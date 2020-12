Il est largement reconnu des deux côtés de l’Atlantique qu’en adoptant le Brexit, en abandonnant les accords de Paris sur le climat, en sapant l’accord avec l’Iran, en ignorant ses alliés de l’OTAN, en se moquant de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce et en quittant l’Organisation mondiale de la santé, Donald Trump a a gravement endommagé les relations transatlantiques. Et pour cela, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux dirigeants de l’Union européenne étaient si heureux de voir l’ancien vice-président Joe Biden être élu prochain président américain et exprimant leur soulagement que Trump quitte la Maison Blanche.

On écrit beaucoup sur ce que Biden devra faire pour inverser le cours isolationniste de Trump. Et pourtant, la partie de la société américaine qui a accueilli Trump il y a quatre ans et ceux qui partagent sa position hostile à l’égard de l’UE et d’autres institutions internationales ne disparaîtra pas du jour au lendemain, pas plus que l’establishment anti-UE ne suscitera la ferveur du président sortant des États-Unis, inspiré par certains, notamment divers membres du Congrès des États-Unis. Ce qui est plus important, c’est que le monde a également changé au cours des quatre dernières années et que la transition à Washington ne pourra pas inverser cette tendance.

Cela devrait signifier qu’en dépit du changement bienvenu à la Maison Blanche, l’Europe a de sérieux travaux à faire avant que Biden puisse faire sa part pour faire les réparations nécessaires pour réparer la relation. Cela dit, cependant, la question demeure de savoir ce que Biden peut attendre de l’UE après son investiture.

Il y a quatre ans, pour discuter des questions européennes en tant que vice-président, Biden aurait pu appeler le Premier ministre britannique à agir en étroite collaboration avec les États-Unis, mais hélas le Royaume-Uni a quitté l’UE et n’est plus utile en tant qu’intermédiaire entre Washington et Bruxelles.

À ce moment-là, Biden pourrait discuter de l’Europe avec Angela Merkel. En tant que nouveau président américain, il devra se rappeler qu’elle démissionnera de la chancelière allemande au second semestre 2021. Il sera également informé qu’Emmanuel Macron, son autre interlocuteur européen probable, pourrait ne pas être réélu président de la France dans le printemps 2022.

Cela signifie, espérons-le, qu’il peut s’attendre à ce qu’Ursula von der Leyen, devenue présidente de l’UE il y a un an, démontre ses compétences en leadership. Elle et son administration devraient s’attendre à une visite rapide en Europe de la nouvelle équipe de Biden. Ils doivent être prêts à définir leur position en matière de sécurité, de défense et de stratégie.

Ce que l’administration Trump a clairement indiqué, c’est que l’Europe doit devenir plus autonome, notamment en termes de sécurité et de défense. Cela ne changera pas sous Biden et restera une réponse attendue aux demandes de longue date des États-Unis pour un plus grand partage de la charge par les alliés de l’UE. Cette question particulière est devenue une source de tension entre la France et l’Allemagne. Biden devrait s’attendre à ce que ce point de blocage soit résolu à la fois en interne, au sein de l’UE et avec l’establishment de la défense américain.

Biden peut également raisonnablement s’attendre à ce que l’Europe assume des responsabilités plus globales, en particulier lorsqu’il s’agit d’acteurs perturbant la sécurité de l’Europe, y compris les entreprises de la Turquie contre les intérêts et les valeurs de l’UE à la fois dans ses actions à la maison et en Méditerranée orientale contre les membres de l’UE, la Grèce et Chypre. Biden attendra des éclaircissements approfondis de von der Leyen sur la politique de l’Union européenne envers la Turquie ainsi que sur plusieurs autres fronts qui concernent les relations de l’Occident avec Ankara, y compris les questions militaires, les affaires étrangères, l’économie, les réfugiés et l’état de droit. Ces discussions doivent se fonder sur une évaluation sincère de la menace posée par la Turquie aux intérêts et aux valeurs de l’UE.

Les Américains s’attendront à ce que l’UE discipline ses propres gouvernements populistes, notamment ceux de Pologne et de Hongrie, où les partis au pouvoir de chacun diabolisent à la fois la démocratie et l’État de droit depuis des années. Les États-Unis chercheront également à voir si l’UE peut enfin agir d’une seule voix sur la scène mondiale, en particulier sur les questions des réfugiés.

On attendra de Von der Leyen qu’il prouve que, dans le bloc, l’UE ne transigera pas sur l’état de droit. Elle devra également montrer que l’Europe est prête à trouver un équilibre entre les quotas de réfugiés et la souveraineté nationale. Cette question a consumé l’UE pendant plus de deux ans et Bruxelles devra enfin prouver sa volonté de réformer le système d’asile européen commun et de gérer l’immigration en provenance de pays tiers. Biden s’attend à ce que l’Union européenne vienne sévèrement critiquer les dirigeants des Balkans, pour la plupart. qui ont joué contre la Russie, qui est contre l’UE.

En ce qui concerne la Russie, il sera entendu à Washington que l’Union européenne ne pourra pas contrebalancer la Russie à elle seule. Biden devrait s’attendre à ce que le président russe Vladimir Poutine domine la scène politique bien au-delà de 2025 et que les tensions entre la Russie et l’Occident resteront élevées. Biden devrait, avec un degré élevé de certitude, s’attendre à ce que Bruxelles maintienne les sanctions introduites contre la Russie pour son annexion illégale de la Crimée et son soutien ouvert aux séparatistes pro-Moscou dans l’est de l’Ukraine jusqu’en 2025 au moins.

Les États-Unis, même s’ils ne s’attendent pas à ce que l’UE soit capable de résoudre à elle seule tous les problèmes entre la Russie et l’Ukraine. Bruxelles devra montrer qu’elle peut fournir un plan crédible pour mettre fin à la guerre, car les accords de Minsk négociés entre la Russie et l’Ukraine par l’Allemagne et la France n’ont pas fonctionné. Biden peut également s’attendre à ce que l’UE soutienne enfin officiellement le peuple biélorusse, où, après des mois de manifestations de rue, ni le dictateur ni les manifestants ne reculent.

L’Europe, comme les États-Unis, luttera bon gré mal gré avec une récession provoquée par une pandémie. L’UE et ses membres devront remettre en question leur organisation nationale et libéraliser davantage leurs économies pour montrer qu’ils sont prêts à continuer sur la voie de la concurrence internationale et de la mondialisation.

Pour commencer, Bruxelles devrait signaler qu’elle est prête à travailler avec l’administration Biden pour résoudre l’impasse de la cour d’appel de l’OMC. S’agissant du marché intérieur, l’UE n’a pas réussi à faire face à ses difficultés économiques. Biden peut s’attendre à ce que la pandémie teste les liens d’adhésion ainsi que le marché unique. L’UE devra montrer qu’elle est prête à être universellement régie par des règles strictes limitant les subventions, qui ont été suspendues alors que les gouvernements investissent des milliards pour sauver leurs entreprises nationales.

Au sein du bloc lui-même, près de la moitié de toute l’aide financière a été en Allemagne. Biden verra probablement cela comme un problème car il a été élu, entre autres, par des producteurs basés dans un pays qui n’a pas été aussi généreux et qui est en concurrence avec les produits fabriqués en Allemagne.

L’Europe sera ravie par l’administration Biden si elle ouvre des discussions sur des règles communes dans le domaine des technologies futures – y compris l’IA et les flux numériques – qui ne sont pas conçues pour être protégées sur les propres marchés de l’UE. Il peut s’attendre à ce que Bruxelles soit à l’avant-garde des réglementations contre ces futures technologies avant tout le monde. En outre, il sera raisonnable de la part de Biden de se demander si l’Union européenne peut également créer et cultiver ses propres nouvelles entreprises.

Alors que la crise climatique continue de faire rage et que la rivalité entre la Chine et les États-Unis sur le changement climatique est susceptible de se poursuivre, l’UE a une occasion unique de devenir un acteur stratégique et mondial sur cette question. Berlin n’a souvent pas la volonté de diriger et Biden ne s’attend pas à ce que cela change. Cependant, avec une économie verte devenant la nouvelle exigence de la politique progressiste, l’Allemagne est probablement la mieux placée en Europe pour mener la décarbonisation. L’UE devrait amener les États-Unis et la Chine vers des cadres plus coopératifs et faire de la crise climatique son enjeu géopolitique déterminant.

Biden ne devrait pas garder ses attentes trop élevées et devrait également s’attendre à des désaccords au sein de l’UE sur certains aspects, notamment sur la phase finale de construction du pipeline très controversé North Stream-2. Biden devrait également savoir que la Grande-Bretagne post-Brexit pourrait compliquer les choses concernant ses relations avec l’UE.

Ici, en Europe, nous pouvons passer notre vie à nous concentrer sur ce qu’ils pensent et attendent de nous aux États-Unis. Je pense que même si ce n’est pas ce que Biden attend de l’Europe, nous devrions raisonnablement attendre cela de nous-mêmes, ainsi que de l’UE et de nos dirigeants.