Les gouverneurs et l’administration Biden s’efforcent de quadrupler l’efficacité des unités de chauffage et de climatisation d’ici 2030

Un groupe de 25 gouverneurs d’État qui composent l’Alliance américaine pour le climat et l’administration Biden devraient annoncer jeudi leur engagement à quadrupler le nombre de gouverneurs d’État. pompes à chaleur dans les foyers américains d’ici 2030, de 4,7 millions à 20 millions.

Pompes à chaleur consomme peu d’électricité, tout en étant capables de chauffer et de rafraîchir les bâtiments. Puisqu’ils remplacent souvent les chaudières au mazout ou au gaz qui rejettent des gaz à effet de serre dans l’air, ils peuvent lutter de manière significative contre le changement climatique.

Les bâtiments représentent plus de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

L’engagement sur les pompes à chaleur est un ensemble d’initiatives étatiques visant à atteindre l’objectif de réduire les émissions à zéro d’ici 2050. La Pennsylvanie et sept autres États, par exemple, étudieront la possibilité d’élaborer une norme sur la non-pollution d’un appareil de chauffage. .

Les gouverneurs de l’alliance représentent environ 60 % de l’économie américaine et 55 % de la population du pays.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a qualifié les pompes à chaleur de « solution presque miraculeuse » à trois problèmes auxquels les Américains sont confrontés : « le chauffage en hiver, le refroidissement en été et la réduction de la pollution par le carbone ».

La raison pour laquelle les pompes à chaleur fonctionnent avec moins d’électricité que les autres formes de chauffage est qu’elles extraient simplement la chaleur de l’air extérieur ou du sous-sol et la transfèrent à l’intérieur, au lieu de chauffer un serpentin, par exemple. Ils sont tout aussi efficaces pour refroidir, en extrayant la chaleur de l’intérieur et en la rejetant à l’extérieur ou sous terre.

« Même un jour d’hiver, les pompes à chaleur peuvent capter la chaleur de l’extérieur, la déplacer à l’intérieur et consommer moins d’énergie que si vous chauffiez votre maison avec une chaudière », a déclaré Stephen Porder, professeur d’écologie et vice-recteur pour le développement durable à Brown. Université. « Un four produit de la chaleur en brûlant quelque chose, (mais) déplacer la chaleur est plus efficace que la produire. »

À Providence, Rhode Island, où vit Porder, il y a plus de besoins en chauffage qu’en climatisation. En 2014, a-t-il déclaré, il a abandonné sa chaudière au mazout et installé des pompes à chaleur. « Ma maison est plus confortable, mes factures d’énergie sont environ la moitié de ce qu’elles étaient avant et les émissions de gaz à effet de serre de ma maison, même en comptant l’électricité nécessaire au fonctionnement des pompes à chaleur, ont diminué de 75 %. De plus, j’ai maintenant du courant alternatif, que je je n’en avais pas auparavant », a-t-il déclaré.

Parce qu’elles contribuent à lutter contre le changement climatique, les pompes à chaleur sont fortement incité en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui offre un crédit d’impôt de 30 %. D’autres États et services publics offrent des crédits d’impôt supplémentaires en plus de l’incitation IRA.

« Il y a déjà une augmentation considérable du nombre d’installations de pompes à chaleur aux États-Unis. L’année dernière, les ventes des unités de pompes à chaleur ont dépassé celles des chaudières à gaz, auparavant le type de système de chauffage le plus populaire », a déclaré Amanda Smith, scientifique principale au Project Drawdown, citant données de l’Agence internationale de l’énergie.

« Les gens sont confrontés aux coûts de chauffage de leur maison et aux coûts énergétiques élevés dans le Maine, en particulier ces deux dernières années, car nous sommes trop dépendants des marchés mondiaux de l’énergie fossile », a déclaré la gouverneure du Maine, Janet Mills. « Je pense que les habitants du Maine sont intéressés par tout ce qui leur permettra d’économiser de l’argent, de rendre leur maison et leur entreprise plus efficaces et plus confortables financièrement. »

Le conseiller national pour le climat de la Maison Blanche, Ali Zaidi Zaidi, a noté que la demande croissante de pompes à chaleur stimulerait la fabrication nationale. Mais de nombreuses entreprises d’énergie propre signalent une pénurie d’installateurs qualifiés.

« Nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas captifs des problèmes de chaîne d’approvisionnement étrangère… nous voulons que les fabricants ici aux États-Unis se préparent à la forte demande qui, nous l’espérons, suivra cette annonce », a déclaré la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul.

Alexandra Rempel, professeure agrégée d’études environnementales à l’Université de l’Oregon, reconnaît que les pompes à chaleur sont plus durables que les systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels, mais qu’elles ne sont pas très efficaces dans les régions extrêmement froides. Comme d’autres systèmes, ils utilisent des réfrigérants, des fluides chimiques qui réchauffent considérablement l’atmosphère en cas de fuite. Ils tirent également leur électricité du même réseau électrique que tout le reste, qui est souvent alimenté par des combustibles fossiles, de sorte que leur durabilité dépend en partie de la quantité d’énergie verte générée dans cette région, a-t-elle souligné.

« Dans l’ensemble, les avantages dépassent les limites dans la plupart des endroits, mais il existe certaines limites », a-t-elle déclaré.

Les gouverneurs de Washington, de New York et de Californie ont formé l’Alliance américaine pour le climat en 2017 après le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. Les gouverneurs de l’Alliance se sont engagés à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 26 % d’ici 2025 et d’au moins 50 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux d’émission de 2005.

