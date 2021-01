Les Grammy Awards sont reportés à mars alors que le virus fait rage à Los Angeles.

La nouvelle est venue alors que les syndicats et les groupes de l’industrie du divertissement ont appelé à suspendre la production télévisée et cinématographique en personne à Los Angeles, invoquant le danger d’hôpitaux débordés, et alors que plusieurs émissions de fin de soirée revenaient à des formats distants. L’académie devait publier une annonce officielle sur le retard plus tard mardi. Le report a été signalé pour la première fois par Pierre roulante.