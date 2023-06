Les grandes banques chinoises réduisent leurs taux de dépôt, signalant un assouplissement monétaire à venir

Bank of China est l’une des principales banques publiques chinoises. Sur la photo, une succursale à Shanghai le 27 mars 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

BEIJING – Les plus grandes banques chinoises ont réduit jeudi les taux d’intérêt des épargnants dans le but de stimuler la croissance dans une économie où la consommation a mis du temps à se redresser. Les sites Web des six banques commerciales publiques du pays ont tous affiché des taux d’intérêt actualisés de 0,2 % sur les dépôts à vue libellés en yuans, contre 0,25 % l’an dernier, selon les vérifications de CNBC. Dépôts à vue permettre les retraits à tout moment. Les banques ont réduit les taux des autres produits de dépôt, notamment en réduisant le taux d’intérêt des dépôts à terme de cinq ans à 2,5% contre 2,65%, selon leurs sites Web. L’État Securities Times a rapporté les baisses du taux de dépôt dans l’édition du jeudi du journal. Ces réductions contribuent à améliorer la rentabilité des banques et préparent le terrain pour que la Banque populaire de Chine réduise d’autres taux d’intérêt, ont déclaré les analystes de Nomura.

« Nous pensons que la baisse des taux de dépôt des banques envoie un signal fort indiquant que la PBOC ouvre la voie à une baisse des taux de prêt de référence (MLF) pour guider le LPR », a déclaré l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe dans un rapport. . Le taux d’intérêt de la facilité de prêt moyenne doit être publié le 15 juin, tandis que le taux préférentiel du prêt devrait être publié le 20 juin.

La question la plus importante est de faire baisser le taux de chômage. Les ménages ayant une plus grande confiance dans leur emploi dépenseraient davantage. Zhiwei Zhang Pinpoint Asset Management, économiste en chef

« Cette nouvelle série de baisses des taux de dépôt, ainsi que la détérioration rapide des exportations, l’élargissement de la détresse immobilière, la désinflation en cours et une pause probable de la Fed, renforcent notre conviction de cet appel à la baisse des taux », ont déclaré les analystes, notant qu’ils avaient appelé à une baisse de 10 points de base des taux d’intérêt MLF et LPR depuis la mi-mai. La PBOC n’a pas modifié les deux taux depuis neuf mois. Le taux d’intérêt à un an de la MLF était de 2,75 % en mai, tandis que le LPR à un an était de 3,65 % et le LPR à cinq ans était de 4,3 %. La Chine a maintenu ses taux d’intérêt bas, contrairement aux États-Unis et à d’autres grands pays qui ont relevé leurs taux de manière agressive pour freiner l’inflation.

Impact sur la consommation

Des taux d’intérêt plus bas incitent davantage les entreprises à emprunter. La réduction des taux de dépôt rend plus coûteux pour les gens de garder leur argent à la banque et, en théorie, les incite davantage à dépenser. Au premier trimestre, 58% des ménages déposants ont déclaré qu’ils préféreraient épargner plutôt que dépenser ou investir, selon une enquête de la PBOC. C’était le niveau le plus bas en un an. Cependant, il n’est pas certain que la baisse des taux de dépôt se traduira immédiatement par des dépenses plus importantes.

