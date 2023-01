Les grandes banques mettent de côté des milliards alors qu’elles se préparent à un ralentissement

Wells Fargo, autrefois le plus grand prêteur immobilier du pays, a réduit le personnel de son activité hypothécaire, qui a subi une forte baisse car les coûts d’emprunt élevés ont effrayé les acheteurs et bloqué le marché du logement.

Près de sept ans après la révélation de son scandale des comptes fictifs, la banque reste soumise à une restriction de plafonnement des actifs imposée par la Réserve fédérale en 2018 qui limite sa croissance. Charles W. Scharf, directeur général de la banque, a décrit les pénalités payées par Wells Fargo le trimestre dernier comme “une étape importante dans notre travail pour résoudre les problèmes historiques”.

Goldman Sachs, qui publie ses résultats la semaine prochaine, a révélé vendredi pour la première fois que ses efforts malavisés pour se développer dans les services bancaires aux particuliers avaient entraîné des pertes de 3 milliards de dollars depuis 2020. La banque d’investissement a supprimé environ 3 200 emplois cette semaine.

La banque d’investissement était un point sensible pour de nombreuses banques, la chute des marchés et la hausse des taux d’intérêt entraînant une baisse des prêts aux entreprises et des transactions qui ont réduit les bénéfices des banques. Les revenus de la banque d’investissement de JPMorgan ont plongé à 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 57% par rapport à l’année précédente, et les frais de Bank of America sont tombés à 1,1 milliard de dollars, une baisse de 54%.

Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, a déclaré lors d’un appel avec des analystes que le pipeline de la division de banque d’investissement était “relativement robuste”, mais que la conclusion d’accords était “très sensible aux conditions du marché et au sentiment concernant les perspectives économiques”.

Mais les chefs de banque ont généralement décrit les consommateurs comme sains et résilients, les soldes des comptes étant toujours engraissés par l’épargne pandémique. Des taux d’intérêt plus élevés ont soutenu les bénéfices des unités de consommation en leur permettant de facturer davantage sur les prêts, et les défauts de paiement sur les cartes de crédit et autres prêts restent très faibles par rapport aux normes historiques.

“Le marché du travail reste solide et les dépenses de vacances ont été meilleures que prévu, en partie parce que les consommateurs ont puisé dans leurs économies”, a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, lors d’un appel avec des analystes.