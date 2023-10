Les piétons marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York, à New York.

Les plus grandes banques américaines ont discrètement licencié du personnel toute l’année – et certaines des réductions les plus importantes sont encore à venir.

Même si l’économie a surpris les prévisionnistes par sa résilience, les prêteurs ont réduit leurs effectifs ou annoncé leur intention de le faire, à l’exception de JPMorgan Chase la banque américaine la plus grande et la plus rentable.

Sous la pression de l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur le secteur des prêts hypothécaires, des négociations à Wall Street et des coûts de financement, les cinq plus grandes banques américaines ont supprimé au total 20 000 postes jusqu’à présent cette année, selon les documents déposés par les sociétés.

Ces mesures interviennent après deux ans de boom des embauches pendant la pandémie de Covid, alimenté par une recrudescence de l’activité à Wall Street. Cette situation s’est atténuée après que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt l’année dernière pour calmer une économie en surchauffe, et les banques se sont retrouvées soudainement en sureffectif dans un environnement dans lequel moins de consommateurs recherchaient des prêts hypothécaires et moins d’entreprises émettaient des dettes ou achetaient des concurrents.