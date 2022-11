Les grandes chaînes de pharmacies américaines acceptent de payer 13,8 milliards de dollars pour régler les réclamations d’opioïdes

CVS Health Corp, Walgreens Boots Alliance Inc. et Walmart Inc. ont accepté de payer environ 13,8 milliards de dollars américains pour résoudre des milliers de poursuites intentées par les gouvernements étatiques, locaux et tribaux américains accusant les chaînes de pharmacies de mauvaise gestion des analgésiques opioïdes.

CVS a déclaré mercredi qu’il avait accepté de payer environ 5 milliards de dollars américains sur 10 ans, et Walgreens a révélé dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qu’il avait accepté de payer environ 5,7 milliards de dollars américains sur 15 ans. Aucune des deux sociétés n’a reconnu d’actes répréhensibles. Walmart a accepté de payer 3,1 milliards de dollars américains, principalement à l’avance, selon deux personnes proches du dossier.

Paul Geller, l’un des avocats qui a négocié pour les gouvernements, a déclaré que les règlements avec les pharmacies “apporteront des milliards de dollars supplémentaires aux communautés qui ont désespérément besoin de fonds pour lutter contre l’épidémie” de dépendance aux opioïdes.

“Distribution axée sur le profit”

“Nous savons que des pratiques de distribution imprudentes et axées sur le profit ont alimenté la crise ; mais nous savons tout aussi sûrement qu’avec de meilleurs systèmes en place et en tenant dûment compte des avertissements, les pharmacies peuvent jouer un rôle direct dans la réduction de l’abus d’opioïdes et dans le sauvetage de vies, », a déclaré Geller.

L’avocat général de CVS, Thomas Moriarty, a déclaré dans un communiqué que la société était ravie de résoudre les réclamations et que l’accord était “dans le meilleur intérêt de toutes les parties, ainsi que de nos clients, collègues et actionnaires”.

Walgreens a déclaré dans son dossier auprès de la SEC qu’il “continue de croire qu’il dispose de solides défenses juridiques” et qu’il se défendra vigoureusement contre toute poursuite future non couverte par le règlement.

CVS et Walgreens ont déclaré que leurs accords ne seraient pas définitifs tant que certaines conditions non monétaires n’auraient pas été définies, et que le montant total pourrait être réduit si un nombre insuffisant de plaignants gouvernementaux signent.

Walmart n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le règlement proposé, qui serait le premier accord national avec des sociétés de pharmacie de détail, fait suite à des règlements nationaux sur les opioïdes avec des fabricants de médicaments et des distributeurs totalisant plus de 33 milliards de dollars américains.

Accusés de minimiser les risques

Dans plus de 3 300 procès, à partir de 2017, les gouvernements des États et locaux ont accusé les fabricants de médicaments de minimiser les risques de leurs analgésiques opioïdes, et les distributeurs et les pharmacies d’ignorer les signaux d’alarme indiquant que les ordonnances étaient détournées vers le trafic illégal.

Ils ont déclaré que le bilan humain qui en résultait, ainsi que la pression sur les services de santé publique et les forces de l’ordre, étaient une nuisance publique que les entreprises devaient payer pour la réparer.

CVS, Walgreens et Walmart sont les trois plus grandes pharmacies de détail aux États-Unis en termes de part de marché. Si leur règlement devient définitif, cela mettra fin à une grande partie du litige tentaculaire sur les opioïdes, qui dure depuis des années, bien que des affaires soient toujours en cours contre des exploitants de pharmacies plus petits et plus régionaux, notamment Rite Aid Corp et Kroger Co.

Les plaignants avaient remporté des procès importants contre des chaînes de pharmacies, notamment un jugement de 650,6 millions de dollars américains en faveur de deux comtés de l’Ohio contre CVS, Walgreens et Walmart, et une décision selon laquelle Walgreens avait contribué à l’épidémie d’opioïdes à San Francisco.

Des milliards de dollars

Les règlements antérieurs ont rapporté 21 milliards de dollars américains aux trois plus grands distributeurs de médicaments américains, 5 milliards de dollars américains à Johnson & Johnson, 4,35 milliards de dollars américains à Teva Pharmaceutical Industries Ltd, 2,37 milliards de dollars américains à AbbVie Inc. et 450 millions de dollars américains à Endo International Plc.

Purdue Pharma LP, dont la pilule sur ordonnance OxyContin est largement accusée d’avoir déclenché la crise de la dépendance et des surdoses, et les propriétaires de la famille Sackler cherchent à résoudre les réclamations pour opioïdes contre eux par le biais d’un règlement de 6 milliards de dollars américains devant le tribunal de la faillite.

Les autorités étatiques et locales ont déclaré qu’elles utiliseraient l’argent des colonies pour lutter contre la crise des opioïdes, qui, selon les données du gouvernement fédéral, a causé près de 650 000 décès par surdose depuis 1999 et continue de s’aggraver.

Promotion agressive

Les prescriptions d’opioïdes ont fortement augmenté dans les années 1990, les entreprises faisant la promotion agressive de ces médicaments, longtemps utilisés principalement chez les patients cancéreux, comme moyen sûr de traiter toutes sortes de douleurs chroniques.

Les surdoses d’opioïdes, y compris les pilules sur ordonnance et l’héroïne, ont encore augmenté pendant la pandémie de COVID-19, augmentant de 38% en 2020 par rapport à l’année précédente et de 15% supplémentaires en 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’agence a attribué une grande partie de la récente augmentation des cas de surdose au fentanyl fabriqué illégalement, un puissant opioïde synthétique.

Un rapport du Congrès du mois dernier a estimé le bilan économique de la crise des opioïdes rien qu’en 2020 à 1,5 billion de dollars américains