Les gouvernements provinciaux ne se précipitent pas pour agir sur des lignes directrices plus strictes sur les avertissements d’alcool

Les politiciens responsables des lois provinciales et territoriales sur l’alcool ne se pressent pas pour adopter ou promouvoir des directives récemment mises à jour qui conseillent une forte baisse des habitudes de consommation des Canadiens.

Partout au Canada, les ministres responsables ont refusé les demandes d’entrevue de La Presse canadienne. Dans des réponses écrites, ils ne se sont pas engagés à changer les méthodes de commercialisation de l’alcool et ont indiqué qu’ils attendaient l’avis d’Ottawa sur l’opportunité d’apposer des étiquettes d’avertissement sur les produits.

Dans certains cas, comme au Nunavut et en Colombie-Britannique, les gouvernements disent qu’ils examinent activement les lignes directrices. Deux provinces – le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse – ainsi que les Territoires du Nord-Ouest ont déclaré que leurs services de santé élaboraient des plans pour intégrer les nouveaux conseils. Le ministère de la Santé des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il avait l’intention de “partager largement les nouvelles directives”.

Les directives préparées par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances pour Santé Canada et publiées le 17 janvier représentent un changement majeur par rapport à ses conseils de 2011 selon lesquels la consommation de deux verres par jour était considérée comme à faible risque. Le rapport mis à jour indique qu’il existe un risque modéré de préjudice pour ceux qui consomment entre trois et six verres standard par semaine, et il augmente pour chaque verre supplémentaire.

Kevin Shield, professeur à l’école de santé publique de l’Université de Toronto, note qu’environ les deux tiers des Canadiens qui boivent consomment dans les fourchettes les plus risquées de la ligne directrice, selon la plus récente enquête de Statistique Canada.

Shield – qui étudie les méthodes utilisées par les gouvernements pour réduire les méfaits de l’alcool – a déclaré dans une interview mercredi que les agences d’alcool ne donnaient pas actuellement aux consommateurs une bonne idée des risques à long terme de l’alcool pour la santé. Les messages typiques, a-t-il dit, sont : « Ne buvez pas et conduisez, ne buvez pas pendant la grossesse et s’il vous plaît profitez de façon responsable », seuls les Territoires du Nord-Ouest incluant des étiquettes avertissant des effets sur la santé.

Certains gouvernements ont assoupli les restrictions de commercialisation. Par exemple, dans son budget de 2019, les progressistes-conservateurs de l’Ontario ont demandé des heures de service plus précoces pour les bars et les restaurants, l’alcool dans les parcs municipaux et la publicité d’alcool gratuit par les casinos.

Le ministère des Finances de la province a déclaré dans une réponse par courriel qu’il était «au courant» de la mise à jour de la CCSA, mais n’a pas précisé si la société des alcools de la province, la LCBO, modifierait ses politiques. Le site Web de la LCBO contient un lien vers les lignes directrices mises à jour, mais pour le trouver, il faut parcourir trois autres sujets avant d’atteindre un lien écrit en petits caractères au bas d’une page.

Tim Stockwell, l’ancien chef de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances à l’Université de Victoria, a déclaré que la réalité est que la question n’est pas une priorité politique.

« Ils pensent à l’économie, au tourisme et à la vitalité de la vie nocturne dans leurs villes. La dernière chose qui préoccupe les décideurs politiques est de savoir si ce produit que nous connaissons si bien fait du mal », a-t-il déclaré mardi dans une interview.

Les sociétés d’alcool continuent d’être les principales sources de revenus de leurs provinces, l’agence de la Colombie-Britannique ayant fourni près de 1,2 milliard de dollars au cours du dernier exercice, la LCBO de l’Ontario environ 2,4 milliards de dollars et la SAQ du Québec déclarant un bénéfice de 1,35 milliard de dollars.

Un porte-parole du ministre des Finances du Québec a déclaré que la province n’envisageait aucun changement aux pratiques actuelles de la société provinciale des alcools. “Nous faisons confiance aux citoyens pour prendre les meilleures décisions pour leur santé, à la lumière des dernières connaissances sur le sujet”, a déclaré la porte-parole Claudia Loupret.

En Nouvelle-Écosse, le ministre des Finances, Allan MacMaster, a déclaré que le matériel pédagogique sur l’alcool « ne reflète pas encore » les nouvelles directives. Beverley Ware, porte-parole de la société des alcools de la province, a déclaré que le ministère de la Santé “prévoit de développer du matériel pour informer les Néo-Écossais des nouvelles directives sur l’alcool et la santé”, et le détaillant d’alcool est favorable au partage de ces informations avec ses clients.

Un porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré qu’il appuie les directives mises à jour et travaille sur un plan de communication pour aider les Néo-Brunswickois à les comprendre.

Siobhan Coady, la ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, a fourni un e-mail disant que ses fonctionnaires sont «toujours attentifs aux nouvelles recherches», notant que la province examinait déjà l’opportunité d’introduire des politiques limitant la consommation d’alcool – y compris l’augmentation du prix minimum des boissons vendues dans barres.

Le gouvernement du Manitoba n’a pas commenté la façon dont il intégrera les lignes directrices dans sa commercialisation des alcools, mais a noté que sa société des alcools avait un site Web «DrinkSense» qui encourage la consommation responsable.

Pendant ce temps, aucune des provinces jointes par La Presse canadienne n’a indiqué qu’elle envisageait de mettre en œuvre directement l’appel à des étiquettes de mise en garde sanitaire, bien que les Territoires du Nord-Ouest aient déjà une étiquette mentionnant le risque pour les femmes enceintes et les conducteurs, et notant que l’alcool “peut causer des problèmes de santé”. .”

Le ministère des Finances du Nunavut a déclaré dans un courriel qu’il réexaminait sa réglementation sur l’alcool, y compris les éventuelles exigences en matière d’étiquettes d’avertissement, et qu’il “notera les conclusions” de la CCSA dans son examen.

David Morris, porte-parole de la régie des alcools de la Saskatchewan, a déclaré que le système de vente au détail des alcools de la province sera entièrement privé plus tard cette année et qu’il n’est pas prévu de modifier la façon dont les détaillants privés de la province vendent ou commercialisent les boissons alcoolisées.

Un porte-parole du ministère de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique a déclaré que la province examinera les lignes directrices du CCSA et « aura plus à dire dans les semaines à venir ».

Le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Yukon ont déclaré qu’il appartenait à Ottawa de prendre l’initiative de créer des étiquettes d’avertissement qui traitent des risques de cancer, de maladies cardiaques et d’AVC. Carolyn Bennett, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, n’était pas disponible pour une entrevue, et son bureau a déclaré qu’elle examinait les conseils du CCSA.

Dan Malleck, professeur de sciences de la santé à l’Université Brock, qui a critiqué les lignes directrices du CCLAT, a déclaré que les provinces ont raison d’être réticentes à adopter les lignes directrices mises à jour. “Je pense que tout gouvernement raisonnable devrait ignorer complètement les directives”, a-t-il déclaré dans un e-mail. “C’est une recherche médiocre, motivée par une idéologie et basée sur de faux liens avec des dommages à la santé.”

—Michael Tutton, La Presse canadienne

