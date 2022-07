“Les gouverneurs sont les PDG”: les chefs d’État pèsent leur pouvoir

Toutes ces dynamiques ont été exposées cette semaine lors de la réunion d’été de la National Governors Association à Portland, dans le Maine, qui a eu lieu alors que le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale semblait faire dérailler les négociations à Washington sur un vaste paquet climatique et fiscal.

Sa décision a dévasté des parties vitales de l’agenda de M. Biden au sein d’un Sénat également divisé, bien que le président se soit engagé à prendre “des mesures exécutives fortes pour répondre à ce moment”. Et cela a renforcé l’argument des dirigeants des deux partis à Portland selon lequel, alors que Washington oscille entre le chaos et la paralysie, les gouverneurs américains et les futurs gouverneurs ont un rôle plus puissant à jouer.

“L’embouteillage de Washington est frustrant depuis longtemps, et nous constatons de plus en plus l’importance des gouverneurs à travers le pays”, a déclaré le gouverneur Roy Cooper de Caroline du Nord, président de la Democratic Governors Association, soulignant les décisions de la Cour suprême. qui ont renvoyé les questions sur les armes à feu, le droit à l’avortement et d’autres problèmes aux États et à leurs gouverneurs.