièces non approuvées. Néanmoins, il a ordonné aux opérateurs de mettre en quarantaine toutes les pièces étayées par de faux documents, car AOG a jusqu’à présent refusé de fournir des détails sur l’origine et les ventes de pièces douteuses malgré un délai judiciaire fixé mercredi.















L’ampleur de la fraude présumée d’AOG dans un secteur qui se croit en sécurité a soulevé des questions parmi ses victimes apparentes.

« C’est un peu étrange qu’une entreprise fantôme puisse être autorisée à fournir des pièces de rechange avec de faux documents de certification » Le PDG de Safran, Olivier Andries, l’a déclaré aux journalistes le mois dernier.

United Airlines a reconnu avoir trouvé des pièces AOG dans les moteurs de deux de ses avions, mais a déclaré que les moteurs avaient été remplacés et remis en service. Southwest Airlines a déclaré avoir déjà remplacé les pièces incriminées trouvées dans un moteur. American Airlines aurait pris « un petit nombre » d’avions hors service pour remplacer des composants non certifiés. Delta Airlines a affirmé que moins de 1 % de ses moteurs étaient touchés, mais que ceux-ci avaient été cloués au sol lundi pour retirer les pièces douteuses.

Au total, environ 100 avions ont été publiquement reconnus comme touchés, même si une source industrielle a déclaré au WSJ que de nombreuses compagnies aériennes attendent de s’exprimer jusqu’à ce qu’elles comprennent leur exposition potentielle. Le remplacement des pièces peut nécessiter au minimum des semaines, voire des mois d’arrêt par moteur, a déclaré un analyste de l’aérospatiale qui s’est entretenu avec le point de vente.