Les graines de la schizophrénie pourraient être plantées dès les premiers instants de la vie : ScienceAlert

Il y a une période dans notre vie que nous avons tous traversée et que nous connaissons encore si peu de choses : le début de la gestation. Les chercheurs ont découvert deux délétions génétiques associées à la schizophrénie qui surviennent probablement au cours de cette période de formation.

Une équipe de chercheurs dirigée par École de médecine de Harvard clinicien-chercheur Eduardo Maury a passé au peigne fin les données génétiques d’échantillons de sang de près de 25 000 personnes atteintes ou non de schizophrénie.

Bien que les deux altérations génétiques nécessitent une validation plus approfondie, les résultats renforcent une idée émergente selon laquelle les germes de la schizophrénie ne sont pas toujours hérités, mais peuvent néanmoins être acquis bien avant que quelqu’un ne rencontre le monde.

Si tel est le cas, cela ouvre un peu plus la porte à une prévention précoce.

La schizophrénie est un trouble neurologique grave résultant d’un mélange complexe de facteurs génétiques et environnementaux, avec des événements tels que traumatisme de l’enfance ou infections virales probables jouer un rôleamplifiant le risque qu’une personne présente ses symptômes de pensée délirante ou désordonnée plus tard dans la vie.

Cela affecte 1 personne sur 300 dans le monde entier, se manifestant généralement au début de l’âge adulte. Pourtant, il existe des preuves suggérant que la physiologie responsable de la schizophrénie trouve son origine soit au début de la grossesse, soit à la suite de complications gestationnelles.

En 2017, des scientifiques étudiant des faisceaux de cellules cultivées en laboratoire ressemblant à de minuscules cerveaux ont découvert que des cellules cérébrales désorganisées se divisant précipitamment et se différenciant trop tôt pouvaient donner lieu à la schizophrénie. Et en 2021, des chercheurs ont identifié des gènes spécifiques du placenta qui sont actifs lors de grossesses compliquées et associés à la maladie.

En 2023, Maury et ses collègues ont identifié deux gènes, appelés NRXN1 et ABCB11, qui semblent être associés à la schizophrénie lorsque des copies des gènes disparaissent in utero.

“Nous étudions des mutations qui ne sont pas héritées des parents”, expliqué Chris Walsh, auteur principal et généticien au Boston Children’s Hospital.

Dans NRXN1 et ABCB11, les chercheurs ont découvert des altérations appelées variations du numéro de copieun type d’erreur génétique où des copies d’un gène ou de longues séquences d’ADN sont dupliquées ou, dans ce cas, supprimées chez une personne par rapport à une autre.

En de rares occasions, des variations du nombre de copies peuvent être héritées, contribuant ainsi à environ 5 pour cent des cas de schizophrénie. Ces soi-disant mutations germinales apparaîtraient dans chaque cellule du corps, puisqu’elles étaient inscrites dans le génome d’une personne avant que l’ovule fécondé ne subisse sa première division.

La recherche suggère également que quatre cas de schizophrénie sur cinq peuvent être attribués à des gènes hérités des parents de l’enfant, des études plus récentes s’ajoutant à la liste des liens génétiques connus. Pourtant, cela laisse encore environ 20 pour cent des cas sans fondement évident en matière d’héritage.

Parmi les deux gènes identifiés dans cette étude, Maury et ses collègues ont trouvé des délétions partielles de NRXN1 dans cinq cas de schizophrénie, et aucune chez les individus non affectés de leur cohorte témoin. Cette prévalence était beaucoup plus élevée que dans les bases de données au niveau de la population.

NRXN1 aide les cellules cérébrales à transmettre des signaux et il a déjà été associé à la schizophrénie – quand ces mutations sont héritées.

Lorsque les mutations ne sont pas héritées mais acquises au début du développement ou plus tard dans la vie, elles sont appelées mutations somatiques. Comme ceux-ci surviennent après que les cellules embryonnaires ont déjà commencé des voyages séparés formant les différentes cellules qui créeront un être humain à part entière, ils seront transmis aux descendants de la cellule porteuse de la mutation.

Ainsi, les mutations somatiques ne se trouvent que dans une fraction des cellules du corps ; par exemple les cellules cérébrales et sanguines, mais pas les cellules sexuelles. C’est le genre de mutation NRXN1 que Maury et ses collègues ont découvert.

Le deuxième gène identifié, ABCB11, est connu pour coder une protéine hépatique, mais son lien avec la schizophrénie est beaucoup moins certain.

Maury et ses collègues ont découvert des délétions dans le gène ABCB11 dans cinq autres cas de schizophrénie, qui n’ont tous pas répondu aux médicaments antipsychotiques.

“Celui-là est sorti de nulle part pour nous”, dit Maury de ABCB11. “Certaines études ont associé des mutations de ce gène à une schizophrénie résistante au traitement, mais elles n’ont pas été fortement impliquées dans la schizophrénie en soi.”

Ensemble, les chercheurs conclu que les altérations de ces deux gènes « peuvent contribuer à une part petite mais significative de l’architecture génétique de la schizophrénie ».

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure.

L’étude a été publiée dans Génomique cellulaire.

Une version antérieure de cet article a été publiée en juillet 2023.