LE CAIRE (AP) – Des responsables des gouvernements rivaux de la Libye se sont réunis mardi pour des pourparlers visant à unifier le budget national, ont déclaré des responsables, un autre pas en avant dans les efforts visant à mettre fin au conflit qui dure depuis des années dans ce pays riche en pétrole.

Le ministre des Finances du gouvernement soutenu par l’ONU basé dans la capitale Tripoli, Faraj Bumatari, et son homologue de l’administration basée à l’est de la Libye, Muraja Ghaith, ont assisté à la réunion.

Le ministre des Affaires étrangères de Tripoli, Muhammed Tahir Siyala, était également présent.

La Libye est divisée entre un gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et des autorités rivales basées à l’est. Les deux parties sont soutenues par un éventail de milices locales, ainsi que par des puissances régionales et étrangères.

Un communiqué du ministère des Finances basé à Tripoli a déclaré que les parties travailleraient sur un projet final pour le budget national 2021 dans les prochains jours. Le projet serait présenté à un gouvernement de transition qui sera mis en place pour conduire le pays aux élections présidentielles et parlementaires à la fin de cette année.

Siyala, le ministre des Affaires étrangères basé à Tripoli, a déclaré dans des commentaires vidéo publiés sur le compte officiel du ministère qu’une équipe conjointe exécuterait les dispositions budgétaires convenues en fonction des ressources estimées cette année. Il n’a pas élaboré.

La mission d’appui des Nations Unies en Libye, ou MANUL, a qualifié la réunion de «mesure encourageante et indispensable» et a exhorté les deux parties à préparer le budget «de manière transparente».

«L’unification et la rationalisation du budget national sont essentielles pour établir un arrangement économique plus durable et plus équitable», a-t-il déclaré.

La réunion de mardi dans la ville pétrolière stratégique de Brega dans l’est du pays a eu lieu un mois après que la Banque centrale de Libye a approuvé un taux de change officiel unique pour sa monnaie à 4,8 dinars pour un dollar américain.

Le comité consultatif du forum de dialogue politique libyen devait se réunir mercredi à Genève pour formuler des recommandations pour résoudre les différends sur un mécanisme de choix du gouvernement de transition, a indiqué la mission de l’ONU.

L’ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a exhorté le comité à mettre de côté les intérêts de certaines parties libyennes et étrangères et à travailler pour parvenir à un accord pour former le gouvernement de transition. Il n’a pas nommé les partis auxquels il faisait référence.

La réunion de Genève intervient «à un moment critique», a déclaré Norland, ajoutant que l’opportunité «ne durera pas éternellement».

Le forum est parvenu à un accord à la fin de l’année dernière pour tenir des élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre de cette année. Cependant, il n’a pas réussi à sortir de l’impasse sur un mécanisme de sélection pour le pouvoir exécutif malgré de nombreuses réunions en ligne depuis leurs entretiens face à face en Tunisie en novembre.

La mission a appelé à «de véritables efforts» dans la voie politique des pourparlers négociés par l’ONU pour former un gouvernement unifié.

Le forum fait partie des efforts de l’ONU pour mettre fin au chaos qui a ravagé la nation nord-africaine riche en pétrole depuis le renversement et le meurtre de Kadhafi en 2011.