Les Grammy Awards éliminent les comités «  secrets  » après des allégations selon lesquelles le processus de nomination est entaché

Vendredi, les organisateurs des Grammy Awards de la musique ont annoncé la fin des soi-disant comités «secrets» qui ont conduit à des allégations selon lesquelles les plus hautes distinctions de l’industrie sont ouvertes au trucage.

La Recording Academy a déclaré que les nominations pour les prochains Grammy Awards en janvier 2022 seront sélectionnées par l’ensemble de ses plus de 11000 membres votants, au lieu de par des comités de 15 à 30 experts du secteur dont les noms n’ont pas été révélés.

L’Académie a été critiquée l’année dernière lorsque l’artiste canadien The Weeknd n’a obtenu aucune nomination aux Grammy Awards, même si son album acclamé par la critique « After Hours » était l’un des plus gros vendeurs de 2020.

The Weeknd, dans un article sur Twitter en novembre dernier, a déclaré: « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie ».

La Recording Academy a déclaré vendredi dans un communiqué que les changements étaient importants et avaient été apportés « pour garantir que les règles et directives des Grammy Awards soient transparentes et équitables ».

Des allégations selon lesquelles le processus de nomination aux Grammy Awards est entaché ont été faites dans une plainte légale déposée au début de 2019 par l’ancienne directrice générale de la Recording Academy, Deborah Dugan. ses membres ont poussé les artistes avec lesquels ils entretiennent des relations. Dugan a ensuite été renvoyé.

La pop star américaine Halsey a également exclu les Grammys 2021, l’année dernière a qualifié le processus de nomination d ‘ »insaisissable » et a déclaré qu’elle « espérait plus de transparence ou de réforme ».

L’ancien chanteur de One Direction Zayn Malik a appelé en mars à la fin des «comités secrets».

« Je maintiens la pression et je me bats pour la transparence et l’inclusion. Nous devons nous assurer que nous honorons et célébrons » l’excellence créative « de TOUS », a tweeté Malik quelques heures avant la cérémonie des Grammy Awards 2021.

La Recording Academy a également annoncé vendredi qu’elle ajoutait deux nouvelles catégories Grammy – pour la meilleure performance musicale mondiale et le meilleur album de musique urbaine latine – portant à 86 le nombre total de Grammy Awards chaque année.