TOKYO – Plusieurs gouvernements régionaux au Japon ont demandé une déclaration d’état d’urgence comme celle émise par le Premier ministre dans la région de Tokyo pour endiguer la hausse croissante des cas de coronavirus.

Les chefs des préfectures d’Osaka, de Kyoto et de Hyogo, dans le centre du Japon, ont transmis leur demande à Yasutoshi Nishimura, le ministre chargé des mesures contre les coronavirus, lors d’une conférence téléphonique en ligne samedi, a déclaré le gouverneur d’Osaka Hirofumi Yoshimura aux journalistes.

Il n’y a pas eu de décision immédiate, mais le groupe d’experts médicaux du gouvernement étudiera la situation, a déclaré Yoshimura.

L’état d’urgence au Japon, qui a débuté vendredi pour Tokyo et les environs de Kanagawa, Saitama et Chiba, se concentre sur le fait de demander aux restaurants et aux bars de fermer à 20 heures. Cela dure un mois mais peut être prolongé.

La préfecture de Gifu a annoncé samedi son propre état d’urgence d’un mois. D’autres préfectures peuvent emboîter le pas.

Le Japon a récemment enregistré plus de 7 000 nouveaux cas par jour, les cas quotidiens à Tokyo dépassant les 2 000. Dans l’ensemble, le Japon a confirmé plus de 270 000 cas, dont plus de 3 900 décès.

___

– Avec la flambée du virus, Biden accélère la libération des vaccins COVID

– Les États-Unis dépassent les 4000 décès quotidiens dus au coronavirus pour la première fois

– OMS: les nations riches, les sociétés de vaccins devraient mettre fin aux accords bilatéraux

– Le maire de Londres a déclaré que la situation du COVID-19 dans la capitale était critique, reflétant la détérioration des conditions des hôpitaux en difficulté, alors que le pays enregistrait son plus grand nombre de décès quotidiens dans la pandémie.

– La Grèce a prolongé d’au moins une semaine un verrouillage de deux mois, jusqu’au 18 janvier, et a annoncé son intention d’augmenter le nombre de personnes recevant les vaccins COVID-19 de 5000 à 8000 par jour.

– De nouvelles recherches suggèrent que le vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer et BioNTech peut toujours fonctionner contre un coronavirus muté.

——

___

BEIJING – Les vaccins contre le COVID seront gratuits en Chine, où plus de 9 millions de doses ont été administrées à ce jour, ont annoncé samedi des responsables de la santé à Pékin.

«Les gens ordinaires n’auront pas besoin de dépenser un sou», a déclaré Zheng Zhongwei, un responsable de la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse.

L’annonce a dissipé la confusion d’une conférence de presse il y a neuf jours au cours de laquelle Zheng a déclaré que ce serait abordable, et un haut fonctionnaire, le vice-ministre Zeng Yixin, est intervenu pour dire que ce serait gratuit.

Les coûts seront couverts par une caisse nationale d’assurance médicale et des fonds publics. Environ 7,4 millions de coups de feu ont été administrés depuis le début d’une campagne le 15 décembre pour vacciner les travailleurs médicaux et des transports et d’autres groupes clés avant le Nouvel An lunaire, une fête importante à la mi-février. Plus de 1,6 million de coups avaient été administrés les mois précédents.

Zeng, le vice-ministre, a déclaré que le moment précis d’une visite d’une équipe d’experts de l’OMS sur les origines du virus était en cours de détermination et qu’il serait rejoint par des experts chinois à Wuhan, la ville où les cas du nouveau coronavirus ont été détectés pour la première fois. fin 2019.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa déception plus tôt cette semaine que la partie chinoise n’ait pas finalisé les autorisations nécessaires pour la visite. Deux membres de l’équipe déjà en route ont dû faire demi-tour. Tedros a déclaré vendredi à Genève qu’il s’attend à ce que les dates soient fixées la semaine prochaine.

___

BEIJING – Les autorités chinoises demandent aux habitants de deux villes au sud de Pékin de rester chez eux pendant sept jours alors qu’ils tentent d’éradiquer une épidémie de coronavirus dans laquelle plus de 300 personnes ont été testées positives la semaine dernière.

Selon des avis officiels sur les réseaux sociaux, les villes de Shijiazhuang et Xingtai dans la province de Hebei restreignent les personnes à leurs communautés et villages et ont interdit les rassemblements.

Hebei a signalé 14 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures, portant le total de l’épidémie à 137. Il a trouvé 197 autres personnes sans symptômes qui ont également été testées positives. La Chine n’inclut pas les cas asymptomatiques dans son décompte confirmé.

Pékin demande aux travailleurs du Hebei de présenter une preuve d’emploi à Pékin et un test viral négatif avant d’entrer dans la capitale.

___

MEXICO CITY – Le Mexique a affiché son troisième jour consécutif d’un nouveau record pour les infections à coronavirus, avec 14362 cas nouvellement confirmés et un quasi-record de 1038 décès supplémentaires.

Le pays a maintenant dépassé 1,5 million d’infections au total et plus de 132 000 décès jusqu’à présent dans la pandémie.

Le taux de dépistage extrêmement bas du pays signifie qu’il s’agit d’un sous-dénombrement, et les estimations officielles suggèrent que le nombre réel de morts est supérieur à 180 000.

Les responsables affirment que 6623 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus vendredi, un taux similaire aux jours précédents.

Le Mexique n’a reçu qu’environ 107000 doses du vaccin Pfizer et a misé une grande partie de ses espoirs sur des vaccins moins chers et plus faciles à manipuler fabriqués par le chinois CanSino, bien que ce vaccin n’ait pas encore été approuvé pour utilisation.

___

SAN DIEGO – Le comté de San Diego ouvre ce qu’il appelle une «super station de vaccination» qui vise à inoculer quotidiennement jusqu’à 5 000 agents de santé avec un vaccin contre le coronavirus.

L’effort qui commence lundi est l’un des plus ambitieux à ce jour en Californie pour accélérer le rythme des vaccinations que le gouverneur Gavin Newsom a déclaré cette semaine « pas assez bon ». Seulement 1% environ des 40 millions d’habitants de Californie ont été vaccinés contre le virus.

Des équipes médicales de l’Université de Californie à San Diego exploiteront la station dans un parking près du stade de baseball du centre-ville.

Les agents de santé resteront dans leur véhicule pendant le vaccin et seront ensuite invités à rester sur place pendant 15 minutes pour être surveillés en cas de réaction allergique.

___

MISSION, Kan. – Les prisons de l’État du Kansas, qui ont été durement touchées par la pandémie de coronavirus, auront la priorité dans la prochaine phase de vaccination.

Les autorités ont signalé 5320 infections à coronavirus dans le système pénitentiaire de l’État, qui abrite environ 8600 détenus. En outre, 1 076 employés de prison ont été testés positifs. Treize détenus et quatre membres du personnel sont décédés.

La gouverneure Laura Kelly a déclaré jeudi que les détenus seraient vaccinés après les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée. Elle dit que les prisons sont classées par ordre de priorité sur la base des conseils de médecins et d’experts en santé publique.

La deuxième phase de vaccination accordera également la priorité aux personnes de 65 ans et plus et aux travailleurs critiques tels que les pompiers, les agents des forces de l’ordre, les employés du conditionnement de la viande, les employés des épiceries, les enseignants et les éducateurs.

___

ALBANY, NY – Confronté à des critiques croissantes concernant la lenteur du déploiement du vaccin contre le coronavirus, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’à partir de la semaine prochaine, l’État permettra à une plus grande partie du public de se faire vacciner, y compris toute personne âgée de 75 ans ou plus âgée.

Le gouverneur a averti vendredi que dans un premier temps, l’approvisionnement en vaccins disponibles pour les personnes autres que les travailleurs de la santé et les patients des maisons de soins infirmiers sera très limité.

Cuomo dit qu’un réseau de distribution renforcé à l’échelle de l’État comprendra des pharmacies, des réseaux de médecins et des services de santé du comté. Les 3,2 millions de New-Yorkais nouvellement éligibles au vaccin comprennent des enseignants, des premiers intervenants et des agents de la sécurité publique.

L’annonce est intervenue alors que de nombreux responsables locaux ont fait valoir qu’il était temps de distribuer le vaccin au-delà des travailleurs de la santé.

___

BISMARCK, ND – Le lieutenant-gouverneur du Dakota du Nord Brent Sanford est en quarantaine avec sa famille après que sa femme ait été testée positive au COVID-19, et il ne sera pas en mesure de remplir son rôle de président du Sénat alors que la session législative de 2021 se prépare. en cours.

Le porte-parole de Sanford, Mike Nowatzki, a déclaré au Bismarck Tribune que la femme de Sanford était asymptomatique et que Sanford prévoyait de passer son propre test COVID-19 vendredi, deuxième jour de la session.

Nowatzki a déclaré que Sanford ne présentait aucun symptôme et devrait revenir vers la fin du mois de janvier.

Le chef de la majorité au Sénat, Rich Wardner, un républicain de Dickinson, a déclaré que les sénateurs n’avaient pas été à Sanford ni en réunion avec lui.

Sanford a assisté à une session législative conjointe mardi, lorsque le gouverneur Doug Burgum a présenté son discours sur l’état de l’État. Nowatzki a déclaré que Burgum n’était pas un contact étroit de Sanford, et que Sanford portait un masque tout le temps et était socialement éloigné lorsqu’il était assis dans les chambres.

___

ATLANTA – La Géorgie se classe au dernier rang des États pour la part de vaccins disponibles contre le COVID-19 qu’elle a administrés, mais le gouverneur Brian Kemp a déclaré que les données étaient très trompeuses car certains hôpitaux n’avaient pas déclaré tous les vaccins qu’ils avaient administrés.

Pourtant, le gouverneur républicain a reconnu vendredi que l’État était aux prises avec le déploiement du vaccin alors même que la Géorgie établissait des records quotidiens pour les personnes hospitalisées pour une maladie respiratoire.

Kemp dit qu’il «n’est pas content» de l’effort. La Géorgie a maintenant la capacité d’administrer 11 428 doses par jour. À ce rythme, il faudrait plus de deux ans et demi pour vacciner tous les résidents de Géorgie.

Amber Schmidtke, une épidémiologiste qui rend compte quotidiennement de l’épidémie en Géorgie, a imputé ce début fulgurant à «la mauvaise planification et l’exécution d’une stratégie de vaccination de masse, si la Géorgie en avait un. Elle a déclaré que le gouvernement de l’État devait faire appel à plus de ressources au lieu de renvoyer toute la responsabilité à ses 18 districts de santé publique.

Les luttes surviennent alors même que l’État autorise les personnes de plus de 65 ans à se faire vacciner à partir de lundi, ce qui entraîne le débordement des services de santé locaux par des personnes en quête de rendez-vous.

___

CHICAGO – Certains cours en personne dans les écoles publiques de Chicago reprendront lundi pour la première fois depuis des mois, et le maire et le chef de l’école avertissent les enseignants que leur absence aura des conséquences.

Le district offre aux familles l’option pour les élèves de la prématernelle et certains programmes d’éducation spéciale. Les élèves de la maternelle à la 8e année pourraient revenir le 1er février. Aucune date n’a été fixée pour les élèves du secondaire.

Environ 6 500 étudiants sont attendus lundi, encore une fraction du troisième plus grand district du pays.

La mairesse Lori Lightfoot a déclaré vendredi que l’apprentissage à distance «n’est pas durable, pas à long terme, car il ne sert pas tous les élèves de la même manière, en particulier les élèves plus jeunes, qui ont besoin d’aide et de soutien supplémentaires et n’ont tout simplement pas accès à un environnement d’apprentissage durable. »

Le Chicago Teachers Union a déclaré que de nombreuses écoles présentaient toujours des risques de coronavirus. La participation des enseignants cette semaine a été inégale.