BRUXELLES – Lorsque les membres du Parlement européen se sont réunis ce mois-ci pour lire le premier contrat public d’achat de vaccins contre le coronavirus, ils ont remarqué qu’il manquait quelque chose. En fait, il en manque beaucoup. Le prix par dose? Expurgé. Le calendrier de déploiement? Expurgé. Le montant d’argent payé d’avance? Expurgé. Et ce contrat, entre la société pharmaceutique allemande CureVac et l’Union européenne, est considéré comme l’un des plus transparents au monde. Les gouvernements ont investi des milliards de dollars pour aider les sociétés pharmaceutiques à développer des vaccins et dépensent des milliards de plus pour acheter des doses. Mais les détails de ces accords restent en grande partie secrets, les gouvernements et les organisations de santé publique acceptant les demandes de secret des sociétés pharmaceutiques.

Quelques semaines à peine après le début de la campagne de vaccination, ce secret rend déjà difficile la responsabilité. Les sociétés pharmaceutiques Pfizer et AstraZeneca ont récemment annoncé qu’elles rateraient leurs objectifs de livraison européens, ce qui suscite une inquiétude généralisée à mesure que de dangereux variants de virus se propagent. Mais les termes de leurs contrats restent des secrets bien gardés, ce qui rend difficile d’interroger les représentants de l’entreprise ou du gouvernement sur le blâme ou le recours. Les documents disponibles suggèrent cependant que les sociétés pharmaceutiques ont exigé et reçu des calendriers de livraison flexibles, une protection par brevet et une immunité de responsabilité en cas de problème. Dans certains cas, il est interdit aux pays de donner ou de revendre des doses, une interdiction qui pourrait entraver les efforts visant à faire parvenir des vaccins aux pays pauvres. Les gouvernements réduisent au moins trois types de contrats de vaccins: Certains achètent directement des sociétés pharmaceutiques. D’autres achètent par l’intermédiaire d’organismes régionaux comme l’Union européenne ou l’Union africaine. Beaucoup se tourneront vers le programme à but non lucratif Covax, une alliance de plus de 190 pays, qui achète aux fabricants de médicaments dans le but de rendre les vaccins disponibles dans le monde entier, en particulier dans les pays pauvres, gratuitement ou à un coût réduit. Certains gouvernements ont signé des accords avec les fabricants et Covax. Les États-Unis ont obtenu 400 millions de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, suffisamment pour 200 millions de personnes, et sont sur le point de préparer 200 millions de doses supplémentaires d’ici l’été, avec des options pour en acheter jusqu’à 500 millions de plus. Elle a également conclu des accords d’achat anticipé pour plus d’un milliard de doses auprès de quatre autres sociétés dont les inoculations n’ont pas encore reçu l’approbation réglementaire américaine. Selon aux données collectées par l’UNICEF et Airfinity, une société d’analyse scientifique.

Covax affirme avoir conclu des accords pour un peu plus de 2 milliards de doses de vaccin, bien qu’elle garde également ses contrats secrets. Seule une douzaine des 92 pays éligibles aux subventions aux vaccins dans le cadre de l’alliance ont réussi à conclure des accords séparés avec des entreprises individuelles, pour un total de 500 millions de doses. Malgré le secret, les documents gouvernementaux et réglementaires, les déclarations publiques, les entretiens et les dérapages occasionnels ont révélé quelques détails clés sur les contrats de vaccins. Voici ce que nous avons appris.

Les gouvernements ont aidé à créer des vaccins Le développement de vaccins est une entreprise risquée. Les entreprises investissent rarement dans la fabrication tant qu’elles ne sont pas sûres que leurs vaccins sont efficaces et peuvent obtenir l’approbation du gouvernement. C’est en partie pourquoi leur développement et leur déploiement prennent généralement autant de temps. Pour accélérer ce processus, les gouvernements – principalement les États-Unis et l’Europe – et des groupes à but non lucratif comme la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI, ont absorbé tout ou partie de ce risque. Les États-Unis, par exemple, ont engagé jusqu’à 1,6 milliard de dollars pour aider la société Novavax basée dans le Maryland à développer son vaccin contre le coronavirus, selon les dépôts réglementaires. Le CEPI a octroyé jusqu’à environ 400 millions de dollars en subventions et prêts sans intérêt. D’autres entreprises ont reçu encore plus d’aide. La société de biotechnologie du Massachusetts, Moderna, a non seulement utilisé une technologie développée par le gouvernement comme base de son vaccin, mais aussi a reçu environ 1 milliard de dollars en subventions gouvernementales pour développer le médicament. En août, le gouvernement a ensuite passé une première commande pour le vaccin pour 1,5 milliard de dollars. L’entreprise a déclaré que le projet a été entièrement payé par le gouvernement fédéral.