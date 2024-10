Les Grammys passeront de CBS à Disney en 2027 avec un accord de 10 ans

Les Grammys sont transférés de CBS à Disney dans le cadre d’un accord de streaming historique.

Après que CBS ait servi de diffuseur des Grammys pendant 54 années consécutives pour les cérémonies à venir de 2025 et 2026, les récompenses seront transférées à Disney à partir de 2027.

Les Grammys seront diffusés exclusivement en simultané sur ABC, Hulu et Disney+ de 2027 à 2036 dans le cadre du nouvel accord de 10 ans entre Disney et la Recording Academy, ont annoncé les sociétés mercredi. Disney devient désormais le premier nouveau foyer des Grammys en 50 ans après que CBS et les Grammys aient établi le record du plus long partenariat de diffusion pour une cérémonie de remise de prix dans l’histoire de la télévision.

Dans le cadre de cet accord, la Recording Academy produira également des émissions spéciales et des programmes musicaux de marque Grammys qui seront diffusés sur les plateformes de Disney. Au cours de la première année de l’accord, en 2027, ABC diffusera les Grammy Awards, les Oscars et accueillera également le Super Bowl LXI.

« Alors que The Walt Disney Company associe ses forces à celles de la Recording Academy pour ouvrir ce nouveau chapitre passionnant de l’histoire des Grammys, nous le faisons avec fierté et gratitude », a déclaré Dana Walden, co-président de Disney Entertainment, dans un communiqué. « Les événements en direct n’ont jamais été aussi importants pour notre culture et notre industrie, et nous venons d’acquérir l’un des joyaux de la couronne, ajoutant ainsi à notre portefeuille de programmation de classe mondiale dans tous les genres. »

Il convient de noter que même si ABC diffusera à la fois les Grammys et les Oscars, seuls les Grammys seront diffusés en direct sur Hulu et Disney+, car le contrat des Oscars, qui a été récemment renouvelé de 2016 à 2028, n’inclut pas de composant de streaming. Il est probable que la prochaine prolongation du contrat pour les Oscars impliquera une diffusion en direct ainsi qu’un élément de diffusion. L’accord actuel des Emmys, qui a été signé en 2018 et prévoit la rotation de la cérémonie télévisée sur les principaux réseaux de diffusion jusqu’en 2026, n’inclut pas non plus d’élément de streaming, bien qu’il soit probable que le prochain accord l’inclue.

« Nous sommes absolument ravis d’apporter les Grammys et d’autres nouveaux programmes musicaux à l’écosystème Disney », a déclaré Harvey Mason Jr., PDG de la Recording Academy. « Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de longue date chez CBS et nous sommes désormais honorés de nous joindre à Disney, une société emblématique où les créateurs ont toujours été à l’avant-garde. Ce partenariat représente une autre étape importante dans la transformation et la croissance de l’Académie, et renforce notre capacité à remplir notre mission d’élever et de servir les musiciens du monde entier.

Les Grammys seront diffusés sur CBS jusqu’en 2026, conformément à leur prolongation de 10 ans avec CBS, signée en 2016, avant de passer aux plateformes Disney en 2027.