WASHINGTON (AP) – Les observateurs de la salle d’audience ont porté l’image d’un garçon souriant de 9 ans alors que son père plaide pour la punition de quatre entrepreneurs du gouvernement américain condamnés dans des fusillades qui ont tué cet enfant et plus d’une douzaine d’autres civils irakiens.

«Quelle est la différence», a demandé Mohammad Kinani al-Razzaq à un juge de Washington lors d’une audience de condamnation émouvante en 2015, «entre ces criminels et ces terroristes?»

Les tirs de civils par des employés de Blackwater à un rond-point bondé de Bagdad en septembre 2007 ont provoqué un tollé international, laissé un œil au beurre noir sur la réputation des opérations américaines au plus fort de la guerre en Irak et mis le gouvernement sur la défensive sur son recours à des entrepreneurs privés en zones militaires. Les poursuites pénales qui en ont résulté ont duré des années à Washington, mais se sont brutalement terminées mardi lorsque le président Donald Trump a gracié les entrepreneurs condamnés, un acte que les militants des droits de l’homme et certains Irakiens ont dénoncé comme une erreur judiciaire.

La nouvelle arrive à un moment délicat pour les dirigeants irakiens, qui essaient d’équilibrer les appels croissants de certaines factions irakiennes pour un retrait complet des troupes américaines d’Irak avec ce qu’ils considèrent comme la nécessité d’un retrait plus progressif.

«La tristement célèbre compagnie Blackwater a tué des citoyens irakiens à Nisoor Square. Aujourd’hui, nous avons appris qu’ils avaient été libérés sur ordre personnel du président Trump, comme s’ils ne se souciaient pas du sang irakien répandu », a déclaré Saleh Abed, un habitant de Bagdad marchant sur la place.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré mercredi qu’il était «profondément préoccupé» par les grâces, qui, selon lui, «contribuent à l’impunité et ont pour effet d’encourager les autres à commettre de tels crimes à l’avenir». Le ministère irakien des Affaires étrangères a déclaré que les pardons «ne tenaient pas compte de la gravité du crime commis» et qu’il exhorterait les États-Unis à reconsidérer.

Al-Razzaq, le père du garçon assassiné, a déclaré à la BBC que la décision de grâce «a de nouveau brisé ma vie».

Les avocats des entrepreneurs, qui avaient défendu les hommes de manière agressive pendant plus d’une décennie, ont proposé une approche différente.

Ils affirment depuis longtemps que les tirs n’ont commencé qu’après que les hommes ont été pris en embuscade par les tirs des insurgés et ont ensuite été abattus en défense. Ils ont signalé des problèmes avec l’accusation – le premier acte d’accusation a été rejeté par un juge – et ont fait valoir que le procès qui s’est terminé par leurs condamnations était entaché de faux témoignages et retenu des preuves.

« Paul Slough et ses collègues ne méritaient pas de passer une minute en prison », a déclaré Brian Heberlig, avocat de l’un des quatre accusés graciés. «Je suis submergé d’émotion par cette fantastique nouvelle.»

Bien que les circonstances de la fusillade aient longtemps été contestées, il ne fait aucun doute que l’épisode du 16 septembre 2007 – qui a commencé après que les entrepreneurs ont reçu l’ordre de créer un itinéraire d’évacuation sûr pour un diplomate après une explosion de voiture piégée – était un point bas. pour les relations américano-irakiennes, à venir quelques années seulement après le scandale de torture d’Abu Ghraib.

Le FBI et le Congrès ont ouvert des enquêtes, et le Département d’État – qui a utilisé la société Blackwater pour la sécurité des diplomates – a ordonné un examen des pratiques. Les gardiens seront plus tard accusés de la mort de 14 civils, dont des femmes et des enfants, dans ce que les procureurs américains ont qualifié d’attaque sauvage et non provoquée par des tirs de tireurs d’élite, des mitrailleuses et des lance-grenades contre des Irakiens non armés.

Robert Ford, qui a été diplomate américain en Irak pendant cinq ans, a rencontré les veuves et d’autres proches des victimes après les meurtres, leur distribuant des enveloppes d’argent en compensation et des excuses officielles des États-Unis – sans toutefois admettre sa culpabilité puisque les enquêtes étaient en cours.

«C’était l’une des pires occasions dont je me souvienne de mon temps» en Irak, a déclaré Ford, qui enseigne à l’Université de Yale. « C’était tout simplement horrible. Nous avions tué des proches de ces personnes et elles étaient toujours terriblement en deuil. »

Les veuves prenaient la plupart du temps les enveloppes en silence. Certains des parents masculins adultes des personnes tuées ont pris la parole avec amertume. « Comment avez-vous pu faire cela? Nous devons avoir justice », a raconté Ford dans une interview mercredi.

L’implication de Blackwater, une société de sécurité fondée par Erik Prince, un ancien Navy SEAL allié de Trump et frère de la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos, a ajouté aux retombées de colère parmi les Irakiens. L’entreprise avait déjà développé une réputation défavorable pour agir en toute impunité, ses gardiens étant fréquemment accusés d’avoir tiré des coups de feu au moindre prétexte, notamment pour se frayer un chemin dans la circulation.

Un examen des rapports d’incident de Blackwater en 2007 par les démocrates de la Chambre a révélé que les entrepreneurs de Blackwater avaient déclaré avoir participé à 195 fusillades «d’escalade de la force» au cours des deux années précédentes – Blackwater rapportant que ses gardes tiraient en premier plus de 80% du temps.

Les meurtres de 2007 dans le rond-point de Bagdad faisaient partie des nombreuses attaques, grandes et petites, qui ont frappé des civils qui ont servi à retourner même certains partisans irakiens initiaux du renversement de Saddam Hussein contre les Américains. En 2005, par exemple, les Marines ont été accusés d’avoir tué 24 hommes, femmes et enfants non armés dans la ville de Haditha, dans l’ouest du pays, en colère suite à un attentat à la voiture piégée. Les poursuites militaires américaines pour ces meurtres se sont soldées par une absence de peines de prison.

L’affaire contre les gardes de Blackwater a fait l’objet d’un ping-pong devant les tribunaux de Washington, avec une cour d’appel fédérale annulant à un moment donné la condamnation pour meurtre au premier degré d’un accusé, Nicholas Slatten, et réduisant considérablement les peines de prison des trois autres. Tous les quatre étaient en prison lorsque les pardons ont été délivrés.

Les gardiens ont affirmé avec défi leur innocence lors de leur audience de détermination de la peine de 2015, Slough déclarant qu’il se sentait «totalement trahi par le même gouvernement que j’ai servi honorablement». Un autre accusé, Dustin Heard, a déclaré qu’il ne pouvait «pas dire en toute honnêteté au tribunal que je fait quelque chose de mal.

Le juge a rejeté cette qualification, affirmant que «le truc sauvage qui s’est passé ici ne peut jamais être toléré par le tribunal».

Outre l’impact juridique, il pourrait y avoir des conséquences diplomatiques et stratégiques et l’Irak évalue la présence militaire américaine là-bas.

En Irak, a déclaré Ford, l’ancien diplomate, les pardons «donneront nécessairement des munitions à ceux qui disent faire sortir les Américains maintenant».

L’écrivain d’Associated Press Samya Kullab à Bagdad a contribué à ce rapport.