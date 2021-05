Les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 3050 et 3050 Ti de Nvidia améliorent vos jeux et la création de contenu

Aujourd’hui marque le lancement des dernières cartes graphiques mobiles RTX série 30 de Nvidia. Les GPU RTX 3050 et RTX 3050 Ti sont destinés à la prochaine vague de productivité et d’ordinateurs portables de jeu compacts. Les deux cartes disposent d’un traçage de rayons en temps réel ainsi que du super-échantillonnage en profondeur de NVIDA (DLSS) qui exploite les cœurs d’IA pour vous aider à exécuter des jeux et des applications très exigeants avec une résolution et des fréquences d’images améliorées grâce à des algorithmes propriétaires.

Le RTX 3050 est livré avec 2048 cœurs CUDA et fonctionne à des vitesses de 1500 Mhz tandis que le RTX 3050 Ti apporte 2560 cœurs CUDA bourdonnant à 1485 Mhz. Les deux sont équipés d’une mémoire vidéo GDDR6 de 4 Go avec une largeur d’interface de mémoire de 128 bits et consomment entre 35 et 80 W.

Nvidia affirme que les nouveaux GPU pour ordinateurs portables RTX offrent une augmentation de 4 fois dans les jeux et des performances presque 2,5 fois supérieures en montage vidéo par rapport aux cartes graphiques de dernière génération. Les deux nouveaux modèles RTX peuvent aller au-delà de 60 ips avec le traçage de rayons activé dans des titres tels que Call of Duty: Warzone, Watch Dogs: Legion et Control.

Vous trouverez les nouvelles cartes graphiques RTX 3050 et RTX 3050 Ti dans les nouveaux ordinateurs portables de Dell, HP, Lenovo, Gigabyte, MSI et Razer à partir de 799 $ et disponibles plus tard cet été.