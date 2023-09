Les gouverneurs républicains qui ont adopté l’interdiction de l’avortement ont critiqué Trump pour avoir qualifié les restrictions de « chose terrible »

« Je pense que ce qu’il a fait est une chose terrible et une terrible erreur », a déclaré Trump à Kristen Welker de NBC dans une interview diffusée dimanche sur « Meet the Press », faisant référence à une interdiction de l’avortement de six semaines signée par DeSantis en avril.

Dans son commentaire, DeSantis est resté ferme aux côtés du gouverneur de l’Iowa. La loi qu’il a signée est toujours en instance devant les tribunaux de l’État.

« J’applaudis le gouverneur @KimReynoldsIA et la législature de l’Iowa pour avoir promu une culture de la vie », DeSantis écrit le X. «Donald Trump a tort de qualifier le projet de loi sur les battements de cœur d' »terrible ». Défendre la vie est une noble cause.

Trump a également été critiqué par les commentaires d’un certain nombre d’activistes conservateurs, y compris le leader de Susan B. Anthony Pro-Life America, un groupe de défense influent, qui a également déclaré l’ancien président avait « tort » pour l’avoir fait. Depuis que la Cour suprême a annulé la décision de 1973 Roe c.Wade en 2022, plus d’une douzaine d’États dirigés par les Républicains ont interdit l’avortement dans la plupart des cas, tandis que d’autres ont imposé des restrictions importantes. Beaucoup de ces lois restent en litige même si les sondages révèlent que le public est généralement favorable à l’accès à la procédure.

Peut-être conscient de l’ampleur de la question, Trump s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour défendre son bilan en matière d’avortement.

« J’ai pu faire quelque chose que personne ne pensait possible, fin Roe c.Wade», a écrit Trump sur Truth Social. « Pendant 52 ans, les gens ont parlé, dépensé d’énormes sommes d’argent, mais n’ont pas réussi à accomplir leur travail. J’ai fait le travail !

« Comme Ronald Reagan avant moi, je crois aux trois exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère », a également écrit Trump. « Sans exceptions, il est très difficile de gagner les élections, nous perdrions probablement les majorités en 2024, et peut-être la présidence elle-même, mais vous devez suivre votre CŒUR !

Trump a récemment averti les conservateurs qu’ils devaient comprendre comment parler de l’avortement dans un contexte électoral. Les dirigeants républicains, dont Trump, ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que s’appuyer trop loin sur les restrictions à l’avortement n’aurait pas eu de résultats à mi-mandat en 2022.

Les démocrates tentent de faire de l’accès à l’avortement un élément central de leur stratégie politique : le président Joe Biden l’a placé au centre de sa campagne de réélection, et les démocrates ont cherché à inscrire des dispositions liées à l’avortement sur les bulletins de vote des États. Et après l’interview de Trump, les démocrates n’ont pas eu ce qu’ils considéraient comme une tentative de Trump de franchir la ligne. Les personnalités mondiales de Biden et sa campagne ont envoyé des messages et des déclarations soulignant comment l’ancien président a contribué à la chute de Roe.