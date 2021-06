Les gouverneurs Abbott et Ducey demandent aux États d’envoyer «toutes les forces de l’ordre disponibles» à la frontière dans une lettre URGENTE – The Right Scoop

Les gouverneurs du Texas et de l’Arizona se sont associés pour demander une aide urgente à d’autres États afin de contrôler la frontière :

Les gouverneurs Doug Ducey et Greg Abbott ont demandé aujourd’hui d’urgence à tous les gouverneurs américains d’envoyer les ressources disponibles pour l’application de la loi dans leurs États le long de la frontière américano-mexicaine alors que les passages frontaliers illégaux, les arrestations et les enfants migrants non accompagnés en détention fédérale augmentent.

Dans une lettre conjointe des gouverneurs Ducey et Abbott, les autres gouverneurs ont été informés : « En réponse à l’augmentation continue des passages illégaux des frontières, avec les menaces qui l’accompagnent pour la propriété privée et la sécurité de nos citoyens, le gouverneur Abbott a déclaré une catastrophe et le gouverneur Ducey a déclaré l’urgence.

La lettre note que la Border Strike Force de l’Arizona a intercepté 284 livres de fentanyl depuis sa création. Une dose mortelle n’est que de 2 milligrammes, de sorte que les actions de la Border Strike Force ont permis d’empêcher 64 410 064 doses mortelles d’atteindre les rues de l’Arizona ou d’autres États.

« Le Texas et l’Arizona ont intensifié leurs efforts pour sécuriser la frontière en l’absence du gouvernement fédéral, et maintenant le Pacte d’aide à la gestion des urgences donne à votre État une chance de se montrer fort avec nous », indique la lettre.

Le soutien aux forces de l’ordre d’autres États fournira une main-d’œuvre supplémentaire en Arizona et au Texas, permettant l’arrestation d’un plus grand nombre d’auteurs de crimes étatiques et fédéraux avant qu’ils ne puissent causer des problèmes dans les communautés frontalières et dans tous les États du pays.