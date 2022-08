Les gouverneurs du GOP causent des ravages en transportant des migrants vers la côte est

La patrouille frontalière a rencontré 110 467 Vénézuéliens le long de la frontière sud au cours des neuf premiers mois de cet exercice, contre 47 408 au cours de l’ensemble de l’exercice 2021. Dans l’ensemble, les traversées non autorisées ont diminué avec l’arrivée des températures estivales chaudes.

La situation a conduit à des allers-retours avec les maires démocrates de la côte Est ces dernières semaines. Lors de la dernière salve, lundi, M. Abbott a envoyé une lettre aux maires, M. Adams et Mme Bowser, les invitant à visiter la “situation désastreuse” à la frontière avec le Mexique.

“Votre intérêt récent pour cette crise historique et évitable est un développement bienvenu – d’autant plus que le président et son administration n’ont montré aucun remords pour leurs actions ni le désir de régler eux-mêmes la situation”, a écrit M. Abbott.

Fabien Levy, attaché de presse du maire de New York, a fait cette déclaration : « Au lieu d’une séance de photos à la frontière, nous espérons que le gouverneur Abbott concentrera son énergie et ses ressources sur la fourniture d’un soutien et de ressources aux demandeurs d’asile au Texas, car nous avons été durs à travail à faire à New York.

Le gouverneur du Texas et les maires s’accordent sur un point : tous trois appellent le gouvernement fédéral à agir.

“La crise des migrants à laquelle notre ville et notre pays sont confrontés à cause du jeu politique cruel des gouverneurs du Texas et de l’Arizona doit être traitée au niveau fédéral”, a écrit Mme Bowser dans une lettre aux responsables de la Maison Blanche.