Les Grammys passent de CBS à Disney dans le cadre d’un accord majeur de 10 ans

Les Grammys, diffusés sur CBS depuis plus de 50 ans, ont un nouveau domicile.

Disney a arraché les droits des cérémonies annuelles de remise des prix musicaux dans le cadre d’un contrat de dix ans, une perte majeure pour Paramount.

Les Grammys seront diffusés sur ABC, Hulu et Disney+ à partir de 2027 dans le cadre de l’accord, qui se poursuivra jusqu’en 2036.

CBS avait déjà conclu un accord de dix ans en 2016 pour conserver les droits jusqu’en 2026, battant ainsi le record d’un partenariat de diffusion entre une cérémonie de remise de prix et un diffuseur. C’est la maison depuis 1973, date à laquelle elle a récupéré les droits d’ABC, qui diffusait l’émission entre 1971 et 1972. NBC l’avait auparavant diffusée entre 1959 et 1970.

Selon des sources, CBS et The Recording Academy ne sont pas parvenus à un accord dans le cadre des négociations exclusives entre les deux parties, mais CBS est resté intéressé par le maintien des Grammys, les pourparlers se poursuivant après la fin de la période exclusive, lorsque l’Académie a également ouvert des négociations avec d’autres intéressés. fêtes. Finalement, Disney a soumis l’offre gagnante.

Comme le reste de Paramount Global, CBS s’est concentré sur la réduction des coûts et a donné la priorité aux dépenses en matière de sports en direct et de franchises aux heures de grande écoute.

Le réseau s’est lancé lorsque les Golden Globes sont devenus disponibles à un prix attractif l’année dernière et a depuis renouvelé la cérémonie de remise des prix après une première diffusion solide.

Cette décision signifie qu’au cours de la première année de l’accord, ABC diffusera les Grammys, les Oscars et le Super Bowl. Cela s’ajoute également aux CMA Awards et au Rockin’ Eve du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest.

Le 66ème Les Grammy Awards ont été organisés par Trevor Noah, Taylor Swift devenant la première chanteuse à remporter quatre fois l’album de l’année et la rockeuse indépendante Phoebe Bridgers remportant également un gros prix. Le 67ème Les Grammys seront diffusés le 2 février 2025.

« Alors que The Walt Disney Company associe ses forces à celles de la Recording Academy pour ouvrir ce nouveau chapitre passionnant de l’histoire des Grammys, nous le faisons avec fierté et gratitude », a déclaré Dana Walden, co-présidente de Disney Entertainment. « Les événements en direct n’ont jamais été aussi importants pour notre culture et notre industrie, et nous venons d’acquérir l’un des joyaux de la couronne, ajoutant ainsi à notre portefeuille de programmation de classe mondiale dans tous les genres. »

« Nous sommes ravis d’apporter les Grammys et d’autres nouveaux programmes musicaux à l’écosystème Disney », a ajouté Harvey Mason Jr, PDG de la Recording Academy. « Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de longue date de CBS et maintenant honorés de nous joindre à Disney. , une entreprise emblématique où les créateurs ont toujours été aux avant-postes. Ce partenariat représente une autre étape importante dans la transformation et la croissance de l’Académie, et renforce notre capacité à remplir notre mission d’élever et de servir les musiciens du monde entier.