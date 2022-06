Les gouverneurs annoncent une «infraction de la côte ouest» pour protéger l’avortement

PORTLAND, Oregon (AP) – Les gouverneurs démocrates de Californie, de Washington et de l’Oregon ont promis vendredi de protéger les droits reproductifs et d’aider les femmes qui se rendent sur la côte ouest pour se faire avorter à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade.

Les trois États construisent une «infraction de la côte ouest» pour protéger l’accès des patients aux soins de reproduction, a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom dans une déclaration vidéo annonçant les plans avec le gouverneur de l’Oregon Kate Brown et le gouverneur de Washington Jay Inslee.

Les États ont publié un «engagement multi-États» conjoint, déclarant qu’ils travailleront ensemble pour défendre les patients et les professionnels de la santé fournissant des soins de santé reproductive.

Ils se sont également engagés à “protéger contre la coopération judiciaire et locale des forces de l’ordre avec des enquêtes, des enquêtes et des arrestations à l’extérieur de l’État” concernant les avortements pratiqués dans leurs États.

Les États libéraux de la côte ouest prévoient un afflux de personnes cherchant à se faire avorter, d’autant plus que les États conservateurs voisins décident d’interdire ou de restreindre considérablement la procédure.

“Plus de la moitié de la population du pays n’a plus accès en toute sécurité à une procédure médicale que seuls un patient et son médecin peuvent et doivent réaliser eux-mêmes”, a déclaré Inslee dans un communiqué. “L’État de Washington reste ferme dans son engagement à protéger la capacité et le droit de chaque patiente qui vient dans notre État pour avoir besoin de soins d’avortement.”

En Californie, les démocrates qui contrôlent le gouvernement de l’État ont passé l’année dernière à se préparer à un monde post-Roe. Cela a commencé en septembre, lorsque Newsom a déclaré la Californie un «État de liberté reproductive» et a créé un groupe de militants des droits à l’avortement pour examiner les lois californiennes sur l’avortement et trouver comment les renforcer.

Le résultat a été un paquet de 13 projets de loi passant par l’Assemblée législative cette année. Newsom signera probablement l’un d’entre eux vendredi, une mesure visant à protéger les fournisseurs d’avortement et les bénévoles des jugements civils imposés par des tribunaux extérieurs à l’État.

L’Oregon a codifié le droit à l’avortement. La loi de l’État a été mise à jour en 2017 et autorise l’avortement tardif et exige une assurance médicale privée et l’État Medicaid pour couvrir la procédure. Un fonds de 15 millions de dollars créé par les législateurs de l’État cette année couvre les coûts des prestataires d’avortement et des patients sans couverture d’assurance ou voyageant de l’extérieur de l’État.

Le fonds cherche également à élargir l’accès à l’avortement dans les communautés rurales de l’Oregon.

“Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, l’Oregon ne refuse personne à la recherche de soins de santé”, a déclaré Brown.

La procureure générale de l’Oregon, Ellen Rosenblum, a fait écho aux commentaires du gouverneur. “L’avortement est toujours légal ici dans l’Oregon”, a-t-elle tweeté. “Nos portes sont ouvertes à toute personne qui pourrait avoir besoin de les traverser.”

Le procureur général de Washington, Bob Ferguson, a également déclaré qu’il travaillerait pour s’assurer que son État “accueille toute personne qui vient ici pour accéder au droit fondamental à la justice reproductive”, ajoutant qu’il “travaille déjà pour protéger les professionnels de la santé qui sont poursuivis dans d’autres États pour fournir des services de soins de santé essentiels qui sont légaux et protégés à Washington.

Ferguson dit qu’il a une équipe de 20 membres du personnel travaillant sur la question.

Washington et l’Oregon bordent l’Idaho, qui après la décision de vendredi interdira les avortements sauf en cas de viol ou d’inceste signalé, ou pour protéger la vie de la mère.

L’avortement est légal dans l’État de Washington depuis un référendum de 1970 dans tout l’État. Une autre mesure de vote approuvée par les électeurs en 1991 a affirmé le droit d’une femme de choisir un avortement pratiqué par un médecin avant la viabilité fœtale et a élargi et protégé l’accès à l’avortement dans l’État si Roe v.Wade était annulé.

En Californie, l’avortement a été interdit en 1850, sauf lorsque la vie de la mère était en danger. La loi a changé en 1967 pour inclure les avortements en cas de viol, d’inceste ou si la santé mentale d’une femme était en danger.

En 1969, la Cour suprême de Californie a déclaré inconstitutionnelle la loi originale sur l’avortement de l’État, mais a laissé la loi de 1967 en place. En 1972 – un an avant la décision Roe v. Wade à la Cour suprême des États-Unis – les électeurs californiens ont ajouté un « droit à la vie privée » à la constitution de l’État. Depuis lors, la Cour suprême de l’État a interprété ce droit à la vie privée comme un droit d’accès à l’avortement.

Les gouvernements locaux des États ont déclaré qu’ils étaient également prêts à aider à protéger et à fournir un accès à l’avortement. Le comté le plus peuplé de l’État de Washington consacrera 1 million de dollars en fonds d’urgence pour aider les femmes voyageant dans la région de Seattle à se faire avorter à la suite de l’annulation de Roe v. Wade.

Le directeur du comté de King, Dow Constantine, a déclaré vendredi que 500 000 $ seraient alloués au Fonds d’accès à l’avortement du Nord-Ouest. Un autre 500 000 $ ira à la santé publique – Seattle et King County, qui, selon Constantine, aidera à soutenir le système de santé.

Planned Parenthood Advocates of Oregon, Pro-Choice Oregon, l’ACLU de l’Oregon et Forward Together Action ont qualifié la décision de la Cour suprême de “oppressante, dangereuse et antidémocratique” dans une déclaration commune.

“Alors que le droit à l’avortement est garanti par la loi de l’État, les habitants de l’Oregon seront toujours directement lésés d’ici la fin de Roe contre Wade”, ont déclaré les groupes, citant une étude de l’Institut Guttmacher pour les droits à l’avortement estimant que les centres de santé de l’Oregon pourraient voir une énorme augmentation du nombre de patients venant d’États où l’avortement sera interdit ou sévèrement restreint.

Faisceau rapporté de Sacramento, Californie.

Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Rush et Adam Beam, l’Associated Press