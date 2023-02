Les Grammys se sont terminés en polémique, encore une fois: voici ce qu’il faut savoir

Une nuit de musique débordant de bouleversements choquants, de victoires historiques, d’hommages à des artistes comme le regretté rappeur Takeoff et le 50e anniversaire du hip-hop, les 65e Grammys étaient de retour en plein essor dimanche. Une fois de plus, Beyoncé était en lice pour la plus haute distinction.

Une fois de plus, le spectacle s’est terminé avec quelqu’un d’autre qui a remporté l’album de l’année.

Cette année a été largement considérée comme une chance pour les Grammys d’honorer la superstar avec un prix de marque, en particulier lors d’une nuit où elle aurait pu (et est devenue) son artiste la plus décorée.

Au lieu de cela, Harry Styles a gagné et une ligne de son discours d’acceptation a piqué ceux qui pensaient que Beyoncé aurait dû gagner.

Voici ce qui s’est passé, comment cela a été perçu et qui choisit les grands honneurs des Grammys.

Styles a gagné pour son troisième album, “Harry’s House”, et même lui a semblé surpris quand son nom a été appelé.

La pop star britannique était en concurrence avec d’autres géants de l’industrie : des artistes comme ABBA, Adele, Bad Bunny, Brandi Carlile, Coldplay, Lizzo, Kendrick Lamar et Beyoncé.

En acceptant le prix, il a déclaré: “C’est vraiment, vraiment gentil. Je suis tellement, tellement reconnaissant… Je suis juste tellement — Cela n’arrive pas très souvent aux gens comme moi. Et c’est tellement, tellement agréable. Merci beaucoup.”

La ligne, “cela n’arrive pas très souvent à des gens comme moi”, a suscité des critiques dans les heures qui ont suivi sa victoire.

Styles est né et a grandi dans le nord de l’Angleterre et est devenu célèbre en 2010 lorsqu’il a auditionné pour l’émission de concours de talents dirigée par Simon Cowell “The X Factor”. Il s’est classé troisième avec le boysband One Direction. Sa carrière solo lui a valu plusieurs albums et singles aux Grammys et au Billboard.

Styles n’a pas dit ce qu’il voulait dire par ses mots. Certains l’ont interprété comme lui essayant d’exprimer à quel point il était venu de sa jeunesse. D’autres, cependant, voient la remarque comme un exemple de privilège blanc.

POURQUOI LES GENS SONT-ILS EN FOU DES MOTS DE STYLES ?

De nombreux fans de Beyoncé protègent farouchement la chanteuse. Ils s’appellent le Beyhive, après tout.

Malgré les 32 victoires de Beyoncé aux Grammy – le plus grand nombre de tous les artistes de l’histoire – beaucoup sont troublés par le fait qu’elle n’a pas encore remporté l’album de l’année et qu’elle a perdu contre des musiciens blancs à chaque fois qu’elle a été nominée.

Le critique de musique pop du Washington Post Chris Richards, dans un article intitulé « Beyoncé vient d’entrer dans l’histoire des Grammy. Pourquoi a-t-elle l’impression d’avoir encore perdu ? a écrit que sa réalisation historique semble creuse.

“Pourquoi cela ne semble-t-il pas suffisant”, a demandé Richards. “Parce que depuis 20 ans et plus, la Recording Academy a systématiquement échoué à reconnaître les artistes noirs à leurs sommets créatifs – et à son crédit, Beyoncé continue de mettre à jour ce sommet avec chaque nouvel album.”

Des critiques similaires ont été soulevées dans d’autres histoires et par des commentateurs en ligne, dont certains ont noté qu’une femme noire n’avait pas remporté l’album de l’année depuis Lauryn Hill à la fin des années 90.

Ashley Smalls, doctorante en féminisme noir et culture pop à la Penn State University, a critiqué le discours de Styles dans un tweet: “‘ça n’arrive pas très souvent aux gens comme moi’ quand une femme noire n’a pas gagné ce prix depuis 1999, c’est fou lol.”

QUELLE EST L’HISTOIRE DES GRAMMYS DE BEYONCÉ ?

L’artiste est à égalité avec son mari, Jay-Z, pour la plupart des nominations de tous les temps avec 88 mais elle n’a gagné que 32 fois. Plus important encore, Beyoncé a perdu quatre fois l’album de l’année face à Taylor Swift, Beck, Adele et maintenant Styles.

Beyoncé a été nominée dans chacune des catégories les plus prestigieuses au cours de sa carrière de plusieurs décennies, mais elle n’a gagné dans ces catégories qu’une seule fois pour “Single Ladies (Put a Ring On It)”.

Une femme noire n’a pas remporté l’album de l’année depuis que Lauryn Hill a reçu la distinction pour son album, “The Miseducation of Lauryn Hill” en 1999. La dernière personne noire à avoir remporté le prix était Jon Batiste, l’année dernière pour son album “We Sont.”

QUI DÉCIDE L’ALBUM DE L’ANNÉE ?

Selon Billboard, la Recording Academy compte plus de 12 000 membres votants. L’ensemble des membres est autorisé à voter dans les quatre grandes catégories – meilleur nouvel artiste, disque, chanson et album de l’année. Les membres sont également responsables de la nomination dans leur domaine d’expertise, ainsi que du vote sur les gagnants de ces catégories.

De nombreux artistes ont critiqué la façon dont les Grammys nomment les artistes. La Recording Academy mène une campagne pour diversifier ses membres et a pour objectif d’avoir 2 500 femmes membres d’ici 2025.

QUELLE EST LA SUITE POUR BEYONCÉ ET STYLES ?

Tous deux prennent la route pour des tournées internationales.

Le prochain concert de Styles aura lieu en Thaïlande la semaine prochaine et il jouera des concerts en Asie et en Europe cet été.

Beyoncé débutera sa tournée “Renaissance” en mai en Suède et jouera des dates en Europe et aux États-Unis.

—Nardos Haile, Associated Press

Musique pop