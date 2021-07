Les gouverneurs de Californie et du Nevada visitent le site de l’incendie

Une grande partie de la Californie pourrait voir des températures plus élevées cette semaine.

L’opérateur de système indépendant de Californie a émis une alerte énergétique.

Le plus grand incendie qui brûle dans l’Ouest est l’incendie Bootleg de l’Oregon.

Les gouverneurs de Californie et du Nevada se sont rendus mercredi près de la frontière de leur État pour évaluer les dégâts causés par un incendie de forêt massif près de la frontière, alors que les autorités ont averti les résidents de l’État de Golden de conserver l’énergie en raison de l’aggravation des conditions d’incendie.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le gouverneur du Nevada Steve Sisolak, tous deux démocrates, ont appelé à davantage d’aide fédérale à la lutte contre les incendies dans une zone proche de l’incendie de Tamarack, qui a brûlé plus de 68 000 acres entre les deux États au sud du lac Tahoe.

« Nous avons besoin d’aide du côté fédéral. Nous avons besoin de plus de personnes. Nous avons besoin de plus de ressources. Nous avons besoin de plus de soutien aérien. Nous avons besoin de plus de bottes sur le terrain », a déclaré Sisolak.

Newsom a déclaré que le US Forest Service, qui gère la région de Californie, était en sous-effectif, sous-financé et avait besoin de changements majeurs.

« Nous avons un cadre historique qu’il faut jeter. Vous ne pouvez pas regarder en arrière une décennie ou deux. Le monde change radicalement à mesure que le climat change. Vous ne croyez peut-être pas à la science, vous l’avez de vos propres yeux », a déclaré Newsom, désignant le paysage noirci.

Les pompiers espéraient plus de pluie après que mardi ait apporté des conditions plus fraîches, plus humides et plus humides pour lutter contre l’incendie. Des orages et de fortes pluies étaient possibles mercredi, a déclaré le US Forest Service, et des conditions similaires pourraient durer jusqu’à vendredi.

« Cette substance humide est tombée du ciel hier et je m’en souviens à peine et je l’ai reconnue », a déclaré mardi Dan Dallas, un commandant d’incident pour l’incendie.

Mais une grande partie du reste de l’État pourrait voir des températures plus élevées, ce qui a incité l’opérateur de système indépendant de Californie, qui supervise tous les systèmes électriques de l’État, à émettre mercredi une alerte à l’échelle de l’État demandant aux gens de conserver l’énergie plus tard dans l’après-midi et la soirée.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive pour les zones proches de la frontière entre la Californie et l’Oregon.

Et un danger de chaleur et d’incendie de forêt est attendu à partir de jeudi dans tout le nord-ouest de l’Oregon, y compris Portland, et le sud-ouest de Washington, ont déclaré des responsables météorologiques.

Une veille météorologique incendie a été émise en raison du potentiel « d’éclairs abondants et de combustibles extrêmement secs (qui) peuvent entraîner de nombreux départs d’incendie », a déclaré l’agence météorologique. « Les vents de sortie d’orage peuvent entraîner une propagation erratique du feu. »

Bien que certains orages aient été possibles dans tout l’ouest, les conditions devraient rester chaudes avec des nuages ​​​​de pyrocumulonimbus, ou « nuages ​​de feu », possibles à proximité d’orages secs.

Dans l’ensemble, 81 grands incendies de forêt brûlent 1,6 million d’acres dans 12 États, selon le National Interagency Fire Center.

Le plus grand reste le Bootleg Fire de l’Oregon, qui a été déclenché par la foudre le 6 juillet. L’incendie a brûlé plus de 413 000 acres dans la forêt nationale de Fremont-Winema, mais est contenu à plus de la moitié.

Mardi a apporté des conditions plus humides près de l’incendie, et bien que certaines tempêtes soient possibles plus tard dans la semaine, la région devrait rester sèche, avec des vents croissants et une baisse de l’humidité, a déclaré le Service forestier.

Les pompiers ont déclaré qu’ils avaient contenu une grande partie de la ligne sud du feu, mais qu’ils avaient davantage lutté avec le côté nord-ouest en raison du terrain accidenté. « Il y a une concentration de chicots, de bûches abattues et de rémanents qui fournissent des combustibles lourds au feu. Et bien que des progrès soient réalisés, cette zone continue d’être un défi », ont déclaré des responsables du Service forestier dans un communiqué.

Le plus grand incendie de Californie, le Dixie Fire près de la forêt nationale de Lassen, a brûlé plus de 220 000 acres et détruit 31 bâtiments. Il était contenu à 23%, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies, mais menaçait plus de 10 000 foyers dans la région.

Les pompiers s’attendaient à ce que la partie ouest de l’incendie s’aggrave dans les prochains jours en raison des conditions plus sèches et des températures « bien au-dessus de la normale » de mercredi à samedi, a déclaré le Service forestier.

Les incendies ont également aggravé la qualité de l’air dans tout le pays. Plus tôt dans la semaine, la côte est a vu un ciel brumeux et enfumé revenir des incendies dans l’ouest et au Canada. Mercredi, le Vermont restait sous alerte à la qualité de l’air. Certaines parties du Montana, du Wyoming et de l’Idaho ont reçu un avertissement similaire.

Les scientifiques conviennent que le changement climatique a aggravé les incendies de forêt et leurs effets dans l’Ouest ces dernières années, car le temps plus chaud et la sécheresse alimentent les conditions chaudes et sèches.

Dans une étude publiée lundi dans la revue à comité de lecture Nature Climate Change, les chercheurs ont découvert que les chances que les températures atteignent des niveaux records par des niveaux extrêmes – trois écarts types ou plus – pourraient être sept fois plus probables au cours des 30 prochaines années par rapport aux 30 dernières. ans.

Erich Fischer, chercheur à l’Institut fédéral suisse de technologie qui a dirigé l’étude, a déclaré au Guardian que les données étaient « vraiment assez inquiétantes ».

« De nombreux endroits n’ont de loin rien vu de proche de ce qui est possible, même dans les conditions actuelles, car ne regarder que le record passé est vraiment dangereux », a-t-il déclaré au journal.

Fin juin, une vague de chaleur dans le nord-ouest du Pacifique a fait des centaines de morts dans l’Oregon, l’État de Washington et la Colombie-Britannique, au Canada.

Le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, l’a qualifié de « annonciateur des choses à venir » en ce qui concerne le changement climatique.

Contributeurs : Doyle Rice et Elinor Aspegren, USA TODAY ; The Associated Press