Les gouvernements se rapprochent d’un accord lors d’une conférence sur la biodiversité

Il y avait des signes dimanche que les négociateurs se rapprochaient d’un accord lors d’une conférence de l’ONU qui protégerait la nature et fournirait un financement pour créer des zones protégées et restaurer les écosystèmes dégradés.

La Chine, qui assure la présidence de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, ou COP15, a publié un projet d’accord qui appelle à protéger 30 % des zones terrestres et marines les plus importantes du monde d’ici 2030. Actuellement, 17 % des zones terrestres et 10 % des zones marines sont protégés.

Le projet appelle également à lever 200 milliards de dollars d’ici 2030 pour la biodiversité et à travailler à la suppression progressive ou à la réforme des subventions qui pourraient fournir 500 milliards de dollars supplémentaires pour la nature. Dans ce cadre, il appelle à augmenter à au moins 20 milliards de dollars par an ou, selon certaines estimations, à tripler le montant qui va aux pays pauvres d’ici 2025. Ce nombre passerait à 30 milliards de dollars chaque année d’ici 2030.

Le projet va maintenant à une réunion de tous les gouvernements ce soir et pourrait être adopté peu après.

“Aujourd’hui, les pays du monde ont saisi l’occasion et ont produit un projet historique qui s’engage à protéger au moins 30 % de notre planète”, a déclaré Enric Sala, explorateur en résidence de National Geographic et fondateur de Pristine Seas, dans un communiqué. « Cela reconnaît des années de travail par des négociateurs, des chercheurs, des défenseurs de l’environnement et des peuples autochtones. Il ne reste plus qu’à maintenir la volonté politique de faire franchir la ligne d’arrivée à cette ambition sans en diminuer la portée. Les dirigeants mondiaux doivent rester déterminés à prendre des mesures audacieuses à Montréal.

Les ministres et les responsables gouvernementaux d’environ 190 pays conviennent pour la plupart que la protection de la biodiversité doit être une priorité, beaucoup comparant ces efforts aux pourparlers sur le climat qui se sont terminés le mois dernier en Égypte.

Le changement climatique associé à la perte d’habitat, à la pollution et au développement a martelé la biodiversité mondiale, avec une estimation en 2019 avertissant qu’un million d’espèces végétales et animales risquent l’extinction d’ici des décennies – un taux de perte 1000 fois plus élevé que prévu. Les humains utilisent régulièrement environ 50 000 espèces sauvages, et 1 personne sur 5 des 8 milliards d’habitants de la planète dépend de ces espèces pour se nourrir et gagner leur vie, selon le rapport.

Mais ils ont lutté pendant près de deux semaines pour s’entendre sur ce à quoi ressemble cette protection et qui paiera pour cela.

Le financement a été l’un des problèmes les plus controversés, les délégués de 70 pays africains, sud-américains et asiatiques ayant quitté les négociations mercredi. Ils sont revenus quelques heures plus tard.

Le Brésil, s’exprimant au nom des pays en développement au cours de la semaine, a déclaré dans un communiqué qu’un nouveau mécanisme de financement dédié à la biodiversité devrait être établi et que les pays développés fourniraient 100 milliards de dollars par an en subventions financières aux économies émergentes jusqu’en 2030.

“Tous les éléments sont réunis pour un équilibre du mécontentement qui est le secret pour parvenir à un accord dans les organes de l’ONU”, a déclaré à l’Associated Press Pierre du Plessis, un négociateur namibien qui aide à coordonner le groupe africain. “Chacun a eu un peu ce qu’il voulait, pas nécessairement tout ce qu’il voulait. Voyons s’il y a un esprit d’unité.

D’autres ont loué le fait que le document reconnaisse les droits des communautés autochtones.

“En incluant un langage fort protégeant les droits des peuples autochtones et des communautés locales et reconnaissant les territoires autochtones et traditionnels, le texte offre l’opportunité d’une nouvelle ère de partenariat, de respect et de conservation fondée sur les droits”, a déclaré Brian O’Donnell, directeur du Campagne pour la nature, a déclaré dans un communiqué. « Cela pourrait être le changement de paradigme que les scientifiques et les dirigeants autochtones réclament. »

Mais d’autres craignaient que le projet ne reporte à 2050 un objectif de prévention de l’extinction des espèces et de préservation de l’intégrité des écosystèmes.

